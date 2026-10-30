Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Finalisté auta roku odhaleni. Letos bez číňanů, spalováků, ale i bez škodovky

Exkluzivně   11:30
V průběhu Tannistest nám sem přivezli ještě jednu novinku. ID. Polo GTI je...

V průběhu Tannistest nám sem přivezli ještě jednu novinku. ID. Polo GTI je první elektrické GTI Volkswagenu, které se místo honby za extrémním výkonem snaží převést tradiční recept lehkého, kompaktního a obratného sportovního vozu s pohonem předních kol do elektrické éry. Jeho 166 kW v kombinaci s úpravami podvozku a relativně nízkou hmotností kolem 1,5 tuny z něj dělá skutečně čiperný, byť nijak závratně rychlý vůz. | foto: Jiří Duchoň

Car of the year COTY 2027
Volkswagen ID. Polo
Volkswagen ID. Polo
Volkswagen ID. Polo
23 fotografií
Volba evropského Vozu roku 2027 přechází do své ostré fáze. Vedení prestižní mezinárodní poroty oznámilo jména sedmi finalistů. Letos jsou mezi nimi poprvé pouze elektromobily. Zákulisí volby evropského Vozu roku exkluzivně představuje Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, jediný zástupce České republiky v porotě The Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

Stát se to jednou muselo. Žádný z letošních sedmi finalistů už netankuje benzin ani naftu, v loňském ročníku přitom byly čisté elektromobily pouze tři. Navíc se sluší připomenout, že právě v anketě The Car of the Year (COTY) dosáhla svého historicky nejlepšího výsledku Škoda Auto, když její Elroq skončil na druhém místě hned za vítězným Mercedesem CLA.

Car of the year COTY 2027
Volkswagen ID. Polo
Volkswagen ID. Polo
Volkswagen ID. Polo
23 fotografií

Do letošního výběru sedmi statečných pronikla hned dvě z malých čtyřčat Volkswagenu, tedy ID. Polo a Cupra Raval, přičemž ID. Cross v době uzávěrky k dispozici nebyl, takže před branou elitního výběru zůstala stát pouze Škoda Epiq.

Ve finále COTY 2027 jim sekundují střední SUV Volvo EX60 a BMW iX3, následovaná korejskými městskými crossovery Kia EV2 a Hyundai Ioniq 3. Nejlevnějším z této sedmičky je Renault Twingo, jenž zároveň jako jediný z tohoto výběru hrdě nese štít snah evropských automobilek opírat se při elektrifikaci o legendy z historie.

Volba evropského auta roku začíná. Ukazuje čínské ambice, snaživost i marnost

Neoficiálně volba evropského Vozu roku 2027 opět začala na sklonku září v Dánsku, kde na samotném severu jutského poloostrova (již po 48.!) proběhly Tannistests, největší nezávislé zkoušky nových automobilů na světě.

Porotci COTY tam měli k dispozici rekordních 87 vozů od 24 značek, z nichž osm pocházelo z Číny. Žádný z čínských automobilů se však do finále COTY 2027 neprobojoval, to se poprvé, a zatím naposledy, podařilo typu BYD Seal, jenž v ročníku 2024 skončil předposlední. Tannistests díky zaměření na zcela nové automobily nepředstavují aktuální stav prodejů, ale naznačují vývoj následujících let.

Vozy se spalovacími motory se do úzkého výběru COTY 2027 nedostaly nikoli kvůli nějaké „bruselské lobby“ či jakýmkoli jiným tlakům, ale zkrátka proto, že prakticky žádné novinky v této oblasti výrobci nenabízí. Na druhou stranu je až překvapivé, jak mizivému zájmu odborné veřejnosti z poroty COTY se „těší“ stroje z Číny.

Jaké je vaše auto roku 2027?

Volba evropského Vozu roku 2027 přechází do své ostré fáze. Vedení prestižní mezinárodní poroty oznámilo jména sedmi finalistů. Letos jsou mezi nimi poprvé pouze elektromobily. Jak byste vybrali vy?
celkem hlasů: 206

Finále v Itálii

A jak to bude dál? 25. a 26. listopadu budeme finalisty naposledy testovat v Itálii na zkušební trati Balocco a v jejím okolí a v jejím zázemí zároveň proběhne povinná výroční valná hromada a setkání se zástupci automobilek. Vítěz prestižní trofeje evropského Vozu roku 2027 (COTY) pak bude slavnostně vyhlášen 8. ledna 2027 na autosalonu v Bruselu.

Odborná anketa volící evropský Vůz roku (The Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1964. Organizaci tradičně zajišťují časopisy Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Nizozemsko), L’Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko). Německý Stern nahradily magazíny Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo).

Porota v současnosti sestává z 62 členů z 25 zemí zejména západní a střední Evropy. Od letošního ročníku porotu doplnili zástupci Slovenska a Chorvatska. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993, vždy šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do ročníku 2015 Tomáš Hyan a od roku 2016 za Českou republiku volí autor článku.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
titulek

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku,...

