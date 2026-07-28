Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci vítají klasické vozy, youngtimery a také jejich příznivce a obdivovatele.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volvo P1800 bylo jednou z nejvýraznějších hvězd setkání. Dorazilo i mnoho dalších fascinujících kousků.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volvo P1800 ve verzi kupé, ikonický sportovní vůz vyráběný v 60. letech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Monos Schnell-Lieferwagen Typ VIII: Tento historický rakouský tříkolový nákladní vůz z roku 1927, původem z Vídně
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůz je poháněn motorem JAP (často o objemu 350 cm³) umístěným před zadní nápravou a disponuje nosností přibližně 400 kg.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volvo P1800 se vyrábělo v letech 1961–1973 (vyrobeno celkem 47 492 kusů). Stylové dvoudveřové sportovní kupé doplnil třídveřový Shooting Brake 1800 ES, kterému se říkalo Sněhurčina rakev.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fiat 124 Sport Coupé první série (AC) je jedním z nejšarmantnějších a nejpopulárnějších cenově dostupných kupé gran turismo 60. let.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vznikl jako elegantní dvoudveřový derivát z rodinného sedanu Fiat 124, ale přinesl italskou vášeň, špičkovou mechaniku a nadčasový design širším masám.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
První série (interně označovaná kódovým písmenem AC) se vyráběla v letech 1967 až 1969 a dodnes je puristy považována за vizuálně nejčistší a nejvyváženější ze všech tří generací.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nissan Skyline GT-R (R32) – přezdívaný Godzilla – je jednou z největších legend japonské automobilové historie. Vznikl v roce 1989 s jediným primárním cílem: naprosto zničit konkurenci v okruhových závodech skupiny A (Group A). Po 16 letech od ukončení výroby předchozího GT-R přinesla generace R32 technologickou revoluci, která redefinovala pojetí supersportu a stala se kultem tuningu, popkultury i motorsportu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Porsche 944 S2 je podle mnohých automobilových znalců a nadšenců do vozů ze Zuffenhausenu vůbec nejlepší, nejvyváženější a uživatelsky nejpříjemnější atmosférickou variantou ikonické řady 944.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Představena byla na podzim roku 1988 (pro modelový rok 1989) a vyráběla se do roku 1991. Propojovala to nejlepší z vrcholného modelu Turbo s charakterem atmosférického čtyřválce. Stěžejní pro dokonal vyvážení samozřejmě byla architektura transaxle.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volvo P1800 se vyrábělo v letech 1961–1973 (vyrobeno celkem 47 492 kusů). Stylové dvoudveřové sportovní kupé doplnil třídveřový Shooting Brake 1800 ES, kterému se říkalo Sněhurčina rakev.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vzhled auta navrhl mladý švédský designér Pelle Petterson pod vedením italského studia Pietro Frua. Volvo zpočátku tajilo jeho švédský původ, aby auto působilo exkluzivněji a „italsky“.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jelikož Volvo nemělo dostatek kapacit, první karoserie vyráběla britská firma Pressed Steel a smontovávala je automobilka Jensen. Kvůli problémům s kvalitou však Volvo v roce 1963 přesunulo celou výrobu zpět do Švédska (odtud verze označené jako 1800 S – jako Sverige).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Skutečné kouzlo R32 spočívalo v unikátní kombinaci motoru a podvozku, které předběhly svou dobu o celá desetiletí. Kouzlo je v legendárnín motoru RB26DETT – řadový šestiválec o objemu 2,6 litru, litinový blok, hliníková hlava, DOHC, dvě paralelní turbodmychadla T28 od firmy Garrett. Oficiální parametry jsou 280 koní (206 kW) a 353 Nm. Tento údaj byl však pouze na papíře kvůli tzv. „dohodě džentlmenů“ (Gentlemen’s Agreement) mezi japonskými automobilkami. Reálný výkon sériového auta z továrny se pohyboval kolem 310–320 koní. Litinový blok motoru byl neuvěřitelně předimenzovaný (stavěný na závodních 600+ koní). Bez zásahu do vnitřností motoru z něj tuneři dokázali dostat přes 500 koní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Buick