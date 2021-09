C5 je zpátky. Čínský citroën se tváří jako SUV a kombi, není ani jedno

Citroën jako by se v poslední době nevešel do tradičních automobilových tříd. Už v minulosti automobilka různě experimentovala, šlo ale většinou o pokusy technické nebo čistě designové. Z některých, jako třeba z nádherného modelu DS, se staly legendy, jiné vozy, například futuristický velký typ XM nebo moderní C6, si uznání vysloužily až časem a u dalších nepřestávají někteří kroutit nevěřícně hlavou dodnes.

Takovým je třeba nedávno z nabídky vyřazený C4 Cactus – auto na pomezí malých a kompaktních hatchbacků, říznuté SUV a s až nečekaně typickým „citroëním“ komfortem. Kdo se svezl, pochopil, kdo ne, ten možná jen komentuje nezvyklý design auta, který rozhodně nebyl pro každého. Jedno je ovšem jisté: C4 Cactus byl v dnešní době, kdy mnohým automobilová produkce splývá v jedno, nepřehlédnutelným a velmi svébytným kouskem. Možná i díky tomu nešlo o vyložený propadák, zároveň to však nebyl žádný hit: oproti sesterskému konvenčnímu hatchbacku C3 si C4 Cactus kupovala třetina zákazníků, oproti SUV C3 Aircross asi polovina.

Není divu, že tuto zvláštní kombinaci segmentů již dále v nabídce Citroënu místo nemá, obzvlášť, když se vlastně nová generace modelu C4 posunula zpět výš, kam dříve takto označené modely patřily. Tentokrát spojuje prvky hatchbacků, kupé a SUV modelů. A zdá se, že tomuto netradičnímu pojetí Citroën věří, protože právě začíná evropským zákazníkům prezentovat nový model C5 X, který rovněž stojí na rozhraní automobilových druhů. I když…

Sedany a kombi netáhnou

C5 X je vůz, který navazuje na tradiční modely střední třídy C5 nebo předchozí typ Xantia. Ve své době šlo o vcelku populární modely tradiční automobilové kategorie, která však v posledních letech (nejen) v Evropě strádá. Prodat klasický sedan nebo kombík se automobilkám daří čím dál méně a modely ze střední třídy mizí jeden po druhém.

Vždyť stálicemi segmentu jsou snad jen Volkswagen Passat a Škoda Superb, vozy, které budou ve své příští generaci doslova jednovaječnými dvojčaty, vývoj obou kousků dostali na starosti v Mladé Boleslavi. Někdejší legenda segmentu Ford Mondeo už přesluhuje a nástupce se asi nedočká, Peugeot vsadil u svých modelů 508 na dynamické pojetí designu, spíš než na praktičnost, která se většinou v této třídě žádá. Insignia je povedená, Opel ji ovšem už dál rozvíjet nebude, minimálně ne na aktuální technice zděděné z partnerství s GM, které už je dávno passé. Kromě německých prémiových značek tak najdeme v nabídce buď stárnoucí modely, co nejspíš nedostanou nástupce, nebo auta, která se chtějí trochu vymykat.

A takovým modelem je i nový Citroën C5 X. Automobilka o něm v tiskových materiálech hovoří jako o „magické kombinaci limuzíny, kombi a SUV“. Jednoduše řečeno, když tradiční sedany a kombi netáhnou, zkouší Citroën něco trochu jiného, čím osloví nové zákazníky a ty tradiční přitom nenaštve. A upřímně, zafungovat by to mohlo, protože byť je C5 X na první pohled zvláštní kombinací, ve skutečnosti zase tak „podivný“ není. Zaujmout by tedy mohl oním kouzlem „jiného“, přičemž fakticky půjde o docela klasický model střední třídy.

Po stránce designu tak přebírá C5 X prvky z mohutných SUV, výraznou čelní masku a oplastování prahů a lemů blatníků však kombinuje s elegancí typickou pro někdejší slavné limuzíny francouzské značky. Lehce splývavá záď dělá z auta spíš takový velký hatchback nebo liftback, než kombi, kterým by C5 X chtěl být a představuje určitý kompromis mezi elegancí a praktičností. Za vše mluví objem zavazadlového prostoru, který Citroën zveřejnil: 545 litrů znamená, že C5 X nebude kdovíjaký „stěhovák“, na druhou stranu o nedostatku místa také hovořit nemůžeme.

