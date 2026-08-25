Silničáři mají nový superskener. Odhalí milimetrové trhliny, vidí i pod asfalt

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si od investice za víc než 20 milionů korun slibuje efektivnější plánování údržby a prodloužení životnosti komunikací až o deset let.
Omlazení diagnostické flotily oficiálně představili zástupci ŘSD a brněnské softwarové společnosti VARS, která bude unikátní automobil provozovat na základě vítězství v tendru. Novinka nahrazuje dosavadní diagnostické auto, které sloužilo jedenáctou sezonu a za svou kariéru prověřilo přes půl milionu kilometrů vozovek.
Laserová laboratoř na čtyřech kolech
Nová mobilní diagnostická laboratoř je postavená na užitkovém voze Mercedes-Benz Sprinter. Drtivou většinu z víc než dvacetimilionové hodnoty vozidla však tvoří špičková měřicí a kamerová technologie, kterou do auta integrovala švédská společnost Ramboll.
CleveRA Car EVO v číslech
„Tohle je CleveRA Car EVO – jediné vozidlo v Česku, které dokáže za plného provozu měřit stav silnic s přesností na desetiny milimetru. Lasery, 3D skenery a kamery snímají povrch rychlostí až 100 km/h a denně zvládne proměřit až 500 kilometrů silnic. Z dat pak software poradí správcům, kde a hlavně kdy opravovat – včasná oprava dokáže prodloužit životnost silnice až o deset let,“ popisuje produktový manažer Zdeněk Drápela.
Na rozdíl od svého předchůdce disponuje model EVO senzory s výrazně vyšším rozlišením, modernizovanou lokalizací a nově také sférickými kamerami.
„Umožňuje to snímat objekty, zejména vybavení komunikace. To znamená záchytná zařízení, jako jsou svodidla, sloupky, svislé i vodorovné dopravní značky. Jsme schopni snímat jak to, že tam jsou, tak jejich přesnou polohu i vlastnosti,“ vysvětlil generální ředitel společnosti VARS Tomáš Miniberger.
„Za poslední čtyři roky byla nasbírána diagnostická data z více než 121 tisíc kilometrů komunikací. CleveRA Car EVO posouvá jejich sběr na novou úroveň a umožní ještě přesnější plánování oprav a investic. Moderní diagnostika umožňuje opravovat komunikace podle skutečného technického stavu, nikoliv pouze podle stáří vozovky nebo vizuálního odhadu,“ říká Tomáš Miniberger.
Čte asfalt
„Technologický posun představuje nasazení nové generace systému LCMS-2 (Laser Crack Measurement System), který umožňuje přesnější detekci trhlin a dalších poruch. V kombinaci s pokročilou analytikou a prvky strojového učení dochází k rychlejší a přesnější klasifikaci i kvantifikaci jednotlivých typů poškození,“ říká Zdeněk Drápela ze společnosti VARS.
„Výsledkem je vyšší absolutní přesnost polohových dat, která je klíčová pro dlouhodobé sledování vývoje stavu komunikací. Součástí modernizace jsou i nové datové servery odpovídající aktuálním standardům a bezpečnostním požadavkům. Ty umožňují rychlejší zpracování velkých objemů dat a jejich efektivní integraci do analytických nástrojů,“ říká Zdeněk Drápela.
Pod karoserií a na střešní rampě vozidla se ukrývá komplexní arzenál nezávislých měřicích subsystémů.
Laserový skener LCMS (Pavemetrics) vytváří detailní 3D model povrchu v šířce čtyř metrů. Automaticky detekuje trhliny již od 1 milimetru, vyjeté koleje, výtluky nebo stav kanalizačních poklopů. Proti běžným mobilním skenerům nabízí až stonásobně vyšší rozlišení. Další systém měří makrotexturu povrchu a podélný profil. Vypočítává parametry nerovnosti (IRI) a bezpečnosti povrchu. Inerciální jednotka kombinuje GPS, senzory pohybu a odometr. Udrží milimetrovou přesnost lokalizace i v místech bez satelitního signálu, jako jsou tunely či lesní úseky. Georadar pak vidí pod povrch a zkoumá vnitřní konstrukci a únosnost vozovky.
Vozidlo zvládne monitorovat také protismykové vlastnosti a akustickou hlučnost povrchu. Snímání probíhá běžně 9 až 12 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Naplánuje údržbu
CleveRA Car EVO slouží jako sběrač primárních dat. V druhém kroku nastupuje navazující softwarový ekosystém CleveRA. Ten surové údaje propojí s daty o dopravním zatížení a navrhne správcům komunikací ideální harmonogram i metodiku údržby.
Klíčovým přínosem celého systému je správné načasování oprav. Pokud se preventivní zásah provede včas, prodlouží se životnost vozovky až o deset let. Pokud se s opravou čeká o dva roky déle, přínos investice klesá na polovinu.
„Pokud máme dobrá data pravidelně a s vysokou přesností, jsme schopni potom správně volit technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti vozovek,“ dodává ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý.
Ušetří
„Řešení CleveRA je součástí systému hospodaření s vozovkou, tzv. Pavement Management Systemu (PMS). Podle studií přinášejí PMS správcům komunikací úspory v rozmezí 20 až 40 procent díky přechodu z reaktivní na plánovanou údržbu,“ uvádí VARS.
„Největší část těchto úspor plyne z omezení havarijních oprav, které jsou několikanásobně dražší než včasné preventivní zásahy. Další úspory souvisejí s prodloužením životnosti povrchů, lepším plánováním investic, efektivnějším rozdělením rozpočtů a menším počtem zásahů v terénu,“ říká Tomáš Miniberger a dodává: „Zásadní je ale rozsah a kontinuita. Pokud podobné systémy nejsou provozovány dlouhodobě, ve velkém měřítku a podle certifikované metodiky, stávají se spíše plýtváním veřejných prostředků než skutečným nástrojem úspor.“
„Nové vozidlo nám k péči o infrastrukturu přináší technologii, která je významná zejména pro diagnostiku cementobetonových krytů dálnic. Umožňuje podrobně hodnotit stav povrchu vozovky, včetně detekce a hodnocení mikrotrhlin v cementobetonovém krytu. Díky získaným datům lze přesněji určit aktuální stav vozovky a stanovit optimální dobu pro provedení údržby či zásahu, a to jak v rámci SHV, tak v systému hodnocení stavu cementobetonových krytů,“ říká Jiří Hlavatý.
„CleveRA Car EVO staví na největší zkušenosti s měřením stavu komunikací v České republice, je postaveno na datech z 63 tisíc km měření proměnných parametrů na dálnicích a silnicích I. tř. jen za poslední 4 roky, téměř 50 tisíc km krajských a státních silnic jen za poslední necelé 4 roky,“ uvádí VARS.
Celkem bylo za poslední necelé 4 roky (2023 až 7/2026) diagnosticky změřeno 121 489 km silnic a dálnic. To je cca 3× obvod Země po rovníku nebo více než 1500 cest Praha-Brno a zpět.
Pro ŘSD, největšího uživatele této moderní diagnostiky v ČR, bylo v období (2023–7/2026 bylo změřeno 63 050 km dálnic a 8 710 km silnic I. třídy. Celkem tedy 72 tisíc kilometrů.
Diagnostická data pomáhají nejen ŘSD na dálnicích a silnicích I. třídy, ale stále více také krajům. Například ve Středočeském kraji bylo v posledních letech změřeno přes 22 tisíc kilometrů silnic II. a III. tříd.