Skylark je zajímavým exotem, kterého v našich končinách často nepotkáte. Exemplář z šesté generace modelu vyráběné v letech 1986–1991 měl pohon předních kol a pod kapotou čtyř nebo šestiválce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volvo P1800 má klasickou koncepci – motor vpředu podélně, pohon zadních kol, 4stupňová manuální převodovka s elektrickým nadřazením (overdrive) nebo 3stupňový automat. Podvozek vycházel ze sedanu Volvo Amazon, což znamenalo neprůstřelnou spolehlivost a odolnost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mercedes SL s interním kódem R 129, ale mercedesáři mu neřeknou jinak než „žehlička“.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Saab Sonett III (typ 97) je vizuálně nejvýraznější a zároveň poslední generací malého švédského sportovního kupé. Vyráběl se v letech 1970 až 1974 a jeho hlavním úkolem bylo dobýt americký trh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Návrh karoserie dostal na starost italský designér Sergio Coggiola, který auto zásadně přemodeloval. Švédský šéfdesignér Saabu Gunnar A. Sjögren následně úpravy finálně uzpůsobil sériové výrobě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nejvýraznějším rozlišovacím znakem Sonettu III se stala vyklápěcí přední světla (tzv. mrkačky). Ovládala se kompletně manuálně pomocí pákového mechanizmu v kabině.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně jako u předchůdců byla karoserie vyrobena ze sklolaminátu a namontována na lehkém ocelovém prostorovém rámu. Vůz díky tomu vážil pouhých 810 kg.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod kapotou pracoval atmosférický vidlicový čtyřválec Ford Taunus V4. Do roku 1971 s objemem 1.5 litru (cca 65 k). Od roku 1971 zvětšený na 1.7 litru (1 699 cm³) s výkonem 67 koní (50 kW) Na rozdíl od většiny sportovních kupé své doby disponoval Sonett III pohonem předních kol (FWD) s převodovkou uloženou před motorem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výkon 67 koní na papíře nepůsobí nijak ohromujícím dojmem, ale v kombinaci s muší váhou (810 kg) a extrémně nízkým těžištěm to byl na zakroucených okreskách neuvěřitelně zábavný stroj. Součinitel odporu vzduchu Cx měl vynikající hodnotu 0,31, což bylo v roce 1970 srovnatelné se špičkovými supersporty.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jaguar XJ6 Druhé série (Series II) vybavený 4,2litrovým šestiválcem reprezentuje jednu z nejslavnějších a esteticky nejčistších kapitol britského automobilového průmyslu 70. let.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volvo P1800 mělo původně atmosférický čtyřválec 1.8 l (B18) o výkonu cca 100 koní se dvěma karburátory SU. Od roku 1968 větší motor 2.0 l (B20). Pozdější verze (1800 E / 1800 ES) dostaly elektronické vstřikování paliva Bosch D-Jetronic a výkon vzrostl na 120–130 koní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Subaru Impreza WRX STI druhé generace. Samozřejmě v nejtypičtější barevné kombinaci - modré s ikonickými zlatými koly a výrazným nápisem STI na předním nárazníku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ropná krize v roce 1973 a neúprosné zpřísňování emisních limitů znamenaly pro Sonett III konečnou. Výroba byla definitivně ukončena v roce 1974 bez přímého nástupce. Celkem vzniklo 8 368 kusů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mercedes SL R129. Jeho nezaměnitelné hranaté tvary jsou vrcholným dílem Itala Bruna Sacca, autorem původního návrhu z roku 1984 je ovšem Johann Tomforde.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Buick Skylark se vyráběl jako čtyřdveřový sedan nebo dvoudveřové kupé. V šesté generaci vždy s bizarně řešenými zadními partiemi kabiny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco příbuzný kabriolet Fiat 124 Sport Spider navrhlo slavné studio Pininfarina, verze Coupé vznikla přímo ve stylistickém centru automobilky Fiat (Centro Stile Fiat) pod vedením legendárního Maria Boana.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod kapotou Fiatu 124 Coupé pracoval celohliníkový čtyřválec o objemu 1 438 cm³ s rozvodem DOHC (dvě vačkové hřídele v hlavě válců). Tento legendární motor navrhl Aurelio Lampredi, bývalý šéfkonstruktér motorů pro týmy Formule 1 u Ferrari. Jednalo se o jeden z prvních masově vyráběných motorů na světě, který používal k pohonu vačkových hřídelí ozubený řemen namísto řetězu. Motor dával na svou dobu velmi solidních 90 koní (66 kW) při 6 500 ot./min. Byl to točivý, mechanicky odolný agregát s úžasnou zvukovou kulisou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
