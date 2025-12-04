Crash testy bezpečnost hodnotí podle hlídačů a tlačítek. Čína přebírá vládu

Nejrozsáhlejšího letošního testu bezpečnosti společnosti Euro NCAP se zúčastnilo celkem 23 aut. Výsledky někoho možná překvapí. Všechny čínské vozy získaly plný počet hvězdiček, tedy pět. O jednu naopak přišly tři evropské a dva japonské modely. Letošní testování bylo poslední podle stávajících pravidel, která se od roku 2026 změní.

Výběr zahrnul obsáhlou škálu typů automobilů – od elektrických SUV a luxusních kupé přes kompaktní crossovery až po rodinné automobily. Pětihvězdičkového hodnocení dosáhlo 18 modelů. Což není na první pohled žádné překvapení, plného počtu hvězdiček dosahuje poslední dobou většina vozidel. U každého vozidla se měří, jak dobře chrání dospělé a děti v případě nárazu. Ale i to, nakolik chrání ostatní účastníky silničního provozu, včetně chodců a cyklistů. Poslední kategorie měří účinnost aktivních technologií asistence řidiče.

Nejnovější výsledky navazují na dlouhodobý trend, kdy automobilky dosahují vysokých hodnocení v kategorii ochrany dospělých cestujících na předních a zadních sedadlech. Euro NCAP provádí dva čelní nárazové testy, boční nárazový test a nárazový test do sloupu s figurínami různých velikostí.

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

