Vize moto-offroadů podle Kawasaki nemá žádná kola, ale čtyři kopyta

Radomír Dohnal
V Kawasaki se snít nebojí. Dokládají to i vizualizace stroje budoucnosti, Corleo. Tam, kde by ostatní čekali dvě kola v jedné stopě, mu japonští designéři připojují dva páry masivních tlap. Odvážná vize robotického hřebce, označovaná též jako Concept 01, přitom nemusí být jen marketingovým tahem.

Výstřední, exotický, rozruch zaslouženě budící. Kawasaki Corleo je totiž jedním z nejosobitějších konceptů osobní mobility, které jste v posledních letech mohli vidět. Čtyřnohý robot, kterému jezdec skutečně „sedí v sedle“, dává dohromady svět motocyklů, pokročilé robotiky a futuristických kovbojů.

V Kawasaki se snít nebojí. Dokládají to i vizualizace stroje budoucnosti, Corleo. Tam, kde by ostatní čekali dvě kola v jedné stopě, mu japonští designéři připojují dva páry masivních tlap. Odvážná vize robotického hřebce, označovaná též jako Concept 01, přitom nemusí být jen marketingovým tahem.
Výstřední, exotický, rozruch zaslouženě budící. Kawasaki Corleo je totiž jedním z nejosobitějších konceptů osobní mobility, které jste v posledních letech mohli vidět. Čtyřnohý robot, kterému jezdec skutečně „sedí v sedle“, dává dohromady svět motocyklů, pokročilé robotiky. A futuristických kovbojů.
Veřejnosti byl Corleo poprvé představen na Expo 2025 v Ósace, kde okamžitě vzbudil pozornost. Virální videa s jezdcem zdolávajícím extrémní terén hned dobyla svět. Skrze sociální sítě. První etapa plánu Kawasaki tím vlastně uspěla. Motorkářský gigant v Japonska si ověřil, že zájem by byl.
Druhou etapou byla nepochybně šeptanda, notně zesílená tiskovými zprávami a přiživovaná řízenými polo-oficiálními úniky informací z tokijského Minato City, kde Kawasaki sídlí. Vše naznačovalo, že nejspíš nejde jen o vizuální experiment, chytlavý marketing.
Z toho mála, co lze vidět i prakticky ověřit, je zřejmé především to, že mechanický hřebec Corleo je koncipován jako osobní off-roadový, nikoli jako standardní průmyslový robot. Ne tedy hopsající hračka na dálkové ovládání z fabriky, ale skutečný dopravní prostředek.
17 fotografií
Vstoupit do diskuse
Témata: Kawasaki, motocykl

Nejčtenější

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna...

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...

Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Tesla Optimus

Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...

Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě

Renault Clio

Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami...

Video pro otrlé: největší evropský autohřbitov fascinuje i děsí

Švédský hřbitov aut Bastnäs

Magický les na jihozápadě Švédska ukrývá na ploše jednoho kilometru čtverečního stovky opuštěných vozů. Auta pokrývá mech, kopřivy a tráva. Skrz podlahu jednoho prorůstá břízka, z masky druhého se...

Vize moto-offroadů podle Kawasaki nemá žádná kola, ale čtyři kopyta

V Kawasaki se snít nebojí. Dokládají to i vizualizace stroje budoucnosti,...

V Kawasaki se snít nebojí. Dokládají to i vizualizace stroje budoucnosti, Corleo. Tam, kde by ostatní čekali dvě kola v jedné stopě, mu japonští designéři připojují dva páry masivních tlap. Odvážná...

8. února 2026

Video pro otrlé: největší evropský autohřbitov fascinuje i děsí

Švédský hřbitov aut Bastnäs

Magický les na jihozápadě Švédska ukrývá na ploše jednoho kilometru čtverečního stovky opuštěných vozů. Auta pokrývá mech, kopřivy a tráva. Skrz podlahu jednoho prorůstá břízka, z masky druhého se...

7. února 2026

Ministr dopravy Bednárik: Elektroauta mají platit za dálniční známku stejně jako ostatní

Ministr dopravy Ivan Bednárik

Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají...

6. února 2026  16:57

Autozápisník: Vetřelec je tu a kupte si auta od psance a padouchů

Lednové novinky ze světa aut jsou mrazivé i hodně horké. Český stát parkuje...

Lednové novinky ze světa aut jsou mrazivé i hodně horké. Český stát parkuje auta padouchů na železničních přejezdech, psanec Magnus Walker prodává svá auta a Toyota a Lexus v Německu vypnuly tisícům...

6. února 2026

Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě

Renault Clio

Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami...

6. února 2026

Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu

Horská služba získá do dlouhodobé zápůjčky osm elektrovozů Toyota bZ4X.

Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...

5. února 2026  12:54

Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna...

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...

5. února 2026

Auto zasáhl meteorit. Trefa vynesla vozu světovou slávu a řidičce miliony

Premium
Ojetina s rokem výroby 1980, v místním autobazaru „čerstvě“ zakoupená v...

Každé auto může být slavné. Například když vyhraje rallye či dosáhne rychlostního rekordu. Nad jiné může vyniknout i tím, koho vozí do práce. Pokud je to diktátor či celebrita, je to hned snadnější....

5. února 2026

Audi platí malé daně, není na čtivo. Knihovna trpí kvůli krizi autoprůmyslu

Audi Q3

Krize německého automobilového průmyslu doléhá i na města, například na bavorský Ingolstadt, který je domovem značky Audi. Kvůli výpadku příjmů ze živnostenské daně radnice snížila rozpočet pro...

5. února 2026

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

4. února 2026,  aktualizováno  9:51

Pokuty v Rakousku mohou jít do statisíců, hrozí i za nezajištěné lyžáky v autě

Premium
Rakouská policie (24. února 2024)

Při cestě za lyžovačkou do Rakouska pozor na pokuty, ale i na dálniční známky. V Rakousku si stále můžete vybrat mezi nalepovací dálniční známkou a tou elektronickou. Když ale nebudete mít žádnou,...

4. února 2026

Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Tesla Optimus

Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.