Škodovák vyřešil čipovou krizi koncernu VW, shání čipy přímo u výrobců

Ne nadarmo se do čipového byznysu zatím nenahrnuly čínské firmy, je to prostě extrémně náročná a specializovaná disciplina. Koncern VW pro to, aby vůbec mohl fungovat tak, jak je zvyklý, zřídil speciální krizový tým, vede ho škodovák.

Karsten Schnake, který stojí v čele pracovní skupiny koncernu Volkswagenu pro dodávky součástek založené v loňském roce a je rovněž členem představenstva Škody Auto zodpovědným za nákup, svůj speciální tým Compass (Cross Operational Management PArts & Supply Security) představil před více než rokem. Za tu dobu musel pochopit, jak průmysl a byznys kolem čipů funguje, nahlédnout do útrob čipů, zjistit, kdo vyrábí základní wafery (křemíkové deska s čipy, které obsahují tranzistory, z níž se řežou srdce čipů) ale třeba se i seznámit s překupníky, kteří vykrývají výkyvy v poptávce. Občas je prostě nutné nakoupit u prostředníka, než aby se zastavila výrobní linka automobilky.

„Nedostatek polovodičů v posledních letech, geopolitické změny v dodavatelských řetězcích a rostoucí digitalizace našich vozů představují a budou i nadále představovat pro celý koncern Volkswagen velké výzvy. Týká se to zejména oblasti nákupu, která v poslední době vyvíjela maximální úsilí pro zajištění dodávek polovodičů, ale také vypracovala novou strategii nákupu polovodičů do budoucna,“ shrnuje situaci v posledních třech letech vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera.

„Polovodiče jsou v automobilovém průmyslu nepostradatelné: jsou nejen základní pro sériovou výrobu, ale jsou také hnacím motorem inovací a klíčem k uvádění nových produktů na trh,“ říká Karsten Schnake.

Volkswagen proto začal strategicky důležité čipy nakupovat přímo u výrobců. Polovodiče, u kterých se obává globálního nedostatku, nakupuje přímo od deseti výrobců, mimo jiné firem NXP Semiconductors, Infineon Technologies a Renesas Electronics.

„Automobilka dříve ponechávala nákup čipů na svých dodavatelích součástek. Loni v říjnu však začala uzavírat dohody přímo s výrobci, aby si zabezpečila potřebné dodávky,“ uvedl Karsten Schnake. Do té doby byly řídicí jednotky a další komponenty obsahující čipy (kupříkladu světla) objednávané u dodavatelů pro automobilku „black box“ – černá skříňka, kterou Volkswagen nakupoval bez výrazných zásahů a „pohledu“ do vnitřností.

Nyní jde tedy německý koncern hlouběji a přímo jedná s dodavatelem čipů. To také znamená, že může – a zástupci VW zdůrazňují že chce – ovlivňovat výběr použitých čipů. „V minulosti byly pořizovány elektronické součástky, jako jsou řídicí jednotky, a dodavatelé Tier1 (dodavatelé prvního stupně, tj. dodávají přímo automobilce, Tier2 jsou pak ti, co dodávají Tier1 atd. – pozn. red.) se do značné míry mohli svobodně rozhodnout, které díly použijí. Do budoucna, v úzké spolupráci a partnerství s dodavateli Tier 1, bude skupinové zadávání zakázek definovat, které polovodiče a další elektronické části budou použity,“ upřesňuje Dirk Große-Loheide.

Důležitým faktorem je také to, že VW zasmluvňuje oproti předchozím zvyklostem s výrobci čipů dodávky na delší časové období, až pět let.

Karsten Schnake, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za nákup

„Vysoká míra transparentnosti v hodnotovém řetězci polovodičů – přesná znalost použitých dílů – nám umožňuje lépe určit globální poptávku a dostupnost těchto komponentů. To je podtrženo řízením rizik, které se v budoucnu rozšíří na úroveň jednotlivých elektronických částí a pomůže nám včas odhalit úzká hrdla a vyhnout se jim. U strategicky důležitých polovodičů, a dokonce i vlastního plánovaného vývoje v budoucnu se budeme spoléhat na přímý nákup od výrobců polovodičů,“ shrnul Dirk Große-Loheide, člen představenstva pro nákup osobních vozů Volkswagen a člen vedení koncernu.

