První jízda: C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid

František Dvořák
Citroën C5 Aircross je vlajkovou lodí francouzské automobilky. A zároveň posledním modelem značky, který se stále vyrábí ve Francii, konkrétně v Rennes. Po úspěchu první generace, z níž se prodalo přes 560 tisíc kusů, přichází zcela nové vydání. A ta nezůstává jen u změny vzhledu: přináší elektrifikaci napříč všemi verzemi (konec je s dieselem), je větší a zachovává to, co Citroën umí nejlépe – komfort.

Je to crossover v té nejkrystaličtější podobě, jak se dnes nosí – a v Evropě je tohle nejprodávanější typ karoserie. C5 Aircross drží prapor rodinných citroënů, po čtvrtstoletí je amen s MPVčky, které publikum milovalo. Jejich doba ale prý pominula, a tak nabízí automobilky „rodinná“ SUV, mají prý nabídnout stejnou praktičnost a prostornost. Konstruktéři se snaží, ale tolik místa v kabině na stejném půdorysu jako v MPVčku v SUV na velkých kolech a zvýšeném podvozku nenabídnou. A tak musí zvětšovat formát, proto je druhá generace velkého Aircrossu o 15 centimetrů delší než předchůdce.

Citroën C5 Aircross PHEV
Citroën C5 Aircross PHEV
Citroën C5 Aircross PHEV
Citroën C5 Aircross PHEV
Citroën C5 Aircross PHEV
44 fotografií

Nový C5 Aircross se oproti předchozí generaci posunul k výraznějším tvarům. Karoserie je plná ostrých linií, prolisů a odvážných výstupků, které by jinde neprošly – třeba svislý prolis na předních dveřích nebo „křidélka“ zadních světel, která u nabíječky klidně poslouží k odložení kelímku s kávou.

Klesající linie střechy, propracovaná aerodynamika a celkově robustnější, ale stále kompaktní vzhled zajišťují lepší odpor vzduchu. V praxi to znamená nižší spotřebu a delší dojezd, u elektrické verze až o 30 km více na dálnici.

Aby obstál mezi konkurencí – segment C-SUV je dnes největší a nejkonkurenčnější v Evropě s více než 55 modely a ročními prodeji přes 3 miliony vozů – musel nový Aircross dospět. Poprvé v historii Citroënu dostal 20palcová kola. Rozměrově vyrostl: o 16 cm do délky (nově 4,65 m), o 6 cm na šířku a rozvor narostl o 7 cm. Vzadu je o 51 mm více místa pro kolena a o 68 mm pro hlavu.

Světlý obývák s praktickými detaily

Uvnitř Citroën pokračuje v pohodlném duchu. Palubní deska zdůrazňuje horizontální linie, kabina světlá a vzdušná. Pocit z „obývákového“ interiéru doplňují sedadla Citroën Advanced Comfort, která mají „dvojité“ polstrování (spodní vrstva pro pevný posaz, vrchní je naopak měkká, aby vás sedačka rozmazlila jako pohodlná pohovka), u vybraných verzí i ventilaci a masážní funkci.

Pozor ale na jednu praktickou radu – sedadla potažená koženkou nemohou mít ventilaci. V létě pak působí dojmem, jako byste seděli na igelitu.

Cestující vzadu si užijí více prostoru než dřív – prodloužení o 15 cm ocení hlavně rodiny. Sedadla jsou dělená v poměru 40:20:40 s polohovatelnými opěradly. I když je vůz větší, stále nabízí místo jen pro pět cestujících – na rozdíl od menšího C3 Aircrossu, který ve verzi se sedmi místy existuje. Kufr má objem 651 litrů, a to bez ohledu na motorizaci – elektromobil, plug-in hybrid i mild-hybrid nabízejí stejný prostor.

Citroën to nově zkouší s tabletem infotainmentu postaveným na výšku jako v renaultech. Ovládání palubních funkcí je dotykové, docela intuitivní – díky pevnému stavovému řádku a logickému uspořádání s možností opřít ruku o loketní opěrku, což usnadňuje ovládání i za jízdy patří k tomu lepšímu v dnešní dotykové mizérii na palubách moderních aut.

Elektrifikace

Nový C5 Aircross stojí na platformě STLA Medium koncernu Stellantis, kterou sdílí například s Opely Grandland nebo novými Peugeoty 3008/5008. Všechny motorizace mají pohon předních kol.

Plug-in hybridní technologie kombinuje čtyřválcový turbomotor o objemu 1,6 litru s výkonem 150 k (110 kW) s elektromotorem o výkonu 92 kW (125 k), který je napájen z baterie o kapacitě 21 kWh umístěné pod podlahou uprostřed vozu. Vůz tak dosahuje kombinovaného výkonu 195 k (143 kW). Elektromotor je součástí sedmistupňové dvouspojkové automatické převodovky.

Plug-in hybrid nabízí tabulkový dojezd v elektrickém režimu až 86 kilometrů ve městě dokonce více než 100 km. Benzinová nádrž o objemu 55 litrů protáhne celkový dojezd na 650 km. Jen na elektřinu umí jet až 135 km/h. Standardní palubní nabíječka je 3,7kilowattová, příplatková umí 7,4 kW. Hmotnost PHEVu je přes 1 870 kg.

Elektrická verze (BEV) se nabízí ve dvou výkonnostních variantách: základní s výkonem 210 k má baterii 73,7 kWh a udávaný dojezd 520 km, „dálkařská“ verze nabídne 230 k, baterii 97 kWh a dojezd až 680 km. Elektromobil má výrazně vyšší pohotovostní hmotnost – přes 2 100 kg.

Hybrid vítězí komfortem

Po vyzkoušení obou nabíjecích verzí je jasné, která je „víc Citroën“: plug-in hybrid. Je komfortnější, klidnější a více odpovídá filozofii značky.

Hybridní C5 Aircross se v zatáčkách sice víc nakloní, ale celé auto „dýchá“, tlumiče pracují s přirozenou lehkostí a auto se příjemně houpe – téměř jako legendární modely s hydropneumatickým odpružením. To sice z nabídky dávno odnesl čas, ale díky hydraulickým dorazům tlumičů tu zůstalo něco z jeho magie.

Přirozený komfort, typický pro značku Citroën, se tady neztratil. Na silnici působí hybrid lehčím dojmem. Elektrická verze je těžkopádnější, méně se pohybuje, méně „žije“. Je stabilnější, ale zároveň méně pohodlná – jako by seděla na silnici jako těžký ingot.

Jak PHEV od „električáku“ poznáte? Na levém zadním blatníku mají nabíjecí port oba, ale benziňák má na tom pravém ještě hrdlo nádrže na benzin. A také výřez s malou mřížkou chladiče, elektrická verze ji ma plnou.

Ani jedno z provedení není žádný trhač asfaltu, na příjemné ježdění, svižné okreskové předjetí je připravený, ale rtuťovitost sprintera od nich nečekejte. Naznačí vám to už absolutně odtažitým řízením, které jako „bonus“ vrací volant do přímého směru jen velmi neochotně - geometrie přední nápravy to neobstará a elektrický posilovač se do toho pouští jen velmi neochotně; navíc se nám zdálo, že z levého rejdu míň, než z pravého.

Francouz v duši

Nový Citroën C5 Aircross je typické moderní francouzské auto – pohodlné, designově nezaměnitelné, s pár „francouzskými zvláštnostmi“, které někoho potěší a jiného rozladí. Oproti MPV, kterými Citroën před čtvrtstoletím exceloval, sice SUV nenabídne stejný prostor na stejném půdorysu, ale snaha o maximální praktičnost je patrná.

Pro zákazníky hledající stylové, pohodlné a přitom praktické SUV s možností volby mezi hybridem a elektromobilem je C5 Aircross rozhodně horkým kandidátem. Ať už vás okouzlí křidélka na světlech, nebo se do něj zamilujete kvůli pohodlí zadních sedadel, jedno je jisté: Citroën zůstává Citroënem.

Nový velký Aircross je k objednání, od začátku má akční ceník. Startovací cena je 675 tisíc, nejlevnější plug-in hybrid je za 925 tisíc, stejnou cenovku, ale horší výbavu má také základní čistě elektrické provedení.

Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

První jízda revolučním elektrickým mercedesem. CLA má dvě umělé inteligence

Nový Mercedes Benz CLA

VIDEO Jestliže Čína dokázala dramaticky zrychlit vlastní vývoj aut a v elektromobilech v mnoha ohledech...

KOMENTÁŘ: Čekání na zázrak, který nepotřebujeme, ale budeme mu tleskat

Automobil přímo poháněný sluncem není sci-fi, u Mercedesu na něm pracují....

Už jsme si zvykli, že technologičtí výrobci představují koncepty, které jsou zatím třeba jen v...

Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko

Tesla Model Y Standard

VIDEO Před rokem, 11. října 2024, představil šéf americké automobilky Tesla Elon Musk na akci pro...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Už jsme ho projeli. Čínský elektrický skřítek je dospělejší, než naznačuje cena

Leapmotor T03

VIDEO Vypadá trochu legračně, má malou baterii, jednu jedinou výbavu, ale snaží se uspět v segmentu,...

Lexus RZ je nový, na pohled to nepoznáte. Volant vyměnil za řidítka

LEXUS RZ

VIDEO Jakkoli se zdálo, že vývoj nových aut se už teď bude točit jen kolem toho, o kolik minut rychleji...

Nejčtenější

Krejčí Ferrari slaví 95 let. Karosárna Pininfarina byla firmou na zážitky

Automobily Ferrari si nelze představit bez úchvatných karoserií od karosárny Pininfarina, stejně jako mnohé vozy Alfa Romeo, Fiat či Peugeot. Svého času vyráběla desetitisíce aut ročně, a dokonce...

