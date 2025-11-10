Čtyřkolový kaktus by byl prima auto. Kdyby neměl problémové motory

Citroën C4 Cactus | foto: Citroën

  13:00
Rostoucí obliba crossoverů a SUV a jejich následné „přemnožení“ na trhu donutily automobilky přicházet se stále extravagantnějšími modely. Což je přesně něco, co historicky sedí k automobilce Citroën. Model C4 Cactus crossover založený na platformě PSA PF1 pro kompaktní modely měl přesně takové výrazné auto představovat.

Čtyřkolový kaktus by byl prima auto. Kdyby neměl problémové motory

Rostoucí obliba crossoverů a SUV a jejich následné „přemnožení" na trhu donutily automobilky přicházet se stále extravagantnějšími modely. Což je přesně něco, co historicky sedí k automobilce...

