Citroën 2CV se řadí k ikonám, jako jsou Mini, Volkswagen Brouk, či Renaulty 4 a 5. Na rozdíl od nich se ovšem tato francouzská legenda nikdy nedočkala moderní reinkarnace. To se ale již za dva roky změní. Nová kachna vyjede v roce 2028 na počest 80. výročí uvedení první generace a první konkrétnější obrysy dostane již na letošním pařížském autosalonu. Nechali jsme umělou inteligenci nakreslit vizáž nového vozu podle prvního tmavého snímku a ohlédli jsme se za původním vozem a zajímavými návrhy různých designérů na jeho reinkarnaci.
Návrat kachny už je definitivní. Jak bude nový Citroën 2CV vypadat?
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