Klenoty na zámecké show zastínil dálniční přízrak. Nepolapitelná formule

Návštěvníci zámku na Strakonicku měli příležitost prohlédnout si v jeho parku luxusní sportovní auta mnoha značek včetně Aston Martin, Ferrari i McLaren. Podle organizátora Edvarda Oberfalcera je výstava výsledkem záliby majitelů zámku a snahy nabídnout návštěvníkům netradiční zážitek.

„Inspirací byla Concorso d’Eleganza, italská výstava aut, která má dlouholetou tradici. To byl jeden důvod. Další je, že majitel zámku Blatná pan Stephanos Germenis-Hildprandt je milovníkem aut,“ řekl Oberfalcer. Výstava v Blatné je podle něho unikátní tím, že se zaměřuje na moderní sportovní vozy, zatímco k zámeckým či městským slavnostem v České republice v posledních letech patří spíš výstavy veteránů.

Podle Oberfalcera se do zámeckého parku sjela luxusní sportovní auta, která jsou v ideálním případě něčím výjimečná. „Je to malokusová výroba nebo speciální edice, je to něco, co není k vidění za běžného provozu,“ řekl.

To platí i o hřebu letošního ročníku, nechvalně proslulé formuli, která se v polovině srpna znovu, už podruhé proháněla po dálnici D4. Jde o monopost Dallara GP2/08, a to konkrétně testovací formuli stáje Ferrari. Štítek na jejím boku se jménem Kimi Räikkönen tak není náhodné: finský závodník, který v té době za maranellský tým závodil, totiž v této konkrétní formuli jezdil.

Monopost GP2/08 byl představen v roce 2007 a v letech 2008 až 2010 startoval v šampionátu GP2, předchůdci současné formule 2. Pohání jej čtyřlitrový atmosférický osmiválec Renault o výkonu 612 koní (450 kW), s nímž dosáhne stokilometrové rychlosti za 2,9 sekundy. Nejvyšší rychlost je 328 km/h. Dallara se stejně jako mnohé další vystavené exponáty předvedla návštěvníkům Concorso Castle Blatná také v pohybu.

13. srpna 2022

První ročník Concorso Castle Blatná uspořádal zámek loni ve druhé polovině září. Podle Oberfalcera to byla spíš spontánní akce s krátkou dobou přípravy, přesto přilákala na 3 tisíce lidí. Měla by se z ní stát nová zámecká tradice pořádaná na začátku září, kdy už polevuje nápor z hlavní turistické sezony, ale počasí ještě venkovnímu programu přeje.