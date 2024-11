Čína si stěžuje na cla pro elektromobily a Evropu ztrapňuje skládačkami

Část 1/5

Zástupce WTO serveru Politico potvrdil, že organizace už stížnost Číny na clo proti bateriovým autům obdržela. Takzvaná vyrovnávací cla až 35,3 procenta na dovoz bateriových elektromobilů z Číny jsou výsledkem vyšetřování čínských subvencí, které v minulých měsících vedla Evropská komise (EK). Platí od 30. října po dobu pěti let a připočítávají se ke standardnímu desetiprocentnímu clu.

„Můžeme potvrdit, že jsme od Číny obdrželi žádost o konzultace s Evropskou unií ohledně konečných vyrovnávacích cel, která EU zavedla na elektrická vozidla,“ uvedl zástupce WTO.

Evropská unie se rozhodla zavést na elektromobily cla, protože se s Pekingem nedokázala dohodnout na přátelském vyřešení sporu ohledně podmínek jejich dovozu. Brusel tvrdí, že čínská vláda poskytuje výrobcům elektromobilů nedovolené subvence. Deset členů EU včetně Francie, Polska a Itálie podpořilo clo, pět členů včetně Německa bylo proti a 12 se zdrželo. Čína s tím nesouhlasí a proti clům se ohradila.

Čína žádá o konzultace s EU, které představují první krok v rámci případného řešení sporu prostřednictvím WTO. Ty mohou trvat až 60 dní. Následně může být požádán nejvyšší odvolací orgán WTO, aby spor mezi oběma obchodními partnery rozhodl. Panel tohoto orgánu je ale v poslední době ochromen kvůli nedostatku soudců v důsledku nespokojenosti Spojených států s organizací.

Čína a EU by mohly spor vyřešit prostřednictvím záložního systému, takzvaného mnohostranného prozatímního ujednání o odvolání při rozhodčím řízení (MPIA). Jde o nový systém, který ustavila část členů WTO včetně EU, aby paralýzu odvolacího orgánu obešla.

Minulý týden čínské ministerstvo potvrdilo návštěvu delegace z EU za účelem jednání o možném řešení sporu o vyrovnávací cla a subvence. V případě, že by se obě strany shodly na smírném řešení, mohla by EK od cel upustit i dříve než za pět let.

Cla na elektromobily z Číny Jak kdo hlasoval PRO clo: Dánsko, Estonsko, Francie, Irsko, Itálie Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko

PROTI clům: Maďarsko, Malta, Německo, Slovensko a Slovinsko

Zdržely se: Belgie, Česko, Finsko, Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko a Švédsko

Čína už dříve pohrozila odvetou proti těm evropským firmám, které na čínský trh vyvážejí mléčné výrobky nebo produkty z vepřového masa. Od 11. října navíc uvalila clo 30,6 až 39 procent na dovoz evropské brandy, což se dotýká zejména francouzských producentů. Brusel tyto kroky odsoudil jako neoprávněné.