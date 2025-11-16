Automobilka Chery, která před nedávnem vstoupila také na český trh, se za incident oficiálně omluvila a ve svém prohlášení uvedla, že veškeré škody uhradí, zajistí úplnou opravu a ponese plnou odpovědnost za následná opatření. Firma zároveň reagovala na vlnu veřejné kritiky ohledně rozhodnutí uspořádat test na veřejném místě vyhledávaném turisty. Podle prohlášení se Chery zavazuje k „vážné sebereflexi“ a přehodnocení způsobu propagace.
|
Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy
Model uvedený na trh v září letošního roku představil novou značku Fulwin koncernu Chery. Automobilka ho prezentuje jako robustní SUV určené pro náročné podmínky. Vedení společnosti před akcí na sociálních sítích vyzdvihovalo test v Tchien-men jako extrémní prověrku výkonu, ovládání a kvality pohonu všech kol.
K nehodě došlo 12. listopadu. Podle svědků vozidlo nedokázalo vystoupat po prudkých schodech, začalo se nekontrolovatelně sunout zpět a po nárazu do zábradlí zůstalo stát zhruba dvě hodiny. Místní průvodci potvrdili, že Nebeská brána byla 12. a 13. listopadu pro turisty uzavřena kvůli propagační akci Chery.
Nebeská brána je jednou z nejznámějších atrakcí hory Tchien-men. Tvoří ji 999 schodů stoupajících téměř 300 metrů k přírodnímu skalnímu oknu. Schodiště s průměrným sklonem 45 stupňů a místy přesahujícím 60 stupňů patří k vyhledávaným turistickým cílům v Číně – a jak uvádí místní média, jde o výzvu, „do níž by se nepustily ani mnohé zahraniční off-roady“.
Na horu vede také slavná silnice 99 zatáček, devítka je pro Číňany šťastné číslo, protože se čte podobně jako dlouhověkost, věčnost.
Frajerský teréňák
Chery Fulwin X3L je kompaktní terénní SUV nové modelové řady Fulwin automobilky Chery. Má vyniká robustní konstrukcí na hliníkovém rámu, který zajišťuje vysokou torzní tuhost. Vůz měří 4 545 mm na délku, 1 950 mm na šířku a 1 815 mm na výšku, s rozvorem 2 783 mm.
Model využívá hybridní pohon typu EREV, kde 1,5litrový přeplňovaný motor slouží jako generátor pro elektromotory. Nabízí se ve verzích s jedním motorem o výkonu 185 kW nebo ve výkonnější dvoumotorové variantě s pohonem všech kol, která dosahuje 315 kW (422 hp) a 505 Nm točivého momentu. Nejrychlejší varianta zrychlí z 0 na 100 km/h zhruba za 4,7 sekundy. Čistě elektrický dojezd činí podle verze přibližně 135 až 215 km, celkový kombinovaný dojezd pak přesahuje 1 200 km.
Terénní schopnosti podporuje světlá výška 225 mm, nájezdový úhel 22° a sjezdový 30°. Verze AWD nabízí devět specializovaných off-road režimů, včetně funkcí pro pomalou jízdu, „lezení“ či otočení na místě. Praktické využití dále rozšiřuje možnost tažení až 1 600 kg.