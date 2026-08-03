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Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity

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Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech
Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci vítají klasické vozy, youngtimery a také jejich příznivce a obdivovatele.

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Témata: Modřany

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Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech

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