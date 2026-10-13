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Nová kachna si veze králíka a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč

Vladimír Löbl
Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích elektromobilů na trhu. Postavil i odvozenou verzi 2CV Fourgonette.

Legendární francouzský model se po letech vrací na scénu. S konceptem 2CV Citroën na pařížském autosalonu oživuje ikonu, která poprvé zářila již v roce 1948 v tamním Grand Palais. Novodobá reinterpretace slavného modelu „Deudeuche“ kombinuje nezaměnitelnou siluetu, oddělené blatníky a plátěnou střechu s důmyslnými detaily. Sériová verze dostupného elektromobilu, jejíž příchod je naplánován do dvou let, má s předpokládanou základní cenou kolem 15 000 eur (cca 370 tisíc korun) zahýbat trhem s elektromobily. Vyrábět se bude v Itálii.

Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích elektromobilů na trhu. Postavil i odvozenou verzi 2CV Fourgonette.
Citroën se po vzoru Fiatu či Renaultu pouští na trh s neo-retro modelem. Retro styl je zbraní proti vlně čínských nováčků. Historii a emoce si asijští výrobci koupit nemohou.
Konceptem 2CV Citroën na pařížském autosalonu oživuje legendu, která měla premiéru rovněž v Paříži, ale již v roce 1948. Tento letopočet je zvěčněný i na čelním skle, společně s rokem 1990, kdy byla ukončena výroba původního modelu, a rokem 2026, připomínající premiéru nového konceptu.
To se ale již za dva roky změní. Nová kachna vyjede v roce 2028 na počest 80. výročí uvedení první generace a první konkrétnější obrysy dostala již na aktuálním pařížském autosalonu.
Citroën navázal partnerství se společností Michelin na návrhu specifické pneumatiky a kol, která obsahují historické logo výrobce z Clermont-Ferrand.
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