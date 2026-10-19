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Nová kachna má zpřístupnit elektromobilitu všem. Citroën čeká větší zájem žen

František Dvořák
  20:00

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Citroën 2CV Concept | foto: Citroën

K jednoznačně nejzářivějším hvězdám autosalonu v Paříži patřil bezesporu koncept levného elektromobilu budoucnosti v podání domácí značky Citroën. Automobilka představila nové 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích elektromobilů na trhu.

Ředitelka produktové strategie značky Caroline Malléus vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz jak celý projekt vznikl.

Jak vypadalo zadání pro konstruktéry a designéry pro tento model? Vypadá to trochu, že jste vzali zadání pro původní 2CV...
Ano, chtěli jsme se vrátit k původnímu zadání, to pro nás bylo důležité. Víte, jak tomu ve francouzštině říkáme? TPV, la très petite voiture (velmi malé auto, pozn. red.). Bylo to po druhé světové válce, kdy jsme s Citroënem 2CV auto zpřístupnili všem. Právě tohoto ducha jsme chtěli zachytit – zpřístupnit elektromobil všem. V této souvislosti to bylo důležité, protože elektromobily jsou pro lidi někdy příliš drahé nebo s jejich pořízením váhají. Bylo velmi důležité přijít s tímto návrhem a říci: „Tady máte dostupnou nabídku elektromobilu již od 15 000 eur.“ (Přibližně 370 tisíc korun – pozn. iDNES.cz.)

Ceny automobilů – zejména elektromobilů – vzrostly. Ztratili jsme zákazníky, kteří si nemohou dovolit koupit nové auto a dávají přednost ojetým vozům. Právě tyto zákazníky chceme znovu získat.

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