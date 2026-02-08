Výstřední, exotický, rozruch zaslouženě budící. Kawasaki Corleo je totiž jedním z nejosobitějších konceptů osobní mobility, které jste v posledních letech mohli vidět. Čtyřnohý robot, kterému jezdec skutečně „sedí v sedle“, dává dohromady svět motocyklů, pokročilé robotiky a futuristických kovbojů.
Vize moto-offroadů podle Kawasaki nemá žádná kola, ale čtyři kopyta
Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů
Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...
Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře
Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...
Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům
Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...
Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě
Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami...
Video pro otrlé: největší evropský autohřbitov fascinuje i děsí
Magický les na jihozápadě Švédska ukrývá na ploše jednoho kilometru čtverečního stovky opuštěných vozů. Auta pokrývá mech, kopřivy a tráva. Skrz podlahu jednoho prorůstá břízka, z masky druhého se...
Ministr dopravy Bednárik: Elektroauta mají platit za dálniční známku stejně jako ostatní
Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají...
Autozápisník: Vetřelec je tu a kupte si auta od psance a padouchů
Lednové novinky ze světa aut jsou mrazivé i hodně horké. Český stát parkuje auta padouchů na železničních přejezdech, psanec Magnus Walker prodává svá auta a Toyota a Lexus v Německu vypnuly tisícům...
Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu
Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...
Auto zasáhl meteorit. Trefa vynesla vozu světovou slávu a řidičce miliony
Každé auto může být slavné. Například když vyhraje rallye či dosáhne rychlostního rekordu. Nad jiné může vyniknout i tím, koho vozí do práce. Pokud je to diktátor či celebrita, je to hned snadnější....
Audi platí malé daně, není na čtivo. Knihovna trpí kvůli krizi autoprůmyslu
Krize německého automobilového průmyslu doléhá i na města, například na bavorský Ingolstadt, který je domovem značky Audi. Kvůli výpadku příjmů ze živnostenské daně radnice snížila rozpočet pro...
Pokuty v Rakousku mohou jít do statisíců, hrozí i za nezajištěné lyžáky v autě
Při cestě za lyžovačkou do Rakouska pozor na pokuty, ale i na dálniční známky. V Rakousku si stále můžete vybrat mezi nalepovací dálniční známkou a tou elektronickou. Když ale nebudete mít žádnou,...
