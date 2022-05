Ojetý Citroën C-Crosser. Exot je to jen na první pohled

„Sháním svoje první auto. A to, které by se mi líbilo, jsem našel v inzerci u soukromého majitele. Autům moc nerozumím a potřeboval bych, aby vůz viděl nějaký odborník. Jenže kde ho rychle vzít? Nechci provokovat prodejce dlouhým váháním, aby mi auto někdo nevyfoukl...“ Zhruba tak nám popsal své trable Václav Jírovec z Kladna. A my si vzpomněli na tiskovku společností CarTrax a carVertical, o novém konceptu kontrol ojetých vozů.

Ta první zmíněná je český startup, druhá pak světový obr v prověřování historie ojetin. V Česku rozjeli v síti smluvních servisů inovátorský koncept prohlídek starších aut. Vaškovi jsme tedy poradili, aby si na stránkách CarTraxu vybral jeden ze tří servisních programů, my s ním poté samotnou kontrolu absolvujeme.