Nová čipová krize pro evropské automobilky? Je za tím roztržka s Čínou

Autor:
Automobilový koncern Volkswagen nevyloučil, že bude muset kvůli problémům s dodávkami čipů od nizozemské společnosti Nexperia krátkodobě omezit výrobu. S odvoláním na interní dokument firmy o tom informovala agentura DPA.

Volkswagen podle bulvárního deníku Bild zastaví kvůli nedostatku čipů za týden výrobu aut značky Golf ve Wolfsburgu. Řešení situace se podle mluvčího ministerstva hospodářství snaží najít i německá vláda.

„V současnosti není výroba omezena. Vzhledem k dynamickému vývoji nemůžeme ale krátkodobě dopad na produkci vyloučit,“ stojí podle DPA v interním dokumentu koncernu Volkswagen. Podle něj už společnost zahájila předběžná jednání s úřadem práce, aby zajistila pro desítky tisíc zaměstnanců takzvaný kurzarbeit, tedy ochranný režim pracovních míst. Podnik to nechtěl na dotaz DPA komentovat.

EU naplánovalo clo na dovoz čínských elektroaut, výrobci se bojí odvety

Nizozemská vláda nedávno převzala nad společností Nexperia kontrolu kvůli obavám, že podnik předá klíčové technologie mateřské firmě Wingtech, která je z Číny. Vláda v Pekingu zareagovala zákazem vývozu hotových výrobků čínské divize firmy Nexperia. Společnost Nexperia byla v minulosti součástí nizozemské skupiny Philips, čínská firma Wingtech ji v roce 2018 koupila zhruba za 3,63 miliardy dolarů (podle současného kurzu přibližně 76 miliard Kč).

Podle Bildu, který se odvolává na tři nezávislé zdroje, zastaví Volkswagen výrobu golfů v závodě ve Wolfsburgu příští týden ve středu. V úterý přitom automobilka popřela, že by plánované pozastavení výroby dvou klíčových modelů - Golf a Tiguan - souviselo s patovou situací ohledně dodávek čipů od Nexperie.

Proč nemají automobilky čipy? Žijí v polovodičové době kamenné, říká manažer

Čipy od Nexperie sice nejsou sofistikované, ale hojně jsou využívány do automobilů, což vyvolává obavy z možného narušení výroby vozů, píše Reuters. Varování ohledně dopadů čínsko-nizozemského sporu kolem tohoto výrobce čipů na automobilovou výrobu vydal Svaz německého automobilového průmyslu VDA.

„Pokud se nepodaří v krátké době vyřešit přerušení dodávek čipů Nexperia, mohla by tato situace v blízké budoucnosti vést k výraznému omezení výroby, případně dokonce k jejímu zastavení,“ uvedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová.

Například automobilka Mercedes-Benz uvedla, že v souvislosti s výpadkem dodávek čipů problémy neočekává. Dodala, že má dobré vztahy s dodavateli a že se poučila z čipové krize.

Německá vláda se podle mluvčího ministerstva hospodářství snaží najít řešení problému s dodávkami čipů. Nad situací vyjádřil za vládu znepokojení. V kontaktu je Berlín podle něj mimo jiné s čínskou vládou.

Válka o čipy může začít. Evropský autoprůmysl hladoví, Čína větří šanci

Podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) společnost Nexperia automobilkám a jejich dodavatelům sdělila, že za současné situace nemůže zaručit dodávky svých čipů. „Bez těchto čipů nemohou evropští dodavatelé vyrábět součástky potřebné pro výrobu automobilů, takže hrozí odstávky výroby,“ uvedla ACEA ve své zprávě.

Před negativními dopady na výrobu varovala rovněž Aliance pro automobilové inovace, která zastupuje téměř všechny velké automobilky působící ve Spojených státech, včetně firem General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen a Hyundai. „Pokud se dodávky automobilových čipů rychle neobnoví, naruší to automobilovou výrobu ve Spojených státech a řadě dalších zemí,“ uvedl podle agentury Reuters šéf aliance John Bozzella.

Škodovák vyřešil čipovou krizi koncernu VW, shání čipy přímo u výrobců

