Veterán umí být koule na noze. Když nejezdí, trpí, varuje pořadatel srazů

Pojďme pro začátek shrnout letošní ročník Classic Drive.

Letos jsem měl v registraci kolem 340 aut. Některá se odhlásila, některá se přihlásila později. Přesný počet ještě nemám, ale bude to zhruba 350 vozů. Osobně bych řekl, že i víc. Byl jsem překvapený, kolik zajímavých a zajímavě udělaných aut, letos přijelo. Já sám jsem spíš do sportovnějších úprav vozů, a těch tam letos bylo opravdu hodně, to mi udělalo radost. Sjelo se také hodně sportovních edic a vyloženě i sportovních aut.

Viděli jsme i pár klasických veteránů bez jakýchkoliv sportovních úprav, třeba staré škodovky stovky. Co říkáte na ně?

Jsem rád, že mi tam jezdí, rád je na akci přivítám. Se skladbou aut jsem byl letos opravdu spokojený, všechna auta tam podle mě patřila. Některé vozy byly sice o dva až tři roky mladší, než bylo dané, ale když se jedná o něco opravdu zajímavého, co už má nádech starého vozu, tak s tím nemám problém. Měl jsem tam řadu novějších ferrari. Jednalo se o výstavní kusy. A lidem to nevadilo, však taková auta dnes neuvidíme jen tak někde.

A byl letošní ročník něčím jiný, speciální?

Ve spoustě věcí byl nový. Nájezdem, celou logistikou příjezdu aut a elektronickým registračním systémem. Tím jsme změnili i polohu mikrofonu a reproduktorů. To lidi ocenili, všechno bylo mnohem lépe slyšet. Letošní ročník byl právě z těchto důvodů organizačně nejkvalitnější. A zároveň i nejpestřejší.

Která auta nakonec vyhrála?

Absolutní bombou srazu byl Mercedes 190 SL z roku 1959. Toto auto bylo tak špičkově zrenovované, až to bylo dechberoucí. Včetně kvality chromu, laku i červené kůže. Na autě nebylo v podstatě nic špatně a vše na něm korespondovalo s dobou. Navíc Mercedes 190 SL je dnes hodně drahé a vzácné auto, což také sehrálo roli.

Mercedes-Benz 190 SL. Dvoudvéřový Roadster/Cupe s pěkným příběhem. Jeho původním vlastníkem byl bankéř Karl Ballabene z Frankfurtu. Daroval ho své dceři k narozeninám údajně proto, že se nevešel za volant. (31. srpna 2024)

A ostatní tři místa?

Porota vybrala Renault Clio V6 z roku 2004. Velmi specifické auto s šestiválcovým motorem. Na druhém místě skončila Alpina B12 neboli BMW sedmé řady generace E38 v originálním stavu. A na třetím místě byla Lancia Delta HF Integrale. Tato auta byla svým stavem naprosto unikátní, což je třeba u Integrale docela nevídané. Tady byl dokonce i sériový interiér.

Jaká jsou kritéria účasti na Classic Drive?

Auto musí být buď veterán, tedy starší třiceti let, nebo youngtimer, tedy starší pětadvaceti let. A musí mít charakter lehce vzácnějšího vozu, ale ne nijak extra. Lpím spíš na technickém stavu vozidla a vizuální stránce, pak jsem ochotný uvolit i auta od devatenácti let stáří, musí se ovšem jednat o něco opravdu unikátního.

Budou se kritéria do budoucna nějak měnit?

Když jsem v roce 2017 s akcí začínal, tak jsem nepřijímal některé vozy, které dnes přijímám. Za tu dobu zestárly a zexkluzivněly. V tomto směru se kritéria mění.

Dnes už bych byl opatrnější

První ročník Classic Drive jste uspořádal v roce 2017. Kolik vozů se zúčastnilo tehdy?

Přijelo mi jich 210, což bylo dost nečekané. Ona to byla taková zkouška, čekal jsem tak stovku vozů. Podařilo se to zřejmě kvůli kvalitní správě sociálních sítí, kterou jsem nepodcenil už tehdy.

Proč jste se takový sraz autoveteránů vůbec rozhodl uspořádat?

Po konci letošního ročníku jsem o tom hodně přemýšlel a došlo mi, že jsem první sraz uspořádal v ten nejlepší moment. Kdybych to udělal později, tak to takový úspěch nezíská.

Proč?

Už bych asi byl opatrnější. Tenkrát mi bylo dvacet, měl jsem měsíc před maturitou, a vrhl jsem se do toho totálně po hlavě. Spousta lidí mě od toho zrazovala, a to mě paradoxně dost motivovalo. A naopak někteří mí kamarádi, a i rodina, mě podpořili. Tak jsem do toho šel. A z Classic Drive se stal můj brand.

Co vám tehdy nejvíc pomohlo?

Obrovská podpora Obchodního centra Šestka. Což není samozřejmost. Já jsem tehdy oslovoval spoustu institucí a obchodních center, které by mi mohly pomoct s organizací takové akce. V mnoha případech jsem se ani nedočkal odpovědí. Šestka se ale mého nápadu chopila nakonec mnohem víc, než jsem vůbec čekal.

Co s Classic Drive zamýšlíte dál?

Poslední dobou jsem hodně uvažoval, že po desátém ročníku Classic Drive skončím, chtěl jsem vytvořit nový koncept. Nicméně letošní ročník mě tak moc bavil, že nakonec asi bude i jedenáctý, i dvanáctý... A příští, desátý, bude velmi speciální. Lákalo by mě uspořádat i nějakou akci na okruhu.

Jak by to vypadala?

Asi bych ji zkombinoval se srazem Classic Drive, případně i s menším trackdays na okruhu. Organizačně by to vlastně bylo lehčí než sraz, ale finančně by to bylo hrozně náročné. Okruh něco stojí.

Na srazu jste zmínil, že auta „umějí být obrovská koule na noze“. Co si pod tím máme představit?

Je to koníček, který stojí spoustu peněz, času a úsilí. Často se mu věnují muži, kteří už mají rodinu. A nějak to vykompenzovat je občas složité. Ačkoliv jsem obrovský petrolhead, tak si myslím, že je potřeba to vyvažovat. Určitě není dobré se stoprocentně věnovat jen jedné činnosti – třeba právě autům. Sám to balancuji sportem, cestováním a časem stráveným s kamarády.

Přesto jsou však auta vaší vášní. Jak k tomu došlo?

Malinko za to může táta, který měl už v 90. letech zajímavá auta a spoustu věcí si do nich dodělával. Nebyl určitě tak vášnivý jako já, ale měl k vozům blízko. A také počítačové hry, tehdy legendární Need for Speed.

Kdyby se někdo rozhodl, že si pořídí prvního autoveterána, aniž by tomu úplně rozuměl, co byste pro začátek doporučil?

Nedoporučil bych to. Lidé si často představují, že si koupí krásného autoveterána, a pak v něm budou jezdit jako ve svém služebním autě. Ale takto to nefunguje. Tomu vozu musí člověk nějak rozumět, smýšlet s ním, mít pro něj vášeň a sžít se s ním.

Nedoporučuji si takové auto pořizovat jako „obraz“ nebo „zlato“, to znamená že bude pouze stát a majiteli hodnotit cenu. Každý stroj se musí pohybovat. To samé platí i u aut – musí jezdit. Jakmile budou pouze stát, budou se ničit různé gumové podtlakové hadičky a další choulostivé a pohyblivé komponenty. To majiteli způsobí buď nemalé investice do oprav nebo zapříčiní pokles reálné hodnoty vozu.