Novinka vešla do dějin jako Citroën DS, svět jí říká „Bohyně“ (francouzsky „la déesse“).
Odborníky i laiky uchvátila nejen protáhlá kapota bez obvyklé masky chladiče nebo zakrytá zadní kola, evokující rychlost, ale také vzdušný interiér s avantgardně pojatým jednoramenným volantem. Citroënovi konstruktéři se ale nezastavili jen u převratného designu, stejně důležité novinky se skrývaly také pod kapotou - třeba poloautomatická převodovka. Hlavní inovací bylo hydropneumatické odpružení, díky kterému posádka nového citroënu mohla ladně plout přes výmoly na silnicích.