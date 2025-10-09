Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?

Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta novinek sahá od elektrického velorexu až po luxusní prémiové SUV formátu Range Roveru. Prolezli jsme je a některé i vyzkoušeli.

Společnost Aures Holdings, která provozuje síť autocenter ojetých vozů AAA Auto a Mototechna, nabízí už delší dobu také čínské automobily Dongfeng a Forthing, SWM, Omoda a Jaecoo. A nově začala ve spolupráci s firmou Car Com BEV nabízet modely dalších čínských značek s poměrně širokým rozsahem velikostí a druhů pohonu.

Opačné póly: Sedmimístný minivan Bestune M9 a čtyřmístná elektroblecha Bestune Pony.
Značka Bestune, dceřiná společnost čínského gigantu FAW Group, ukazuje, že se umí trefit do každého segmentu.
Elektrický Bestune Pony, to je třímetrová krabička pro (až) čtyři pasažéry s 20kW motorem, lithium-železo-fosfátovým akumulátorem s kapacitou 13,9 kWh, spotřebou 9,2 kWh/100 km a dojezdem 170 km.
Kabina je jako pro panenky. Za jízdy Bestune Pony vydává zvuk jako tramvaj.
Bestune Pony je v podstatě taková luxusní čtyřkolá koloběžka s plechy. Auto do města jezdí na prťavých 12" kolech. Ano, taková měl i legendární Fiat 500 ze 60. let!
Jedná se o vozy značek Bestune, Jetta a Geely – a několika dalších zajímavých modelů od firem BYD, Rising Auto a Denza. Tyto značky, většinou s vazbami na čínské giganty, jako FAW Group, Volkswagen nebo Geely (vlastník Volva), představují kombinaci moderních technologií, atraktivních cen a široké škály modelů od miniaturních elektromobilů až po luxusní sedmimístné minivany a plug-in hybridní SUV.

Doprava aut z Číny trvá dva až tři měsíce a servis je zajištěn přes firmu Car Com BEV, která má know-how, pokud se jedná o čínské vozy a jejich dovoz.

