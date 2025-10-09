Společnost Aures Holdings, která provozuje síť autocenter ojetých vozů AAA Auto a Mototechna, nabízí už delší dobu také čínské automobily Dongfeng a Forthing, SWM, Omoda a Jaecoo. A nově začala ve spolupráci s firmou Car Com BEV nabízet modely dalších čínských značek s poměrně širokým rozsahem velikostí a druhů pohonu.
Jedná se o vozy značek Bestune, Jetta a Geely – a několika dalších zajímavých modelů od firem BYD, Rising Auto a Denza. Tyto značky, většinou s vazbami na čínské giganty, jako FAW Group, Volkswagen nebo Geely (vlastník Volva), představují kombinaci moderních technologií, atraktivních cen a široké škály modelů od miniaturních elektromobilů až po luxusní sedmimístné minivany a plug-in hybridní SUV.
Doprava aut z Číny trvá dva až tři měsíce a servis je zajištěn přes firmu Car Com BEV, která má know-how, pokud se jedná o čínské vozy a jejich dovoz.