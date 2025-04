Nová generace Citroënu C3 je jako pojízdná pohovka do města, do které se budete těšit kvůli pohodlnému svezení i tam, kde to asfaltéři odflákli. Zdaleka ne vše je sice ideální, ale Francouzi opět ukázali, že malá dostupná auta jsou stále jejich parádní disciplínou. Že by nejlépe vyladěný citroën současnosti?