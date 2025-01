Náš svět aut roku 2024: Čína vládne, narozeniny škodovek, povídání s velikány

Rok 2024 bude v kronikách v autoprůmyslu zapsán jako doba velkých změn. Číňané překreslují mapu automobilového světa, jejich ambiciózní automobilky jedou na plný plyn a zbytek světa si láme hlavu, jak se k tomu postavit. Tradiční automobilky cítí, že potřebují změnu; ale nevědí, jak na to. Nejčtenější automobilový článek uplynulého roku se týkal problémů koncernu Volkswagen, kterého doběhla slepá sázka na absolutní elektromobilizaci.

Druhý nejčtenější článek představil novou elektrickou Škodovku. Bateriový Elroq, menší brácha Enyaqu má velké ambice.

Obrovský zájem vyvolal článek o unikátním vynálezu českých univerzit.

Pupkem miliardářského světa aut v Česku je od loňska Čeladná.

K nejsledovanějším automobilovým videím na Auto.iDNES.cz patřilo představení nové dacie. Značka se svou filozofií „design to cost“ slaví obrovský úspěch, vítězně táhne i nabubřelou západní Evropou.

Dokazuje tak, že i bohatí Francouzi, Němci nebo Nizozemci rádi ušetří. Racionálně stavěné dacie jsou hitem. Po obsazení kategorií menších formátů se Sanderem a Dusterem je tu velký krok do neznáma, jmenuje se Bigster.

A zase Čína. Symbolem změn a důkazem obrovského rozmachu čínského autoprůmyslu je také definitivní pád tradičních značek na tamním trhu. Skvěle to ukazuje případ Škodovky, která by po několika sezonách naprosto tragických prodejních výsledků z Číny dávno ráda odešla.

Čínskou nadvládu nad světovým autoprůmyslem si uvědomují všichni. Šéf Fordu se nerozpakuje o tom mluvit veřejně.

Automobilky se tedy pokoušejí o restart. Volkswagen byl dlouhé roky v Číně synonymem pro auto. Chce tedy bojovat ze všech sil.

Výročí opět slavila spousta slavných modelů mladoboleslavské značky.

A devadesátiny oslavila legenda automobilky Škoda. Nebýt „syna“ Petra Hrdličky, přelomového modelu Favorit, možná by značka neexistovala.

A když už vzpomínáme na Favorita, musíme připomenout také třicátiny Felicie.

Před 50 lety odstartovala výroba „šestsettřináctky“ stavbou ověřovací série. Vůz pro aparátčíky dostal karoserii od dnes již neexistující italské karosárny Vignale. Do 90. let jich vzniklo jen 9 121 kusů. Zpočátku se kromě sedanu uvažovalo i o dvoudveřovém kupé, jehož prototyp měl pohnutou historii, ale nakonec se dochoval až do dnešních dnů.

Slovenská superstar světa automobilového designu Jozef Kabaň se po hvězdné kariéře v Evropě vydal začátkem loňska na čínskou misi. Ale základnu má jedenapadesátiletý designér v Česku, bydlí na střídačku v Mladé Boleslavi a v Praze. I proto s ním mohl vzniknout exkluzivní rozhovor pro iDNES Premium.

A aby se to všechno hezky pospojovalo, kulatiny slavil muž, který spojil se Škodovkou celou svou profesionální kariéru, byl u jejího překotného rozvoje v porevolučních časech a navrch pro svět objevil právě Jozefa Kabaně.

Provokativní otázka – nastává už v Česku doba elektrická? Ačkoli to na první pohled zní přehnaně, možná pomalu ano. Svědčí o tom třeba fakt, že státní dotace na nákup elektroauta, vyčleněné pro podnikatele na celý rok, došly už v polovině října. Ale i to, že velký objem prodejů se stranou pozornosti odehrává tam, kde byste to nečekali – v autobazarech.

Loňská letní pařížská olympiáda dala vzpomenout na zajímavou epizodu z historie automobilismu.

Rádi vzpomínáme na rozhovor s designérem Lukášem Tanečkem, utajené hvězdě průmyslového designu.

Články o historii automobilismu máte rádi, ten o „ferrari pro sekretářky“ by zasloužil snad i knižní vydání.

Naprostou exkluzivitou byl románový příběh Čecha, který se vydal navštívit Enza Ferrariho.

Stejný hrdina a další osobnost světového formátu světa aut: Eliška Junková.

A zase jsme šli kupovat auto. ...a zase to byla tragédie.