Výroba aut by kvůli nedostatku čipů mohla do roku 2026 klesnout o pětinu

Celosvětová výroba automobilů by do roku 2026 mohla klesnout asi o 20 procent, což je zhruba o 18 milionů vozidel, pokud se nepodniknou potřebné kroky k řešení přetrvávajícího nedostatku čipů. Ve své zprávě to vedlo německé sdružení automobilového průmyslu VDA. Odvolává se přitom na studii, kterou si nechalo vypracovat.