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Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat
Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i...
Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity
Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci...
Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve
Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...
Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Audinosaurus jde do boje. Obří SUV Q9 cení zuby na giganty od BMW a Mercedesu
Souboj o největší německý kolos na silnici má nového lídra. Audi se rozhodlo, že BMW X7 i Mercedes GLS potřebují lekci ze štědrosti. Nové SUV Q9 přináší nejen několik centimetrů navíc, ale i...
Audinosaurus jde do boje. Obří SUV Q9 cení zuby na giganty od BMW a Mercedesu
Souboj o největší německý kolos na silnici má nového lídra. Audi se rozhodlo, že BMW X7 i Mercedes GLS potřebují lekci ze štědrosti. Nové SUV Q9 přináší nejen několik centimetrů navíc, ale i...
KVÍZ: Auta, která dělají filmy. Motorové legendy na čtyřech a více kolech
Výbuchy, honičky, padouši, hrdinové… a někde mezi tím sviští auta. Pro někoho jen rekvizity, pro jiné ty skutečné hvězdy filmového plátna. Některé modely jsou přitom slavnější než herci, kteří za...
Aktuální Škoda Kodiaq je hezká ojetina. Ušetříte při nákupu, servis nešiďte
Druhá generace největšího škodováckého SUV se představila na konci roku 2023 a nyní je to jedno z nejžádanějších aut na trhu. Zákazníci zatím míří pro nové vozy, ale ojetá auta s nižšími nájezdy...
Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity
Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci...
DS N°7 je nejdražším tříválcem na českém trhu. Kamera čte silnici a nastavuje podvozek
Dát milion za tříválec? Ještě před pár lety by něco takového znělo jako vtip. Doba se však změnila, takže dnes můžete být rádi, že do nového DS N°7 ještě vůbec smíte tankovat benzin. Nabízí však i...
Dotykový displej v autě se objevil v roce 1986. Tvůrci si s ním spálili prsty
Dnes považujeme dotykové displeje v autech za samozřejmost, v 80. letech se ale jednalo o absolutní technologický vrchol. Koncern GM se „praštil přes kapsu“ a v roce 1986 standardně osadil model...
Labutí píseň šestnáctiválcové ikony. Bugatti se rozloučilo s motorem W16
Bugatti dalo sbohem svému největšímu klenotu, rozloučilo se s ikonickým motorem W16. Dvě dekády technické pýchy Ferdinanda Piëcha jsou minulostí. Pojďme se ohlédnout za touto perlou techniky, ale i...
Statistika nehod na silnicích: Víme, které dny a hodiny nejezdit na dovolenou
Statistiky jsou dost jasné. Pokud chcete vyrazit na dovolenou autem v srpnu nebo v pátek, pak se setkáte s výrazně vyšším rizikem dopravní nehody. Faktem ovšem je, že během prázdnin roste počet...
Nejbohatší Čech koupil od Číňanů velký podíl v Pirelli, zaplatil 24 miliard
Český průmyslník a investor Michal Strnad koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského...
Manželka firmu řídí, já si hraju, říká stavitel nejrychlejších aut světa
Zakladatel a šéf švédské automobilky Koenigsegg, Christian von Koenigsegg, opět posunul hranice fyziky. Poté, co jeho nejnovější megavůz překonal další sérii světových rekordů na čtvrt míle, se v...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Po víkendu pozor na rychlost. Policisté chystají velký zátah
Česká policie se připojuje k evropské celotýdenní akci zaměřené na kontrolu dodržování rychlostních limitů. Potkáte ji s radary u krajnic, ale i při měření rychlosti z jedoucího auta na dálnicích a...
Ultralowcost dovolená: osm mladíků z Pardubic dojelo do Istanbulu feliciemi
Osm mladíků z Pardubicka vyrazilo v červenci ve třech starých feliciích na osmidenní cestu dlouhou 4 600 kilometrů. Dorazili až k Bosporskému mostu v Istanbulu, na hranici Evropy a Asie.