Výběr zahrnul obsáhlou škálu typů automobilů – od elektrických SUV a luxusních kupé přes kompaktní crossovery až po rodinné automobily. Pětihvězdičkového hodnocení dosáhlo 18 modelů. Což není na první pohled žádné překvapení, plného počtu hvězdiček dosahuje poslední dobou většina vozidel. U každého vozidla se měří, jak dobře chrání dospělé a děti v případě nárazu. Ale i to, nakolik chrání ostatní účastníky silničního provozu, včetně chodců a cyklistů. Poslední kategorie měří účinnost aktivních technologií asistence řidiče.
Nejnovější výsledky navazují na dlouhodobý trend, kdy automobilky dosahují vysokých hodnocení v kategorii ochrany dospělých cestujících na předních a zadních sedadlech. Euro NCAP provádí dva čelní nárazové testy, boční nárazový test a nárazový test do sloupu s figurínami různých velikostí.