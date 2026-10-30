Stát se to jednou muselo. Žádný z letošních sedmi finalistů už netankuje benzin ani naftu, v loňském ročníku přitom byly čisté elektromobily pouze tři. Navíc se sluší připomenout, že právě v anketě The Car of the Year (COTY) dosáhla svého historicky nejlepšího výsledku Škoda Auto, když její Elroq skončil na druhém místě hned za vítězným Mercedesem CLA.
Do letošního výběru sedmi statečných pronikla hned dvě z malých čtyřčat Volkswagenu, tedy ID. Polo a Cupra Raval, přičemž ID. Cross v době uzávěrky k dispozici nebyl, takže před branou elitního výběru zůstala stát pouze Škoda Epiq.
Ve finále COTY 2027 jim sekundují střední SUV Volvo EX60 a BMW iX3, následovaná korejskými městskými crossovery Kia EV2 a Hyundai Ioniq 3. Nejlevnějším z této sedmičky je Renault Twingo, jenž zároveň jako jediný z tohoto výběru hrdě nese štít snah evropských automobilek opírat se při elektrifikaci o legendy z historie.
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Volba evropského auta roku začíná. Ukazuje čínské ambice, snaživost i marnost
Neoficiálně volba evropského Vozu roku 2027 opět začala na sklonku září v Dánsku, kde na samotném severu jutského poloostrova (již po 48.!) proběhly Tannistests, největší nezávislé zkoušky nových automobilů na světě.
Porotci COTY tam měli k dispozici rekordních 87 vozů od 24 značek, z nichž osm pocházelo z Číny. Žádný z čínských automobilů se však do finále COTY 2027 neprobojoval, to se poprvé, a zatím naposledy, podařilo typu BYD Seal, jenž v ročníku 2024 skončil předposlední. Tannistests díky zaměření na zcela nové automobily nepředstavují aktuální stav prodejů, ale naznačují vývoj následujících let.
Vozy se spalovacími motory se do úzkého výběru COTY 2027 nedostaly nikoli kvůli nějaké „bruselské lobby“ či jakýmkoli jiným tlakům, ale zkrátka proto, že prakticky žádné novinky v této oblasti výrobci nenabízí. Na druhou stranu je až překvapivé, jak mizivému zájmu odborné veřejnosti z poroty COTY se „těší“ stroje z Číny.
Finále v Itálii
A jak to bude dál? 25. a 26. listopadu budeme finalisty naposledy testovat v Itálii na zkušební trati Balocco a v jejím okolí a v jejím zázemí zároveň proběhne povinná výroční valná hromada a setkání se zástupci automobilek. Vítěz prestižní trofeje evropského Vozu roku 2027 (COTY) pak bude slavnostně vyhlášen 8. ledna 2027 na autosalonu v Bruselu.
Odborná anketa volící evropský Vůz roku (The Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1964. Organizaci tradičně zajišťují časopisy Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Nizozemsko), L’Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko). Německý Stern nahradily magazíny Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo).
Porota v současnosti sestává z 62 členů z 25 zemí zejména západní a střední Evropy. Od letošního ročníku porotu doplnili zástupci Slovenska a Chorvatska. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993, vždy šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do ročníku 2015 Tomáš Hyan a od roku 2016 za Českou republiku volí autor článku.