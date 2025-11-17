Mezi modlitbou a petardami. Nejbarevnější automobilová pouť světa

Radomír Dohnal
Podle náboženské tradice Panna Marie prodlužuje život předmětům i lidem. Proto první věc, kterou by měl člověk při koupi auta udělat, bez ohledu na to, zda je nové nebo ojeté, je dojet si s ním do bolivijské Copacabany pro požehnání. Náměstí před bazilikou proto občas připomíná sraz motofanoušků.
Sluncem prohřáté a vlnami omývané srdce brazilského Ria, pláž Copacabana, si v svou návštěvností nezadá s mnohem menší a nenápadnější Copacabanou bolívijskou. To malé městečko s křivolakými uličkami se totiž první dva týdny v září stává epicentrem nebývalého dopravního ruchu.

Nejen domácích z Bolívie, ale také řidičů z Peru a Ekvádoru, potažmo ostatních států kontinentu. Míří sem, do sídla s nadmořskou výškou blízkou oblačným čtyřtisícovkám, s vozy nejrůznějších typů a značek. Pouť až k břehům jezera Titicaca podnikají jen proto, aby se dobrali požehnání svých automobilů.

V bolivijské španělštině se tomu nezvyklému automobilovému procesí říká ch’alla de movilidades, a jde o mile barvitou tradici, jíž se v Copacabaně přidržují už od 17. století.

Dřív ta praxe pochopitelně necílila na neživé stroje s motorem, nádržemi a volantem, ale na čtyřnohé dopravní prostředky. Mezky, osly, koně a lamy. Kteří se mohli na náměstí před chrámem Panny Marie Copacabanské, ozdobení květinovými věnci, dočkat svaté benedikce.

K čemu? Přece aby je na dlouhých cestách doprovázelo štěstí a o smůlu nezavadili, nebo ji nechali v hlubokých údolích za sebou. A zjevně to jejich věřícím majitelům fungovalo, protože se věhlas účinného požehnání z Copacabany rozšířil na celou Jižní Ameriku, přečkal až do současnosti. Postupně si totiž získal i pozornost motoristů, kteří na silnicích čelí dnes vlastně těm samým rizikům jako jejich dávní předchůdci před staletími.

Před chrámem se tak už dnes nestřídá procesí tažných zvířat, frkání nazdobených mezků nahradil ševel motorů. Malých i velkých automobilů, náklaďáků, autobusů a dodávek. Přijíždějí sem v zástupu, věrni tradici, opentlení papírovými girlandami a zkrášlení květinami.

Kněží pokropí auta svěcenou vodou, od interiéru až po motor s otevřenou kapotou, pronesou ochrannou modlitbu, a je hotovo.

Vůbec poprvé se tu takové žehnání, odpovídající římskokatolickému ritu, odehrálo v roce 1964. Obřadnost od té doby jen posílila.

Dočkat se bendición svého vozu můžete každý den, mezi desátou a půl třetí odpolední. Pak samozřejmě také o víkendech, po nedělní mši v bazilice a během velkých náboženských oslav, které přetékají ze srpna až do září.

Zvláště ta druhá část náboženského festivalu v září připomíná sraz motofanoušků. Jeho součástí je velkolepá projížďka v koloně po ulicích a náměstích Avenida 6 de Agosto, Plaza Sucre a Plaza 2 de Febrero, a večer vrcholí ohňostrojem.

Je to velká přehlídka toho, co dnes jezdí a „co vůbec ještě jezdí“. Průvod zahrnuje nová i ojetá vozidla, registrovaná v celé Jižní Americe.

In Spiritum sanctum na čtyřech kolech

K síle obřadu přispívá i to, že nedaleko od Copacabany leží Isla del Sol, který byl posvátným místem Inků. Rozdílné náboženské tradice se tu živě propojily, takže není nic neobvyklého, když řidiči u svých vozů „pohansky“ rozlévají alkohol po zemi a obětují listy koky, aby si naklonili stará božstva, a pak – nejspíš pro jistotu – přijmou i požehnání svěcenou vodou z rukou kněží.

Kněží tu transkulturaci tolerují a nevadí jim, že jejich vroucí modlitby vlastně asistují božské Matce Země, Pačamamě. Klidně to může být i naopak, ne? Podstatné je, že to všechno utužuje důležitost poutního místa, a kolem Panny Marie Copacabanské se jen vrší příběhy o silničních zázracích.

Jak popisuje magazín Caradisiac, v této lidsko-motorové fauně, bedlivě sledované místními prodejci suvenýrů, lze spatřit širokou škálu značek a modelů. Nejvíce je tu suzuki, toyot, mitsubishi, jeepů, fordů, volkswagenů nebo mercedesů, jejichž dealerské sítě jsou v regionu nejrozšířenější.

Od roku 2017 se na cestu k bazilice v Copacabaně vzácně vydávají i elektromobily značky Quantum Motors a vzbuzují nemalý rozruch. Není divu, mladá národní automobilka je pro Bolivijce zdrojem hrdosti téměř stejně jako let kondora nebo pěstování koky.

