Z dlouhé řady automobilů francouzské značky Citroën, které jsou většinou snadno rozeznatelné neobvyklým tvarem karoserie a často používají originální techniku, se lidový model 2CV jednoznačně vymyká. Laciné autíčko přezdívané kachna se vyrábělo více než čtyři dekády a celkem jich továrny v mnoha zemích Evropy do 27. července 1990, kdy v portugalském městě Mangualde dokončili poslední, vyrobili 5 114 969 kusů.

Budoucí legenda na čtyřech kolech se začala rodit už na konci 30. let minulého století, kdy například v Německu vznikal s podobným určením Volkswagen Brouk. Pověst říká, že tehdejší viceprezident firmy Citroën Pierre-Jules Boulanger přišel před konstruktéry se svérázným zadáním. Nové lidové auto mělo být schopné přepravit čtyři urostlé venkovany v kloboucích a pytel brambor přes zorané pole, aniž by se při tom rozbilo jediné vejce v ošatce.

Konstruktér André Lefebvre a malíř, sochař, a později tedy automobilový designér Flaminio Bertoni začali na projektu Toute Petite Voiture (česky „velmi malý vůz“) pracovat v roce 1936 a do konce následujícího roku bylo hotovo 20 prototypů. Druhá světová válka však další vývoj prakticky zastavila. Rozpracované vozy byly poschovávány po celé Francii a teprve v roce 1946 se mohly práce znovu rozběhnout. V celé své kráse, podle úsudku jiných ale spíše ošklivosti, se vůz poprvé představil na pařížském autosalonu 1948.

Vzhled půl tuny vážícího vozu mnohé šokoval, a to byl finální design oproti prototypům vyrobeným z vlnitého plechu ještě vlastně krásný. Přes skepsi části tisku, že podivně vyhlížející samohyb sotva dojde větší obliby, byl nakonec zájem zákazníků takový, že na vůz museli čekat i dva roky. Majitelé na Citroënu 2CV oceňovali hlavně praktické vlastnosti: vysokou světlou výšku, umožňující jízdu po nekvalitních cestách, nízkou spotřebu a komfortní houpavé pérování, díky němuž dostal přezdívku.

Velkou popularitu modelu přinesly i snadné opravy, třeba karoserie se dala rozložit skoro bez použití nástrojů za pár minut a na většinu oprav stačilo jen to nejběžnější nářadí. Jak šel čas, procházelo autíčko průběžnou technickou modernizací. Původně dostalo dvouválcový motor o objemu 375 kubických centimetrů se skromným výkonem devíti koní, k jehož startování sloužila klika. Postupně se objem motoru zvětšoval a spolu s tím rostl i výkon až na téměř 30 koňských sil.

Z nuly na sto za den

Karoserie citroënu, proslaveného i díky filmům o četnících s Louisem de Funésem (ale svezl se s ní i James Bond, agent 007), prošla během let řadou stylistických úprav, měnil se například tvar kapoty a místo kulatých světlometů se od roku 1975 montovaly hranaté, zásahy designérů však zachovávaly původního ducha vozu. Auto, přezdívané pro své minimalistické řešení také „čtyři kola pod parapletem“ a o kterém zlí jazykové tvrdili, že zrychlení z nuly na sto zvládne pod jeden den, se na trhu udrželo neuvěřitelně dlouho.

Ještě v 70. a 80. letech zůstával zájem o přeci jen zastaralý Citroën 2CV překvapivě vysoký. Nebyl to přitom pouze důsledek nízké ceny a rozumných provozních nákladů. Zákazníky oslovoval svým retro designem, stahovací plátěnou střechou či efektním dvojbarevným lakováním některých verzí. Vedle klasické čtyřdveřové varianty bylo možné potkat i dodávku, technickou lahůdkou pak byl model Sahara s pohonem všech čtyř kol a párem motorů, jedním pod přední kapotou a druhým místo kufru.

I legendám je však souzeno odejít jednoho dne ze scény. V únoru 1989 byla výroba Citroënu 2CV ukončena v rodné Francii a následující rok také v Portugalsku. Během 42 let bylo vyrobeno podle údajů koncernu Stellantis, do kterého Citroën patří, 5 114 969 kusů. Při započtení všech aut, která z „kachny“ technicky vycházela, pak lze dojít až k úctyhodnému počtu 8,8 milionu vozů. V běžném provozu lze dnes Citroën 2CV spatřit spíše výjimečně. Po celém světě však existuje řada klubů, které sdružují nadšené fanoušky těchto aut. Dvě odvážné Češky s ní dojely i do cíle dakarské rally. A mají to v plánu zopakovat.

21. února 2024

V ČR stále jezdí přes 500 kachen

V Česku stále jezdí více než 500 vozů Citroën 2CV. I když jich z registru za posledních deset let několik desítek ubylo, stále jsou mezi nadšenci poměrně oblíbené. Vyplývá to z údajů registru vozidel a majitelů.

Počet těchto lidových vozidel s charakteristickým vzhledem, poháněných dvouválcem o objemu 400 až 600 kubických centimetrů, se přitom na českých silnicích výrazně zvýšil až po roce 1990, kdy byla v Portugalsku ukončena jejich výroba. Od té doby se díky porevolučnímu otevření hranic počet registrovaných aut v Česku zvýšil téměř dvacetinásobně.

„Je to velmi nenáročné a spolehlivé auto. V případě potřeby není problém jej spravit někde u silnice,“ uvedl jeden z bývalých nadšených majitelů Jiří Kopecký. S autem v dvoubarevném provedení Charleston procestoval se svou budoucí ženou velkou část Evropy a nebýt nehody, kdy auto obrátil na střechu, asi by s ním jezdil dodnes.

Majitelé francouzských lidových aut, která, podobně jako jiná legenda VW Brouk, konstrukčně spadají do doby před druhou světovou válkou, se v Česku sdružují do několika klubů a facebookových skupin.

Ceny kachen v bazarech se pohybují od zhruba 30 000 za vraky do 300 000 korun v případě zrenovovaných nebo nějak výjimečných modelů, například z limitovaných edicí, jako byl například Charleston. Nejžádanější jsou v Česku modely z 80. let do konce výroby. Mají již moderní techniku, například kotoučové brzdy vpředu.