Francouzská automobilka tvrdí, že navíc její pojetí nového modelu střední třídy vychází z různých průzkumů tužeb zákazníků. Demonstruje to mimo jiné tím, že třeba v Číně tvoří už polovinu trhu v segmentu D (tedy oné střední třídy) vozy SUV, sedany kupuje v této třídě 18 % lidí a 10 % Číňanů si v této kategorii pořídí MPV. Kombík téměř nikdo. V Evropě je to trochu jinak: SUV mají podle Citroënu v této třídě 29,3 % registrací, kombi 27,5, sedany 21,6 %. C5 X má mít od každého trochu, jsme zvědaví, jestli to skutečně na zákazníky zapůsobí.

Citroën to vysvětluje přirovnáním k módě: „Už nechceme být omezeni jen na jednu roli. Vstoupili jsme do éry všestranného životního stylu, kombinovaného pracovního stylu. I v jiné oblasti než automobilový průmysl se začínají otevírat pluralitní úlohy produktu. Jedna věc může mít víc funkcí, dobrým příkladem je móda. Velké luxusní značky se spojují se stylem ‚street-wear’; móda se snaží oprostit od dělení na mužskou a ženskou. Nyní jsme svědky skutečné hybridizace tužeb a přání,“ říká v materiálech automobilky Cécile Batho z výzkumného institutu Brain Value.

Tradiční míry

A i když designem a „slovy“ Citroën tedy skutečně C5 X míří kamsi na pomezí tříd, pohled na technická data ukazuje, že to zas tak horké vlastně nebude. Automobilka sice hovoří o vyšší pozici za volantem po vzoru vozů SUV, nicméně praxe bude dost podobná tomu, na co byli zvyklí majitelé předchozích generací C5. O „přizvedlé“ kombi jako jsou modely Allroad u Audi, Cross Country u Volva nebo Outback u Subaru tady tak úplně nejde. Mírně zvednutý podvozek tu vyvažuje přikrčená linie střechy, toto pojetí nám ze všeho nejvíc připomíná Porsche Taycan CrossTurismo.

Ano, tentokrát zapomeňme na sportovní posez „na podlaze“, sedadla budou spíše komfortními křesly, ale tak by to vlastně u velkého Citroënu mělo být. Komfort byl vždy tou hlavní disciplínou těchto vozů a z dnešního pohledu je celkem jedno, zda to Citroën maskuje lehkým SUV pojetím vzhledu, nebo úplně jinak.

Však posuďte sami. Automobilkou zveřejněné rozměry evropské varianty C5 X, která se sem bude dovážet z výrobních závodů Citroënu v Číně, jsou: délka 4 805 mm, šířka 1 865 mm, výška 1 485 mm a rozvor 2 785 mm. Kombík druhé generace C5 měl míry 4 829 × 1 852 × 1 471 mm a rozvor 2 814 mm, první generace pak vykazovala hodnoty 4 839 × 1 770 × 1 511 mm a měla rozvor 2 750 mm. Novinka se tedy od těchto hodnot zásadně neodchyluje, má vlastně blíž k oné první generaci, na kterou mnozí nedají dodnes dopustit.

Jen je vlastně škoda, že se Citroën už před časem rozloučil se svým hydropneumatickým odpružením, to nedostane ani novinka. Nicméně komfortní naladění podvozku rozhodně očekávat můžeme: Citroën už nějakou dobu „kouzlí“ s takzvanými progresivními hydraulickými dorazy a C5 X má dostat aktivní odpružení Advanced Comfort kombinované právě s tímto řešením.

V postupném představování C5 X pro Evropu bude Citroën pokračovat, nicméně je jisté, že vůz dostane (kromě jiných) i plug-in hybridní pohon, jehož maximem by mělo být 165 kW výkonu a 50 kilometrů plně elektrického dojezdu. Diesely pod kapotou očekávat nemáme. Objednávky by mohl Citroën začít přijímat v říjnu.