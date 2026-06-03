Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Návrat kachny už je definitivní. Jak bude nový Citroën 2CV vypadat?

Vladimír Löbl
Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký Chrysler. Vznikla dokonce i kachna ze dřeva!

Citroën 2CV se řadí k ikonám, jako jsou Mini, Volkswagen Brouk, či Renaulty 4 a 5. Na rozdíl od nich se ovšem tato francouzská legenda nikdy nedočkala moderní reinkarnace. To se ale již za dva roky změní. Nová kachna vyjede v roce 2028 na počest 80. výročí uvedení první generace a první konkrétnější obrysy dostane již na letošním pařížském autosalonu. Nechali jsme umělou inteligenci nakreslit vizáž nového vozu podle prvního tmavého snímku a ohlédli jsme se za původním vozem a zajímavými návrhy různých designérů na jeho reinkarnaci.

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký Chrysler. Vznikla dokonce i kachna ze dřeva!
Takto si představuje nový Citroën 2CV umělá inteligence podle prvního tmavého snímku. Jisté je, že se bude vyrábět v italském závodě Pomigliano d’Arco po boku Fiatu Panda.
Nová kachna vyjede v roce 2028 na počest 80. výročí uvedení první generace a první konkrétnější obrysy dostane již na letošním pařížském autosalonu.
První oficiální snímek naznačuje, že světlomety budou opět vystupovat ze siluety. Cena by měla být v přepočtu okolo 365 tisíc korun. Bude se jednat o elektromobil s levnějšími bateriemi LFP (lithiumželezofosfát).
Nový Citroën 2CV by měl být součástí nové kategorie vozidel M1E. Její budoucnost s sebou ale stále nese řadu zásadních otazníků. Ve hře je totiž možnost, že Evropská unie udělí této třídě výjimku z přísných bezpečnostních požadavků, což by výrobcům umožnilo udržet vozidla lehká a konstrukčně jednoduchá.
142 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Největší automobilové překvapení dekády odhaleno. Utajený Apple Car od Ferrari

Ferrari Luce

Automobilový svět právě zažívá šok, který asi nemá v uplynulých deseti až patnácti letech obdoby. Když značka se vzpínajícím se koněm poprvé ukázala vybranému publiku svůj nejnovější výtvor, všem...

Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete...

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...

Ferrari mezi langoši. Legendy přivezly koktejl unikátů, banality a komerce

Motoristická slavnost Legendy se v roce 2026 konala již po třinácté. Myšlenka...

Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...

Škoda by mohla přivézt z Indie do Evropy levný Kylaq. Prozkoumali jsme ho

Exkluzivně
Škoda Kylaq

Jiří Dytrych, vrcholový manažer Škody Auto nám to naznačoval už před několika měsíci, malý méně než čtyřmetrový crossover Kylaq vyvinutý pro indický trh, by se mohl dostat do Evropy. Teď o něm začal...

Složitost, nad kterou se hádá designér s inženýrem, ukazuje Škoda Epiq

Složité řasení plechu u Škody Epiq

Automobiloví designéři nejsou jen rozevlátí snílci s hlavami v oblacích. V designstudiích musí být i takoví, co mají technické myšlení a dokážou auto dovést do výroby. V ateliéru Škody Auto je jedním...

Návrat kachny už je definitivní. Jak bude nový Citroën 2CV vypadat?

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je...

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký...

3. června 2026

KVÍZ: Třicet otázek pro automobilové nadšence. Zvládnete všechny?

Tatra 813 S1 8×8

Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.

vydáno 3. června 2026

Ferrari mezi langoši. Legendy přivezly koktejl unikátů, banality a komerce

Motoristická slavnost Legendy se v roce 2026 konala již po třinácté. Myšlenka...

Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...

2. června 2026,  aktualizováno  16:52

Elektroferrari je super, i přes všechny ty chyby. Internet se směje a nadává

Umělá inteligence propojila Ferrari Luce s Fiatem Multipla

Snad pomůže požehnání od papeže, musí si po lavině negativních reakcí říkat v Maranellu. „Skutečná inovace není demokratická. Průlomové myšlenky zřídkakdy vznikají z okamžitého konsenzu,“ říká...

2. června 2026

Tipo je tajný tip z bazaru. Důkaz, že fiaty jsou spolehlivé

Premium
Fiat Tipo Cross

Model Tipo známe z historie italské automobilky moc dobře, ale teď nebude řeč o ikonickém hatchbacku z let 1988 až 1995. Podíváme se na novodobého konkurenta Dacie Logan či Škody Rapid. Fiat Tipo s...

1. června 2026

Nosorožec hlásí příchod. Modernizovaný jihokorejský pracant utáhne až 3,5 tuny

Korejská značka KGM vypouští do českých lesů a na stavby nového nosorožce....

Korejská značka KGM vypouští do českých lesů a na stavby nového nosorožce. Další generace modelu Musso s přídomkem Grand se vzhledově blíží americkým pick-upům. Pod kapotou si ale tento jihokorejský...

1. června 2026

Škoda by mohla přivézt z Indie do Evropy levný Kylaq. Prozkoumali jsme ho

Exkluzivně
Škoda Kylaq

Jiří Dytrych, vrcholový manažer Škody Auto nám to naznačoval už před několika měsíci, malý méně než čtyřmetrový crossover Kylaq vyvinutý pro indický trh, by se mohl dostat do Evropy. Teď o něm začal...

1. června 2026

Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete...

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...

31. května 2026

Se zvířetem na dovolenou. Dejte pozor na změny v pravidlech

Na dlouhých cestách se doporučují časté zastávky. Dobré je také psa před cestou...

Plánujete cestu na dovolenou i s domácím mazlíčkem? Tak si dejte pozor, protože Evropská unie změnila pravidla pro jejich cestování.

30. května 2026

Bývalý šéf VW chová dobytek, pěstuje hrušky a chystá elektrický traktor

Herbert Diess ve svém živlu: prostřednictvím konceptu elektrického traktoru...

Bývalý šéf automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess chce uvést na trh elektrický traktor. Jeho nová firma ho plánuje nabízet od příštího roku. Má to být traktor střední třídy pro zemědělce a...

30. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Gangnam style. Korejský kyborg na kolech vzdává hold Range Roveru

Značka SsangYong je minulostí, nová éra pod hlavičkou KGM ale startuje s...

Značka SsangYong je minulostí, nová éra pod hlavičkou KGM ale startuje s nebývalým sebevědomím. Vyzkoušeli jsme nový Actyon – stylového sourozence modelu Torres, který futuristickým designem obrací...

29. května 2026

Leasing elektroaut je dražší, v nákladech však vycházejí lépe než spalováky

Premium
Tak se děti dobře dívejte, jak se dobíjí auto, v životě se vám to bude hodit...

Elektromobil určitě nevyhovuje všem zákazníkům stejně a pro mnohé není ideálním řešením z hlediska používání. Ryze z pohledu celkových nákladů na provoz však už auta s elektrickým pohonem vycházejí...

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.