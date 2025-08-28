Zámecký park v Blatné přivítá v sobotu 30. srpna již pátý ročník automobilové výstavy Concorso Castle Blatná, na které se mísí historie se současností. Návštěvníci se mohou opět těšit jak na vzácné veterány či ikonické klasiky, tak moderní super- a hypersporty a také zástupce z řad nejnovějších elektromobilů. Zatímco první ročník, který se uskutečnil v září 2021, byl s 35 vozy spíše komorního charakteru, tak na tom loňském, v pořadí již čtvrtém mohli návštěvníci obdivovat více než 300 exponátů.
Mezi nimi například i sběratelský skvost v podobě jednomístného speedsteru Ferrari Monza SP1. Tento vůz z české sbírky se stal vítězem diváckého hlasování a získal originální skleněný Pohár barona Hildprandta z dílny sklářského mistra Petra Janského. Neméně zajímavým exemplářem bylo i po jeho boku stojící rudé Ferrari 360 Challenge Stradale.
4. ročník Concorso Castle Blatná
Šlo totiž o jeden z pouhých 25 vyrobených kusů u příležitosti oslavy 25 let, kdy byla společnost Cornes oficiálním dovozcem vozů Ferrari do Japonska. Mezi hlavní poznávací znaky této limitované edice patří bílé zadní čelo, karbonové víčko palivové nádrže či zlaté brzdové třmeny. Před zadními koly je pak umístěn i speciální štítek. V interiéru se od sériového vozu liší bílým otáčkoměrem či karbonovými pádly řazení pod volantem. Každý vůz má navíc na výplni spolujezdcových dveří podpis Michaela Schumachera.
Na unikátní vozy láká i nadcházející pátý ročník Concorso Castle Blatná. Mezi potvrzenými vozy jsou třeba Lamborghini Aventador SVJ, Aston Martin DB11, obojživelný Sherp, který se loni předvedl i v akci přímo v zámeckém vodním příkopu, či Ferrari LaFerrari. V minulosti se v zahradě přiléhající k novogotickému zámku z 13. století ukázaly takové automobilové klenoty jako Bugatti Chiron, Maserati MC12 či Ferrari F40. Návštěvníci mohli na vlastní oči spatřit i nepolapitelný dálniční přízrak, monopost Dallara GP2/08. Fantom českých dálnic se po „dé čtyřce“ prohnal naposledy před pár dny, českou policii tak dráždí už od září 2019.
Živo bude i v Praze. Střešní parkoviště obchodního centra Šestka přivítá v sobotu odpoledne jubilejní 10. ročník srazu Classic Drive. Jde o setkání automobilových legend s datem výroby do roku 1999. V hlavním městě bude ovšem živo už od pátku. Na výstavišti v Holešovicích bude totiž probíhat již 13. ročník Prague Harley Days, tradičního tuzemského srazu motocyklů Harley-Davidson, který si nenechají uniknout ani účastníci z mnoha koutů Evropy. Bohatý doprovodný program nabídne i sobotní spanilou jízdu historickým centrem Prahy, účastníci srazu na ni vyrazí v půl jedenácté dopoledne.
Na své si v sobotu přijdou příznivci jedné stopy ze Šluknovského výběžku. V průběhu dne budou moci totiž na různých místech obdivovat unikátní československé motocykly Čechie-Böhmerland. Účastníci 27. mezinárodního srazu nejdelšího sériově vyráběného motocyklu světa, kteří se sjedou do Doubice, zavítají například do Krásné Lípy na Křinické náměstí, na sraz historických vozidel v německém Großschönau či k rodnému domu česko-německého konstruktéra čechií Albina Huga Liebische v Rumburku. Zavítat lze i do Luhačovic, ve zdejším lázeňském areálu proběhne 12. sjezd Jawistů.
Československým strojům jsou zasvěceny i další sobotní srazy. Jedním z nich je třeba 15. ročník setkání vozů Škoda 110R Coupé. Jeho účastníci vyrazí v dopoledních hodinách spanilou jízdou z autokempu Konopáč u Heřmanova Městce na čáslavské náměstí Jana Žižky z Trocnova. Na městském koupališti v Kaplici se uskuteční setkání škodovek s motorem vepředu. Na své si přijdou i příznivci větších strojů, v Trhových Svinech se na Trajerově mlýně uskuteční totiž 9. ročník srazu nákladních automobilů Škoda a Liaz.
„Kroky“ příznivců tuningu naopak mohou zamířit do zahrady zámku Liblice, kde se v sobotu koná čtvrtý ročník akce s názvem Stanceshow.
Příznivci historie mohou dorazit třeba do Přelouče na Masarykovo náměstí, kde budou moci obdivovat vozy účastníků Rallye Železné Hory. Start prvního soutěžícího je naplánován na jedenáctou hodinu dopoledne. Veteranisté se sjedou i do Křenovic u Slavkova, v parku zámku Lednice pak bude možné v odpoledních hodinách obdivovat historické vozy účastníků osmého ročníku setkání Pálavský Oldtimer. Jihočeský pivovar Kněžínek pak přivítá desátý ročník srazu youngtimerů.
V neděli 31. srpna pak například Blansko přivítá 34. sraz velorexů a v zámeckém parku v Holešově se koná Veteranfest. Mimochodem, za velorexy lze dorazit už v sobotu, a to na Plzeňsko, kde se v areálu koupaliště Svojkovice koná celovíkendové setkání těchto legendárních tříkolových strojů.
Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.