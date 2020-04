VIDEO: Výchovný crashtest dodávky s paletou betonových tvárnic

Bezpečnostní pásy jsme si za desítky let používat zvykli, ovšem se zajišťováním nákladu jsme na tom stále na štíru. Profesionální řidiči jsou zvyklí tovar kurtovat, jistit, uvazovat. Jsou na to školení a mají to povinné. Stejně jako běžní motoristé – v Rakousku za nezajištěné lyže rozdávají pokuty. Nejde jen o ně, jde o život. Čtěte test, jak se chová plně naložené auto, zde



Video z crashtestu švýcarského Dynamic Test Centra ukazuje náraz v padesátikilometrové rychlosti s osmisetkilovým nákladem stavebního materiálu. Betonové tvarovky, které byly jen symbolicky ukurtované, se doslova probouraly až k čelnímu sklu Mercedesu Vito.

Upevnit správně náklad je kumšt. Jsou na to dokonce draze placení specialisté, kteří nadrozměrný, křehký nebo atypický náklad upevní podle přesných propočtů a norem.