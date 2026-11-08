Vypadala, že se do hal letošního pařížského autosalonu dostala omylem. Mezi všemi těmi naleštěnými kárami, které chtějí za každou cenu oslnit svou dokonalostí, působilo vozítko dojmem špatného vtipu. Anebo až přehnaně názorné ukázky historie. Jako když učitel dějepisu začne ve třídě mezi ospalými žáčky mávat lebeční kostí neandrtálce, aby vyděšeným školákům ukázal, jak dlouhou evolucí vlastně prošli.
Jenže ve skutečnosti měl vystavený veteránský exemplář – Citroën 2CV s rokem výroby 1958 – s Paříží a autosalonem společného vlastně všechno. Tady to totiž před osmašedesáti lety celé začalo. Jacques Séguéle a Jean-Claude Baudot, dva smělí mladíci, se totiž rozhodli objet svět automobilem.
Proraženou olejovou vanu jde zalepit mýdlem a žvýkačkou. A proražená pneumatika se dá na čas i vyplnit pískem.