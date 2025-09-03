Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari

Vladimír Löbl
Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a Číňané vzkazují: „Děkujeme, vaše drahá auta už nepotřebujeme. Máme svá.“ Podívejte se na velkou galerii čínského luxusu.

S více než 30 miliony prodaných vozů ročně je Čína největším automobilovým trhem na světě, daleko před Spojenými státy i Evropou. Není divu, že pro evropské, japonské i americké značky se Říše středu stala zlatým dolem. Němečtí výrobci, jako třeba BMW, dokonce navrhovali speciální verze s prodlouženým rozvorem jen pro čínský trh, aby vyhověli poptávce po prostornějších rodinných autech. Ani to ale nestačilo.

Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a Číňané vzkazují: „Děkujeme, vaše luxusní auta už nepotřebujeme. Máme svá."
Čínský rolls. Firma Huawei představila luxusní limuzínu Maextro S800 od společné značky s čínskou automobilkou JAC. Ceny se pohybují v přepočtu cca od 2,1 do 3,1 milionu korun.
Maextro S800 je 5,5 metru dlouhý luxusní sedan s barevným provedením i koly, které ne náhodou připomínají modely Mercedes-Maybach S a Rolls-Royce Ghost.
Model S800 je 5,5 metru dlouhý elektrický sedan s barevným provedením i koly, které trochu připomínají modely Mercedes-Maybach S a Rolls-Royce Ghost. Uvnitř je kopíruje i hvězdnou oblohu, která je navíc i na speciálních klikách dveří a okolo předních světlometů. Tak to je evidentně velmi povedeně hozená rukavice tradičním evropským výrobcům.
Maextro S800 kopíruje vozy Rolls-Royce i hvězdnou oblohou. Tu navíc evokuje i na speciálních klikách dveří, okolo předních světlometů a v koncových světlech. Pro ovládání všech věcí vzadu má každý boční cestující ve dveřích odnímatelnou obrazovku. K dispozici je také ovládání gesty, kdy stačí mávnout rukou přes boční okno a automaticky se aktivuje režim soukromí, který zatmaví zadní okna.
119 fotografií

Čínští výrobci pochopili, že cesta k úspěchu nevede jen přes technickou dokonalost, ale hlavně přes zábavu a technologickou vyspělost. Jejich vozy mají integrované karaoke, aplikace na rezervaci večeře v restauraci nebo funkce pro chytrou domácnost. Prodejními argumenty už nejsou jen koně pod kapotou, ale barevné displeje a vychytávky, které západní značky donedávna ignorovaly.

A zpočátku měly i rezervy v přístupu k zákazníkům. V roce 2011 nechal jeden čínský milionář na protest proti špatnému zákaznickému servisu Lamborghini v Číně zničit své supersportovní kupé Gallardo kladivy. V dramatickém protestu proti obchodním praktikám luxusních značek v Číně najal dělníky, aby veřejně rozbili auto kladivy. Demolice, která byla vysílána online, byla načasována tak, aby se shodovala s 15. březnem, Mezinárodním dnem práv spotřebitelů.

Tato událost zdůraznila rostoucí frustraci čínských spotřebitelů, kteří měli pocit, že zahraniční luxusní značky neposkytují v Číně stejnou úroveň služeb jako ve Spojených státech a Evropě, a to i přes to, že tato země je obrovským a klíčovým trhem.

Západní značky si z toho vzali ponaučení, ale čas stejně hrál proti nim. Číňané se rychle naučili vyrábět auta, která jsou nejen luxusní, ale především dokonale přizpůsobená jejich vlastním potřebám. A ty se od těch evropských dost liší. Zatímco my řešíme dojezd a bezpečnost, Číňané chtějí obří obrazovky, selfie kamery a konektivitu, která jim usnadní život.

Krize důvěry a úpadek prodejů

Dopad tvrdé domácí konkurence je vidět na číslech. Třeba Škoda ještě v roce 2018 prodala v Číně přes 340 tisíc aut a měla z ní svůj největší trh. Dnes prodává doslova po kusech.

Nejsilněji ale pokles zájmu čínských zákazníků zasáhl luxusní segment. Porsche, které v roce 2021 prodalo v Číně téměř 95 tisíc aut, což byla skoro třetina jeho produkce, loni spadlo na 57 tisíc vozů. A v prvním čtvrtletí letošního roku se propad prodejů meziročně zrychlil dokonce o 42 %.

Na vině jsou hlavně elektromobily. Model Taycan už nedokáže držet krok s čínskou konkurencí. Automobilky jako BYD, Nio nebo Xiaomi vyrábějí vozy s podobně fascinujícími parametry, ale za nesrovnatelně nižší ceny. Xiaomi SU7 Ultra, přímý konkurent Taycanu, má výkon 1 548 koní a stojí zhruba 64 000 eur. Nejlevnější Taycan? 110 000 eur. Důsledkem je, že Porsche zvažuje stažení modelů Taycan a Macan z čínského trhu.

Úpadek ale nepostihuje jen Porsche. Ferrari v prvním čtvrtletí dodalo do regionu (včetně dalších, menších trhů) o čtvrtinu méně vozů. Čínská vláda navíc zavedla daň na vozidla s cenou nad 108 000 eur, což dále ztěžuje život importovaným značkám. Celková daňová zátěž pro importovaná luxusní auta s velkými motory může snadno přesáhnout 100 % jejich původní ceny.

Mnohé čínské automobilky totiž dokážou nabídnout podobný luxus za mnohem nižší cenu, a vyhnou se tak tomuto zdanění.

Ekonomický patriotismus, nebo konec okázalosti?

Proč se ale Číňané odvracejí od západních značek? Důvodů je několik. Za prvé, kvalita a technologická vyspělost domácích aut je dnes na srovnatelné, ne-li lepší úrovni. Číňané už nevidí důvod utrácet desítky tisíc eur navíc jen za prestižní logo. Proč kupovat předražené a Porsche, když můžu mít lokální auto se stejnými parametry, které je navíc vybaveno všemi moderními vychytávkami, na které jsou zvyklí?

Za druhé, vláda Si Ťin-pchinga dlouhodobě bojuje proti okázalému předvádění bohatství. Čínští spotřebitelé se učí, že je hanbou okázale ukazovat své bohatství. Možná je to i jistá forma ekonomického patriotismu – Číňané jsou hrdí na to, že si kupují domácí výrobky. V posledních letech byl proto například i Mercedes-Benz v Číně nucen snižovat ceny svých vozů, zejména kvůli intenzivní konkurenci od lokálních výrobců elektromobilů a obecné cenové válce na trhu. U některých elektrických modelů dokonce až o 50 %.

A tak to, co začalo rozbíjením lamborghini kladivy jako protestem, končí přirozeným a hrdým kupováním výhradně čínských aut. Pro západní automobilky to znamená jen jedno – éra eldorada v Číně je u konce.

A bylo to mnohem rychlejší, než kdokoli čekal. Bude zajímavé sledovat, jak rychle se podaří Číňanům prosadit se svými luxusními modely na zahraničních trzích.

