Boj o evropské auto roku: Benzin se nevzdává, nepřesvědčivý Číňan a losí test

Už přes čtyřicet let patří vždy začátek podzimu na samotném severu Jutského poloostrova setkání porotců odborné jury volící Vůz roku (Car of the Year; COTY). Sjíždějí se do hotelu Tannishus na pobřežním výběžku dánského městečka Tversted, aby tam během týdne zkoušeli nejnovější auta, z nichž většina svede boj o titul Vůz roku. Letos setkání probíhalo od 21. do 26. září.

Tannistesten (jak zní označení těchto testů v dánštině) tradičně organizuje severská část poroty Car of the Year a letos je poosmé organizoval dánský autoklub FDM v čele s charismatickým porotcem Sørenem Rasmussenem, jenž byl navíc loni zvolen novým prezidentem jury.