MeeToo po egyptsku: Citroën stáhl reklamu, propagovala obtěžování žen

V šotu vystupuje populární egyptský hudebník Amr Diáb. Z kamery v autě si fotografuje bez svolení ženu přecházející ulici a později je vidět, jak oba jedou společně autem.

Novinářka s americkým a egyptským občanstvím Reem Abdellatifová reklamu označila za „příšernou“. „Kdo mohl považovat za dobrý nápad natočit reklamu, která schvaluje sexuální obtěžování v zemi, kde 98 procent žen přijde s tímto chováním do styku nejméně jednou za život?“ napsala na twitteru.

Spisovatelka Amal Hárisíová považuje za nejhorší to, že si nikdo, kdo se na vzniku šotu podílel, chybu neuvědomil. „Nikdo v tom týmu nic nenamítl proti tomu, že je správné fotografovat si dívky na ulici bez jejich souhlasu, to je smutné,“ sdělila.

Další pak poukazovali na to, že si egyptští muži mohli z reklamy odnést to, že focení bez svolení dotyčné může skončit schůzkou, přičemž ve skutečnosti jim za to hrozí vězení.

„Hluboce litujeme a chápeme, že část filmu bylo možné vyložit negativně. S obchodním partnerem v Egyptě jsme se dohodli, že reklamu stáhneme ze všech kanálů Citroënu. Všem, koho se tento film dotkl, se omlouváme,“ sdělila firma. Diáb se k věci podle BBC nevyjádřil.

Egypťanky, inspirované kampaní #MeeToo, se začaly na sociálních sítích častěji svěřovat se svou zkušeností s útoky a obtěžováním.

Parlament v červenci zpřísnil postih viníků - toto chování se nově řadí k těžkým zločinům a viníkům hrozí nejméně dvouletý trest místo dosavadních šesti měsíců. Mohou také dostat pokutu začínající v přepočtu na 140 000 korunách.

Jak připomíná BBC, egyptské úřady často tyto případy nevyšetří a viníky nestíhají. Z jedné studie OSN vyplývá, že přes 82 procent Egypťanek se na ulici necítí v bezpečí a s obtěžováním má zkušenost 99,3 procenta z nich.