Rakouský ekoaktivista navrhuje maximálku v Evropě na 100 km/h, pro elektro 130

Nultý kilometr D1.

Internetem se prohnala vlna vzrušených debat o tom, že by na evropských dálnicích měla platit nová...

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři,...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza...

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Autosalon Paříž 2026

VIDEO Exkluzivně Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských...

Nejčtenější

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

Korejský kanibal loví v chalupářských vodách. Seltos vzdává hold ruční práci

Kia Seltos

Kia Seltos přijíždí zamíchat kartami v českém SUV rybníku. Vypadá jako malý land rover, pod kapotou má poctivých 180 koní bez elektrických berliček a oproti zvyklostem nabízí i manuál. Konkurent...

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném...

Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026

Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech...

Americký svalovec Dodge Charger nezná kompromis, jen hrubou sílu

Dodge Charger Sixpack Scat Pack

Ikonický Dodge Charger dorazil v novém balení i do Evropy a s hrdostí ukazuje, že auta pro radost stále nevymřela. Dvakrát přeplňovaný šestiválec plnohodnotně nahrazuje legendární V8 Hemi. Je to...

Finalisté auta roku odhaleni. Letos bez číňanů, spalováků, ale i bez škodovky

Exkluzivně
V průběhu Tannistest nám sem přivezli ještě jednu novinku. ID. Polo GTI je...

Volba evropského Vozu roku 2027 přechází do své ostré fáze. Vedení prestižní mezinárodní poroty oznámilo jména sedmi finalistů. Letos jsou mezi nimi poprvé pouze elektromobily. Zákulisí volby...

30. října 2026  11:30

Chytré hodinky za volantem odvádějí pozornost stejně jako mobil. Hrozí pokuta

ilustrační snímek

Chytré hodinky má dnes skoro každý. Dobré jsou jak pro monitoring některých zdravotních funkci a sport, tak také pro vyřizování zpráv, nebo dokonce hovorů. Ale právě to může být za volantem velký...

30. října 2026

První hybrid se KGM povedl. Frajerský Torres skvěle padne do ruky

KGM Torres Hybrid

Má přísný pohled komiksového hrdiny, ale je to velký sympaťák. KGM Torres je přívětivé SUV, do chytlavého designu balí povedeného společníka pro každodenní automobilová dobrodružství. Nově sází na...

30. října 2026

Nebezpečná romantika. Listí klouže jako led, zimní gumy nepomůžou

BYD Sealion 5 DM-i

Pohled na pestrobarevnou podzimní krajinu a silnice lemované stromy připomíná malebnou pohlednici, jenže pod touto romantickou slupkou se skrývá jedno z nejzrádnějších nebezpečí celé sezóny. Jakmile...

29. října 2026  12:43

Převaha čínských značek už bude příští rok výrazná, říká šéf jedné z nich

Chery Tiggo 7 PHEV

Na český trh vstoupilo Chery před rokem, v říjnu 2025 otevřelo první showroom v Průhonicích na okraji Prahy. Za osm měsíců letoška prodala v tuzemsku přes tisíc aut. Za rok chce značka prodávat...

29. října 2026

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

28. října 2026

Volkswagen zvažuje čínský software pro evropské modely, včetně Škody

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Nasazení softwaru, který nyní používá ve svých autech pro čínský trh, zvažuje automobilový koncern Volkswagen také v Evropě, kde by se mohl používat v budoucích vozech značek Volkswagen, Škoda a...

28. října 2026

Nový číňan místo ojetiny? Dobíjecí hybridy rostou na úkor tradičních značek

MG HS 1.5 TGI DCT

Prodej mladých spalovacích a hybridních ojetin u německých značkových dealerů letos klesá, zatímco čínské automobilky rychle posilují, ukázala databáze online tržiště ojetých aut Carvago. Data...

27. října 2026  11:30

Z obyčejné fabie postavili rallyové monstrum. Svezli jsme se

Marek Štekl

Toto auto klame tělem. Navenek vypadá jako závodní speciál, uvnitř je to klasický pětimístný hatchback, který potkáváte na každém kroku.

27. října 2026

Rakouský ekoaktivista navrhuje maximálku v Evropě na 100 km/h, pro elektro 130

Nultý kilometr D1.

Internetem se prohnala vlna vzrušených debat o tom, že by na evropských dálnicích měla platit nová jednotná rychlost sto kilometrů v hodině. V některých verzích se dokonce hovoří o zvýhodnění...

27. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čínská auta jsou stejně dobrá jako ta evropská, přiznávají manažeři Peugeotu

Premium
Peugeot E-T16 Concept

Hodně spoléháme na partnerství, zejména v Číně. Tamní produkty dnes nabízejí stejnou úroveň technologie a zážitku z jízdy jako ty evropské, přičemž využíváme místní nákladové výhody, říkají...

26. října 2026

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném...

19. října 2026,  aktualizováno  26. 10.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.