MG vyrobilo v letech 1955 až 1962 přes 100 tisíc roadsterů a kupé MGA. Pod kapotou měly čtyřválce 1,5 a 1,6 litru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volvo P1800 je klasické kupé s elegantními ploutvemi na zadních blatnících a zakřivenými chromovanými lištami na bocích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Porsche 944 má pod kapotou motor M44/41. Atmosférický řadový čtyřválec o objemu 3,0 litru (2 990 cm³) s 16ventilovou technikou (DOHC). V době uvedení šlo o vůbec největší čtyřválcový motor montovaný do sériového osobního automobilu na světě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na rozdíl od mnoha tehdejších konkurentů disponoval Fiat 124 Coupé kotoučovými brzdiči na všech čtyřech kolech a pětistupňovou manuální převodovkou (u první série nabízena na přání, později standard). Zadní tuhá náprava byla ustavena pomocí podélných ramen a Panhardské tyče.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kupátko Fiat 124 poskytovalo řidičské zážitky a technické řešení srovnatelné s mnohem dražšími vozy Alfa Romeo nebo Lancia, ale za cenu lidového vozu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lotus Exige je jedním z nejčistších a nejnekompromisnějších řidičských vozů, jaké kdy vstoupily na silnice. Vznikl v roce 2000 jako okruhově zaměřená, uzavřená varianta rodsteru Lotus Elise.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nákladní tříkolka s anglickým motorem JAP, vyrobená vídeňskou společností Monos Fahrzeug AG.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na rozdíl od běžných těžkopádných čtyřkolek fungoval systém ATTESA E-TS v R32 primárně jako pohon zadních kol. Pomocí elektrohydraulické spojky a mikropočítače (který čítal data 100× za sekundu) posílal systém až 50 % točivého momentu na přední kola pouze ve chvíli, kdy zadní kola začala ztrácet přilnavost. Výsledkem bylo chování čistokrevné zadokolky na nájezdu do zatáčky a absolutní trakce s nekompromisním výjezdem. Hydraulický (později elektrický) systém, který dokázal mírně natočit zadní kola pro zvýšení stability ve vysokých rychlostech a agilitu v utažených vracečkách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nissan Skyline GT-R R32 nebyl jen dalším sportovním autem. Byl to důkaz, že Japonsko umí postavit auto, které na okruhu i silnici deklasuje zavedenou evropskou a americkou elitu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Skutečné kouzlo R32 spočívalo v unikátní kombinaci motoru a podvozku, které předběhly svou dobu o celá desetiletí. Kouzlo je v legendárnín motoru RB26DETT - řadový šestiválec o objemu 2,6 litru, litinový blok, hliníková hlava, DOHC, dvě paralelní turbodmychadla T28 od firmy Garrett.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oficiální parametry jsou 280 koní (206 kW) a 353 Nm. Tento údaj byl však pouze na papíře kvůli tzv. „dohodě džentlmenů“ (Gentlemen’s Agreement) mezi japonskými automobilkami. Reálný výkon sériového auta z továrny se pohyboval kolem 310–320 koní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Litinový blok motoru byl neuvěřitelně předimenzovaný (stavěný na závodních 600+ koní). Bez zásahu do vnitřností motoru z něj tuneři dokázali dostat přes 500 koní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nissan Skyline GT-R (R32) – přezdívaný Godzilla – je jednou z největších legend japonské automobilové historie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Označení Godzilla auto nezískalo v Japonsku, ale v Austrálii. Když R32 dorazila do tamního šampionátu cestovních vozů (ATCC), australský automobilový časopis Wheels ji v roce 1989 umístil na titulní stranu s nadpisem „Godzilla on Wheels“ jako příšeru z Japonska, která přišla požírat domácí osmiválcové Fordy a Holdeny. R32 tamní šampionát v letech 1991 a 1992 opanovala.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Monos Schnell-Lieferwagen Typ VIII, Rakousko 1927 (1925-1928) má délku 3100 mm, pohotovostní hmotnost 370 kg a maximální rychlost 40 km/h.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz