Je to crossover v té nejkrystaličtější podobě, jak se dnes nosí – a v Evropě je tohle nejprodávanější typ karoserie. C5 Aircross drží prapor rodinných citroënů, po čtvrtstoletí je amen s MPVčky, které publikum milovalo. Jejich doba ale prý pominula, a tak nabízí automobilky „rodinná“ SUV, mají prý nabídnout stejnou praktičnost a prostornost. Konstruktéři se snaží, ale tolik místa v kabině na stejném půdorysu jako v MPVčku v SUV na velkých kolech a zvýšeném podvozku nenabídnou. A tak musí zvětšovat formát, proto je druhá generace velkého Aircrossu o 15 centimetrů delší než předchůdce.
Nový C5 Aircross se oproti předchozí generaci posunul k výraznějším tvarům. Karoserie je plná ostrých linií, prolisů a odvážných výstupků, které by jinde neprošly – třeba svislý prolis na předních dveřích nebo „křidélka“ zadních světel, která u nabíječky klidně poslouží k odložení kelímku s kávou.
Klesající linie střechy, propracovaná aerodynamika a celkově robustnější, ale stále kompaktní vzhled zajišťují lepší odpor vzduchu. V praxi to znamená nižší spotřebu a delší dojezd, u elektrické verze až o 30 km více na dálnici.
Aby obstál mezi konkurencí – segment C-SUV je dnes největší a nejkonkurenčnější v Evropě s více než 55 modely a ročními prodeji přes 3 miliony vozů – musel nový Aircross dospět. Poprvé v historii Citroënu dostal 20palcová kola. Rozměrově vyrostl: o 16 cm do délky (nově 4,65 m), o 6 cm na šířku a rozvor narostl o 7 cm. Vzadu je o 51 mm více místa pro kolena a o 68 mm pro hlavu.
Světlý obývák s praktickými detaily
Uvnitř Citroën pokračuje v pohodlném duchu. Palubní deska zdůrazňuje horizontální linie, kabina světlá a vzdušná. Pocit z „obývákového“ interiéru doplňují sedadla Citroën Advanced Comfort, která mají „dvojité“ polstrování (spodní vrstva pro pevný posaz, vrchní je naopak měkká, aby vás sedačka rozmazlila jako pohodlná pohovka), u vybraných verzí i ventilaci a masážní funkci.
Pozor ale na jednu praktickou radu – sedadla potažená koženkou nemohou mít ventilaci. V létě pak působí dojmem, jako byste seděli na igelitu.
Cestující vzadu si užijí více prostoru než dřív – prodloužení o 15 cm ocení hlavně rodiny. Sedadla jsou dělená v poměru 40:20:40 s polohovatelnými opěradly. I když je vůz větší, stále nabízí místo jen pro pět cestujících – na rozdíl od menšího C3 Aircrossu, který ve verzi se sedmi místy existuje. Kufr má objem 651 litrů, a to bez ohledu na motorizaci – elektromobil, plug-in hybrid i mild-hybrid nabízejí stejný prostor.
Citroën to nově zkouší s tabletem infotainmentu postaveným na výšku jako v renaultech. Ovládání palubních funkcí je dotykové, docela intuitivní – díky pevnému stavovému řádku a logickému uspořádání s možností opřít ruku o loketní opěrku, což usnadňuje ovládání i za jízdy patří k tomu lepšímu v dnešní dotykové mizérii na palubách moderních aut.
Elektrifikace
Nový C5 Aircross stojí na platformě STLA Medium koncernu Stellantis, kterou sdílí například s Opely Grandland nebo novými Peugeoty 3008/5008. Všechny motorizace mají pohon předních kol.
Plug-in hybridní technologie kombinuje čtyřválcový turbomotor o objemu 1,6 litru s výkonem 150 k (110 kW) s elektromotorem o výkonu 92 kW (125 k), který je napájen z baterie o kapacitě 21 kWh umístěné pod podlahou uprostřed vozu. Vůz tak dosahuje kombinovaného výkonu 195 k (143 kW). Elektromotor je součástí sedmistupňové dvouspojkové automatické převodovky.
Plug-in hybrid nabízí tabulkový dojezd v elektrickém režimu až 86 kilometrů ve městě dokonce více než 100 km. Benzinová nádrž o objemu 55 litrů protáhne celkový dojezd na 650 km. Jen na elektřinu umí jet až 135 km/h. Standardní palubní nabíječka je 3,7kilowattová, příplatková umí 7,4 kW. Hmotnost PHEVu je přes 1 870 kg.
Elektrická verze (BEV) se nabízí ve dvou výkonnostních variantách: základní s výkonem 210 k má baterii 73,7 kWh a udávaný dojezd 520 km, „dálkařská“ verze nabídne 230 k, baterii 97 kWh a dojezd až 680 km. Elektromobil má výrazně vyšší pohotovostní hmotnost – přes 2 100 kg.
Hybrid vítězí komfortem
Po vyzkoušení obou nabíjecích verzí je jasné, která je „víc Citroën“: plug-in hybrid. Je komfortnější, klidnější a více odpovídá filozofii značky.
Hybridní C5 Aircross se v zatáčkách sice víc nakloní, ale celé auto „dýchá“, tlumiče pracují s přirozenou lehkostí a auto se příjemně houpe – téměř jako legendární modely s hydropneumatickým odpružením. To sice z nabídky dávno odnesl čas, ale díky hydraulickým dorazům tlumičů tu zůstalo něco z jeho magie.
Přirozený komfort, typický pro značku Citroën, se tady neztratil. Na silnici působí hybrid lehčím dojmem. Elektrická verze je těžkopádnější, méně se pohybuje, méně „žije“. Je stabilnější, ale zároveň méně pohodlná – jako by seděla na silnici jako těžký ingot.
Jak PHEV od „električáku“ poznáte? Na levém zadním blatníku mají nabíjecí port oba, ale benziňák má na tom pravém ještě hrdlo nádrže na benzin. A také výřez s malou mřížkou chladiče, elektrická verze ji ma plnou.
Ani jedno z provedení není žádný trhač asfaltu, na příjemné ježdění, svižné okreskové předjetí je připravený, ale rtuťovitost sprintera od nich nečekejte. Naznačí vám to už absolutně odtažitým řízením, které jako „bonus“ vrací volant do přímého směru jen velmi neochotně - geometrie přední nápravy to neobstará a elektrický posilovač se do toho pouští jen velmi neochotně; navíc se nám zdálo, že z levého rejdu míň, než z pravého.
Francouz v duši
Nový Citroën C5 Aircross je typické moderní francouzské auto – pohodlné, designově nezaměnitelné, s pár „francouzskými zvláštnostmi“, které někoho potěší a jiného rozladí. Oproti MPV, kterými Citroën před čtvrtstoletím exceloval, sice SUV nenabídne stejný prostor na stejném půdorysu, ale snaha o maximální praktičnost je patrná.
Pro zákazníky hledající stylové, pohodlné a přitom praktické SUV s možností volby mezi hybridem a elektromobilem je C5 Aircross rozhodně horkým kandidátem. Ať už vás okouzlí křidélka na světlech, nebo se do něj zamilujete kvůli pohodlí zadních sedadel, jedno je jisté: Citroën zůstává Citroënem.
Nový velký Aircross je k objednání, od začátku má akční ceník. Startovací cena je 675 tisíc, nejlevnější plug-in hybrid je za 925 tisíc, stejnou cenovku, ale horší výbavu má také základní čistě elektrické provedení.