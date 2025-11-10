V roce 2014, kdy se představil, zaujal výrazným designem, a dokonce i netradičním řešením s možností vozit vpředu tři pasažéry vedle sebe, jak to bývalo obvyklé v dávné době. Do sériové výroby pro evropský trh se ale nic takového nedostalo, vpředu tak mohou sedět jen dva. Ale některé verze mají mezi sedačkami opěrku, která vytváří dojem, že je vpředu velká lavice. Celkově je interiér zajímavý a hodně nápaditý.
Pokud je auto českého původu a má pod motorem vanu s vystrčeným výpustním šroubem, je šance, že předchozí majitel chtěl, aby mu auto vydrželo.