Vůně benzinu místo tiramisu. U jezera servírovali automobilové lahůdky

Třídenní italský festival elegance a nadčasové krásy na čtyřech kolech je oslavou historicky významných závodních strojů, koncepčních vozů a unikátních karosářských kreací. Akce vznikla již v roce 1929, opět byla oživena v roce 1990 a od sezony 2005 se pořádá v režii automobilky BMW. Na rozdíl od soutěží elegance v Pebble Beach nebo Monterey Car Week, se stále jedná o komorní záležitost.

Návštěvníci mohli i letos obdivovat na pět desítek klasických automobilů, které byly opět rozděleny do různých kategorií a exkluzivní odborná porota vybírala ty nejlepší. Cenu Best of Show získala Alfa Romeo 8C 2300 z roku 1932 s karoserií Figoni. V hlasování veřejnosti ukořistil Zlatý pohár McLarenu F1 z roku 1995. Hlavním hrdinou mezi koncepty, který si odnesl si cenu za design, byla supersportovní Alfa Romeo 33 Stradale, která vznikne v pouhých 33 exemplářích. Cenu Il Canto del Motore Trophy za nejlepší zvuk motoru od poroty obdrželo Lamborghini Countach LP400 z roku 1976.