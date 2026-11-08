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Kachna při cestě kolem světa neselhala. Citroën 2CV vydržel díky banánům

Radomír Dohnal
  13:00
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Úzké pneumatiky Citroënu 2CV byly navržené především pro hospodárnou jízdu a běžné silnice. Na expedici kolem světa však musely čelit kamenům, písku i rozbitým cestám, takže defekty patřily k opakovaným problémům. | foto: František Dvořák

Když požádali automobilku Citroën o zapůjčení auta na cestu kolem světa, dostali místo něj jen technickou příručku. Přesto v roce 1958 vyrazili a během třinácti měsíců překonali téměř 100 000 kilometrů. Jejich dobrodružství se stalo legendou a automobilka nakonec příběh proměnila ve vlastní reklamu.

Vypadala, že se do hal letošního pařížského autosalonu dostala omylem. Mezi všemi těmi naleštěnými kárami, které chtějí za každou cenu oslnit svou dokonalostí, působilo vozítko dojmem špatného vtipu. Anebo až přehnaně názorné ukázky historie. Jako když učitel dějepisu začne ve třídě mezi ospalými žáčky mávat lebeční kostí neandrtálce, aby vyděšeným školákům ukázal, jak dlouhou evolucí vlastně prošli.

Jenže ve skutečnosti měl vystavený veteránský exemplář – Citroën 2CV s rokem výroby 1958 – s Paříží a autosalonem společného vlastně všechno. Tady to totiž před osmašedesáti lety celé začalo. Jacques Séguéle a Jean-Claude Baudot, dva smělí mladíci, se totiž rozhodli objet svět automobilem.

Proraženou olejovou vanu jde zalepit mýdlem a žvýkačkou. A proražená pneumatika se dá na čas i vyplnit pískem.

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