„Globální kapacita není dostatečná. Musíme být aktivní,“ dodal. Globální nedostatek čipů totiž v posledních letech způsobil automobilkám po celém světě rozsáhlé výpadky ve výrobě.

Volkswagen podle Schnakeho zatím neuzavřel dohodu o přímých dodávkách s největším světovým smluvním výrobcem čipů TSMC, ale pravidelně s ním komunikuje o svých potřebách. Schnake rovněž uvedl, že Volkswagen hodlá ve svých vozech používat méně různých typů čipů, aby tak zjednodušil dodavatelský řetězec, to povede ke zefektivnění.

„Kromě toho transparentnost týkající se polovodičů znamená, že technické alternativy lze v případě úzkých míst rychleji identifikovat a implementovat. Dalším pozitivním efektem je, že snížení rozmanitosti variant v hardwaru vede k nižší míře složitosti softwaru,“ dodává Karsten Schnake.

Automobilka chce aktivně vstupovat nejen do výběru polovodičů, sama se chce podílet na jejich vývoji. V loňském červenci oznámila vývoj vlastního čipu ve spolupráci s italsko-francouzskou firmou STMicroelectronics, který chce použit v připravované platformě SSP pro velké prémiové elektromobily. Jejich výrobu má zajistit tchajwanská společnost TSMC. Samotný koncern Volkswagen výrobu polovodičů ve vlastní režii neplánuje, zdůraznil pro iDNES.cz Karsten Schnake, vystudovaný inženýr v oboru letecké a kosmické techniky.

Volkswagen uvádí, že dnes jsou v jednom vyrobeném autě použité čipy v hodnotě 600 dolarů, vozy v roce 2030 už ovšem v sobě budou mít polovodiče v dvojnásobné hodnotě.

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA začátkem roku varovalo, že celosvětová výroba automobilů by do roku 2026 mohla klesnout asi o 20 procent, tedy o zhruba 18 milionů vozidel, pokud nebudou podniknuty potřebné kroky k řešení přetrvávajícího nedostatku čipů.

Podle VDA se bude poptávka po čipech v příštích letech výrazně zvyšovat kvůli přechodu automobilek k elektromobilům a čím dál většímu využívání různých elektronických systémů ve vozech, především systémů autonomního řízení. Poroste tak mnohem výrazněji než v ostatních odvětvích. Autoprůmysl, který obecně odebíral dosud spíše „obyčejnější“ a starší provedení čipů, se se zaváděním nových technologií do vozidel postupně posouvá k lepším, modernějším a dražším polovodičům.

Dnes je automobilový průmysl na 5. místě mezi hlavními odběrateli s celosvětovým objemem nákupu polovodičů ve výši přibližně 47 miliard amerických dolarů. Očekává se, že do roku 2030 se odvětví posune na třetí místo s objemem trhu kolem 147 miliard amerických dolarů.

Členka představenstva německého výrobce luxusních automobilů Audi Renate Vachenauerová, která má na starosti nákup, tento měsíc uvedla, že nedostatek čipů v německém automobilovém průmyslu bude trvat ještě roky, a to navzdory plánům výrobců polovodičů na výstavbu továren v Německu. Audi je stejně jako česká Škoda Auto součástí koncernu Volkswagen.

Výroba čipů je extrémně nákladná a náročná. Od těžby surovin přes výrobu waferů po dokončení čipu trvá výroba polovodiče sedm měsíců, za tu dobu komponenty potřebné pro jeho vytvoření překročí semdesátkrát hranice různých zemí světa. Samotná výroba čipu obnáší na tisíc operací.

Německá vláda se nyní snaží přilákat do země přední výrobce čipů pomocí rozsáhlých subvencí. Společnost TSMC tento měsíc oznámila, že hodlá v Drážďanech postavit svou první evropskou továrnu. Závod si podle firmy vyžádá investici přes deset miliard eur (více než 240 miliard Kč), podle agentury DPA však zhruba polovinu investičních nákladů pokryjí v rámci státních subvencí peníze německých daňových poplatníků. Naplánovat, postavit a rozběhnout továrnu na výrobu čipů trvá asi osm let.