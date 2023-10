Autofotka týdne: Unikátní truck od nejbláznivějšího designéra překvapil Brno

Průkopník organického designu chtěl zakulatit všechno, a tak vznikl tahač, za který by se nemuseli stydět ani ve Star Treku.

Jeho recept na úspěch byl jednoduchý: devadesát procent příroda a deset procent Colani. Prostořeký, hrubý a talentovaný absolvent Sorbonny dával tvar snad všem věcem, které vidíme kolem sebe. Sám Colani uváděl, že vytvořil přes čtyři tisíce návrhů různých výrobků, od kostýmků letušek švýcarských aerolinií až po tahač. Slavný designér zemřel v září 2019, bylo mu 91 let.

Nepřehlédnutelných Colaniho aerodynamických tahačů vzniklo za tři dekády několik. Stavěli je na podvozcích tradičních tahačů velkých výrobců. Jedny děsí, druhé ohromí, jsou dodnes inspirující.

První futuristický kamion představil Luigi Colani na frankfurtském autosalonu v roce 1977, na silnice vyjel rok nato. Ty ufoidní tahače brázdí Evropu po různých zajímavých akcích hlavně jako poutače pozornosti dodnes.

Často vozily na čumáku třícípou hvězdu Mercedesu, na kterou ostatně odkazují i některá provedení s charakteristickým tříramenným stěračem uchyceným uprostřed kyklopského obřího oka čelního okna. Existují ale i jiná provedení, třeba s kabinou zašpičatěnou do úzkého zobáku.

Kromě tahačů převlékal švýcarský excentrik také návěsy, takže pak celá souprava tvoří harmonický dokonale aerodynamický celek. Bionické tvary dokonale proplouvající vzduchem zajišťují nižší spotřebu. Podle měření prý jezdí Colaniho trucky až o třicet procent úsporněji.

Samotná kabina je futuristická, připomíná spíš kokpit intergalaktického korábu. Není v ní také tolik místa a velké prosklené plochy z ní dělají v létě skleník.

Oranžový kus brázdí Evropu v barvách firmy ifm, které slouží jako poutavá expozice na veletrzích a dalších open-air akcích. Jeho návěs je rozkládací, původní 15metrovou výměru netradičního stánku lze vysunutím bočních modulů zvětšit až na čtyřicet metrů čtverečních. Vnitřek je pak dokonce dvoupatrový – dole čeká na návštěvníky expozice prezentující společnost, horní patro (18 metrů čtverečních) slouží jako konferenční místnost, ve které se může 15 hostů zúčastnit seminářů, porad nebo školení.

Od aerodynamiky k designu

Colani se dal na design ještě v době, kdy samotné povolání designéra ani pořádně neexistovalo. Po druhé světové válce studoval sochařství na berlínské univerzitě, brzy ale odjel do Paříže, aby na Sorbonně vystudoval aerodynamiku. Právě to je základ jeho vášně pro organické, tekutinám (vzduchu i vodě) podobné tvary.

Svůj milovaný oblý bio design dával všemu, co se namanulo, od propisek po tankery. „Biodesign je přirozená věc a proto je dobře slučitelný s mozkem člověka,“ říkal.

Colaniho auta

V roce 1953 vedl oddělení nových materiálů americké společnosti McDonnell-Douglas. První koncept automobilu představil na ženevském autosalonu v roce 1954.

„Dnes je to styling, ale není to nic převratného,“ říkal o moderní automobilové produkci v roce 2009.

„Moje první přednáška o designu dopravních prostředků v Číně byla o Hansi Ledwinkovi,“ hřímal tehdy na tiskové konferenci v Praze. „Vy Češi víte, kdo to byl Hans Ledwinka (technický ředitel automobilky Tatra v letech 1905–1945 a inspirátor Porscheho při návrhu legendárního VW Brouk – pozn. red.). Byl to tvůrce prvního proudnicového auta. Porsche je nic oproti Ledwinkovi. Musíte mít víc odvahy v České republice. Musíte pochopit, že máte co říct v Evropě. Udělejte to!“ vysvětlil.

Maloval také osobní auta. Jedno z nejznámějších je Ferrari Testa d’Oro. Ale pouze jediné se dočkalo sériové výroby: Colani GT Spider. Dvoumístný roadster je v několika exemplářích schovaný i v českých garážích.

Velký úspěch sklidil už úplně první jeho návrh: sporťák, vycházející z techniky Alfy Romeo Giulietta, který zajel jako první legendární Severní smyčku Nürburgringu pod deset minut.

V roce 1981 představil Colani futuristický koncept postavený na základech legendárního Citroënu 2CV – známé „kachny“. Černý speciál byl zajímavý hlavně rekordně nízkou spotřebou paliva: 1,7 litru na 100 kilometrů