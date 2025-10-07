Jedno z nejslavnějších aut historie slaví. Před 70 roky představil Citroën DS

Citroën proslul už před druhou světovou válkou svými inovacemi, patřil k průkopníkům pohonu přední nápravy nebo samonosné karoserie. Vůz, který 5. října 1955 továrna představila na pařížském autosalonu, však předčil všechna očekávání. Před užaslými návštěvníky stál subtilní, aerodynamicky čistě tvarovaný vůz, připomínající spíše raketu než ostatní auta jezdící v té době po silnicích.
Novinka vešla do dějin jako Citroën DS, svět jí říká „Bohyně“ (francouzsky „la déesse“).

Na snímku z roku 1955 stojí Italská filmová herečka Gina Lollobrigida vedle řady kufrů, které se překvapivě všechny vešly do zavazadlového prostoru Citroenu DS 19.
Citroen DS 19
Manuel Mejido s obrazem Girlanda míru, který na Citroën DS namaloval Pablo Picasso.
Citroën DS
Citroën DS
Odborníky i laiky uchvátila nejen protáhlá kapota bez obvyklé masky chladiče nebo zakrytá zadní kola, evokující rychlost, ale také vzdušný interiér s avantgardně pojatým jednoramenným volantem. Citroënovi konstruktéři se ale nezastavili jen u převratného designu, stejně důležité novinky se skrývaly také pod kapotou - třeba poloautomatická převodovka. Hlavní inovací bylo hydropneumatické odpružení, díky kterému posádka nového citroënu mohla ladně plout přes výmoly na silnicích.