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

Veterány dováděly na mosteckém okruhu. Hvězdou bylo ferrari

Déšť ani chlad neodradily téměř deset tisíc fanoušků klasických automobilů, kteří si o víkendu našly cestu na Autodrom Most. Třetí ročník The Most CLASSIC potvrdil, že se během několika let proměnil...

BMW nové éry už je v Česku. Prozkoumali jsme maďarské iX3

Po vzhledové stránce to není zrovna láska na první pohled. Za technicistním designem ovšem nová generace BMW iX3 ukrývá „sexy“ parametry. Má hned čtyři mozky, obří 108kWh baterii, dojezd 805 km a po...

Česká bouda pro dobrodruhy, kterou uveze každý pick-up

V Česku se nestává každý den, aby se lidé otáčeli za obyčejným pick-upem. Při testu obytné nástavby Basecab se to posádce stávalo pravidelně. Za projektem rodinné firmy Cabmaniac přitom stojí náhodné...

První jízda: C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid

Citroën C5 Aircross je vlajkovou lodí francouzské automobilky. A zároveň posledním modelem značky, který se stále vyrábí ve Francii, konkrétně v Rennes. Po úspěchu první generace, z níž se prodalo...

24. října 2025

Budoucnost Škody: dilema mezi spalováky a elektrem a boj s Číňany

Případný odsun termínu ukončení výroby aut se spalovacími motory za rok 2035 nemusí být v zájmu automobilky Škoda Auto. Na konferenci o vývoji automobilového průmyslu to v Brně řekl vedoucí řízení...

24. října 2025

Nová čipová krize pro evropské automobilky? Je za tím roztržka s Čínou

Koncern Volkswagen oznámil, že našel alternativního dodavatele čipů, který by mohl vykrýt jejich nedostatek způsobený spory kolem nizozemské společnosti Nexperia. V rozhovoru s listem Handelsblatt to...

23. října 2025,  aktualizováno  16:30

Nepřekáží, neruší vzhled ulice. Brno má jako první v Česku dobíjecí stanici v lampě

Dobíjecí stanici pro elektromobily zabudovanou do stožáru lampy uvedli ve čtvrtek do provozu zástupci společností Teplárny Brno a Technické sítě Brno (TSB). Nabíječku, která je podle městských firem...

23. října 2025  15:31

BMW nové éry už je v Česku. Prozkoumali jsme maďarské iX3

Po vzhledové stránce to není zrovna láska na první pohled. Za technicistním designem ovšem nová generace BMW iX3 ukrývá „sexy“ parametry. Má hned čtyři mozky, obří 108kWh baterii, dojezd 805 km a po...

23. října 2025,  aktualizováno  14:19

Dakarská kachna z Česka má dva motory a dvě převodovky. Podívejte, co umí

Citroen 2CV, přezdívaný Kachna, se v historii dakarské rallye zúčastnil nejtěžší soutěže světa celkem patnáctkrát. Čtrnáctkrát však nedojel až do cíle. Podařilo se to až na patnáctý pokus, a to české...

23. října 2025

Vtipálek navedl padesátku robotaxíků Waymo do slepé uličky, byla z toho zácpa

Říká se, že nejlepší příběhy píše sám život. V tomhle případě ovšem k vytvoření zajímavé zápletky dopomohl třiadvacetiletý počítačový specialista. Do slepé uličky na sanfranciském Telegraph Hill si...

23. října 2025

Neuklouzněte za hranicemi zbytečně. Jaká pravidla pro zimní pneu platí u sousedů?

Blíží se doba hromadného přezouvání pneumatik na zimní – v Česku musí auta mít zimní obutí od začátku listopadu. Jaká však platí pravidla v okolních zemích či oblíbených destinacích zimních...

22. října 2025

Tajemný crossover jsme projeli jako první. Je to dostupné auto pro nenáročné

Exkluzivně

Labubu nebo mončičák na kolech. To je nový přírůstek do tuzemských showroomů italské značky DR Automobiles. Jmenuje se EVO Cuatro a je to dostupný crossover pro nenáročné zákazníky, kteří hledají...

22. října 2025

Nový šéf Porsche: Ollie musí zamakat u VW, výrobce sporťáků povede starý známý

Olivera Blumeho v čele automobilky Porsche ze skupiny Volkswagen od ledna vystřídá Michael Leiters, oznámila firma. Blume bude pokračovat ve funkci generálního ředitele celého koncernu Volkswagen....

22. října 2025

Tatra staví popelářský speciál na vodík, hotový má být v roce 2028

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks zahájila s partnery vývoj vodíkového nákladního vozidla Tatra Force e-Drive FCEV 6x4. Prototyp užitkového třínápravového auta pro komunální služby s možností...

22. října 2025

Kupujte je, nebudou! Nejstarší alfy dají vzpomenout na vášeň při řízení

Italský nadsamec Giorgio a jeho děti – ano, zní to jako titulek pornofilmového bizáru, ale klid. Toto je příběh o autech, která v dnešním sterilním světě technologií, displejů a elektrických...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.