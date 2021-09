Autofotka týdne: V Česku se chystá výroba displeje přes celou přístrojovku

Výrobce elektroniky do aut Continental v Brandýse nad Labem u Prahy připravuje výrobu displeje pokrývajícího víc než polovinu předního kokpitu vozu. Displej firma uvede do sériové výroby do konce roku. Do roku 2024 pak chce Continental vyrábět i displej přes celou palubní desku.