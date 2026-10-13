Legendární francouzský model se po letech vrací na scénu. S konceptem 2CV Citroën na pařížském autosalonu oživuje ikonu, která poprvé zářila již v roce 1948 v tamním Grand Palais. Novodobá reinterpretace slavného modelu „Deudeuche“ kombinuje nezaměnitelnou siluetu, oddělené blatníky a plátěnou střechu s důmyslnými detaily. Sériová verze dostupného elektromobilu, jejíž příchod je naplánován do dvou let, má s předpokládanou základní cenou kolem 15 000 eur (cca 370 tisíc korun) zahýbat trhem s elektromobily. Vyrábět se bude v Itálii.
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Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...
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Nová kachna si veze králíka a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč
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Ve věku 82 let zemřel Marc Deschamps, geniální a skromný francouzský mistr automobilového designu. Bývalý šéfdesignér slavného italského studia Bertone se řadu let potýkal s následky těžkého zranění.
Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...
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