Autofotka týdne: Kočár pro Asterixe s Obelixem inspirovaný slavnou kachnou

Dlouhá cesta Asterixe a Obelixe do Číny připomíná cestu vozů Citroën do Asie, známou také jako Žlutá expedice, která probíhala od 4. dubna 1931 do 12. února 1932 a propojila Bejrút s Pekingem. Po přejezdu Sahary a tzv. Černé expedici to byla třetí podobná automobilová cesta svého druhu, kterou značka Citroën zorganizovala.