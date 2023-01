O práci se zaměstnanci automobilek bát nemusí. Můžou montovat bicykly

Evropská asociace dodavatelů automobilů (CLEPA) sdružuje na tři tisícovky společností, které zásobují technologiemi a součástkami přes sto dvacet automobilek z celého světa. V zemích EU tak asociace zastupuje přibližně 3,4 milionu pracovníků, kteří přímo či nepřímo sytí automobilový průmysl. Do budoucna jich však tolik zapotřebí nebude. Zaměstnanců ani součástek.

K sestavení spalovacího motoru je totiž potřeba stovek dílčích komponent, na jejichž výrobě se podílí značné množství společností. Nastupující elektromobily si ale těchto rozmanitých vnitřních součástí a technologií žádají výrazně méně, a proto – už nyní – dochází k výraznému zeštíhlování dodavatelských řetězců. Roli při omezení výroby sehrává i konkurenční tlak Číny.

V krátkosti řečeno, do dalších let se očekává, že se u evropských výrobců bude propouštět. Ve velkém.

Zanikající pracovní pozice

Složité počty Zaměstnanost v autoprůmyslu v zemích EU: Počet lidí pracujících v autoprůmyslu v EU je 187 milionů. V oblasti výroby z toho pracuje 29,3 milionu lidí. Přechod na elektromobilitu částečně pocítí přibližně 13 milionů z nich – zejména ti, kteří pracují v oblasti služeb a servisu automobilového průmyslu (může jít o opraváře v autoservisu, i techniky sestavující výrobní linky). Silně ovlivněna, přímo i nepřímo, bude zaměstnanost 3,4 milionu zaměstnanců, dodávajících technologie a součástky pro automobilky. Asi nejintenzivněji pak pocítí dopady elektromobility 2,5 milionu pracovníků, kteří spalovací automobily montují. Ti se výhledově stanou nadpočetnými téměř všichni.

CLEPA očekává, že úplný přechod na elektromobilitu připraví do roku 2040 o práci nejméně půl milionu pracovníků dodavatelsko-výrobních řetězců. Mělo by jít až o 8,4 procenta stávající pracovní síly v Evropě, specializované na oblast spalovacích motorů.

Na druhé straně, za tutéž dobu elektromobilita vytvoří v automobilovém průmyslu až 275 tisíc nových pracovních pozic. Háček je v tom, že mezi specialisty výroby součástek pro spalovací motory a specialisty výroby součástek pro elektromobily existuje jen malý překryv.

„Desetiletí praxe v montování filtrů pevných částic je nedostatečnou průpravou pro sestavování elektromotorů. A přeškolení stávajících zaměstnanců s vhledem do výroby klasických motorů je ekonomicky neperspektivní,“ uvádí CLEPA.

Podle asociace se ovšem v Evropě otevírá prostor, v němž by tito propouštění mohli v rámci své kvalifikace nalézt profesní uplatnění. Mohli by montovat jízdní kola. Ta šlapací, i ta na baterky.

Výroba bicyklů totiž v Evropě zažívá, prakticky už od roku 2000, boom. Loni bylo vyrobeno 16,1 milionu jízdních kol a dalších 22 milionů jich bylo prodáno. V součtu obrat z prodeje činil v zemích EU a Velké Británii 19,7 miliardy eur. A vytvořený trh i nadále vykazuje známky růstu, žádá si nové pracovní síly.

CLEPA usuzuje, že právě do této rozvíjející se oblasti by mohli přejít propouštění zaměstnanci. A po úpravě výrobních procesů by tu prostor mohli objevit i výrobci součástek do spalovacích motorů. Sami producenti jízdních kol aktivně vybízejí propouštěné pracovníky, aby se zapojili do rostoucího cyklistického průmyslu.

Ještě před deseti lety by cyklistický průmysl znalost obsluhy montážních linek nedocenil. Teď už ano.

Jízdní kola mají budoucnost

Ředitel Evropské cyklistické federace Philip Amara usuzuje, že růst výroby jízdních kol je ideální pro zužitkování dovedností bývalých dělníků automobilového průmyslu. „Cyklistický průmysl v Evropě může absorbovat až stovky tisíc nových pracovníků, kteří budou mít svářečské, elektrifikační a montážní dovednosti. Při výrobě rámů kol, sestavování součástek a příslušenství náležitě doceníme jejich znalosti,“ říká. Sám očekává, že do dalších let se počet zaměstnanců v cykloprůmyslu ze stávajících zhruba 85 tisíc zdvojnásobí.

Podobně to vidí i Manuel Marsilio, šéfmanažer Evropské konfederace cyklistického průmyslu. „Zvlášť po nástupu elektrokol vidíme, jak blízko si stojí průmyslová výroba automobilů a e-kol. Ještě před deseti lety bychom do výroby bicyklů nejspíš nehledali pracovníky, kteří jsou schopní obsluhovat robotické linky – které byly vlastní jen automobilkám – ale dnes už vidíme, že to bez nich nepůjde.“

Propuštění lidé se zkušenostmi z dílen automobilek jsou tedy ideální zaměstnanci pro rozvoj evropského cykloprůmyslu. Který je na vzestupu od chvíle, kdy se EU odhodlala plně podpořit elektromobilitu. Budoucnost osobní mobility do dalších dekád tedy nemusí mít jen podobu aut na baterky, nejspíš vyrobených v Číně. Ale klidně i šlapacího kola smontovaného v Evropě.