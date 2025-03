Auta na CNG už jen z bazaru. Oproti benzínu stále ušetříte osm korun

CNG bylo jednu dobu v Česku i v dalších zemích Evropy celkem populární a tovární přestavbě se věnovala celá řada výrobců jako Škoda, Volkswagen nebo Opel. Všichni ale s výrobou skončili, aktuálně posledním takovým novým registrovaným vozidlem byla v červnu loňského roku Škoda Octavia G-TEC.

Na začátku války na Ukrajině cena za kilogram stlačeného zemního plynu vyskočila až ke 140 Kč a provozně bylo najednou užívání takových aut ekonomickým nesmyslem. Ale dnes stojí kilogram CNG 41 korun. Při používání firemních tankovacích karet to může být i pod 40 korun. To je po přepočtu přes 28 Kč za metr krychlový CNG, který je ekvivalentem litru benzínu.

Na českých silnicích je stále v provozu asi 30 tisíc vozidel poháněných stlačeným zemním plynem. Nejčastěji jde o osobní vozy kategorie M1 (23 021 vozidel) a malé nákladní vozy kategorie N1 (4 846 vozidel). Za zmínku stojí i necelé 2 tisíce autobusů na CNG. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu platných k 31. 12. 2024.

„V září roku 2022, kdy trh procházel cenovým vrcholem, stál kilogram CNG průměrně téměř 75 korun. To je přepočteno na ekvivalent jednoho litru benzínu 53,50 korun za metr krychlový. CNG byl tedy v daném období dražší než benzín,“ připomíná Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje CNG karty. „Přitom cenové extrémy na některých plnicích stanicích tehdy vyšplhaly i 139,90 Kč/kg, tedy 99,93 Kč/m3. To bylo stejné, jako by litr benzínu stál 100 korun.“

Přestože se cena CNG po odeznění energetické krize stabilizovala, v posledním roce víceméně setrvale roste. Na podzim roku 2023 činila asi 33 Kč/kg, aktuálně dosahuje v průměru více než 41 Kč/kg. I tak si ale stlačený zemní plyn stále drží cenovou výhodu oproti benzínu. I proto možná firemní odběry CNG stále rostou.

„Přestože nových vozů na CNG se v současnosti již registruje naprosté minimum, firmy využívající naši CNG kartu loni meziročně odebraly více než jeden milion kilogramů CNG, což je 17% růst,“ říká Damir Duraković. „Počet poskytnutých CNG karet přitom zůstává stabilní, rostou jen odběry. Podnikatelé na CNG nezanevřeli a zřejmě se snaží naplno využít úsporu oproti konvenčním palivům,“ dodává Damir Duraković .