Agentuře Reuters to řekl manažer dohlížející na evropskou expanzi značky Siao Siao při představení nového SUV EHS4.
Hongqi, známá také jako Red Flag (rudá vlajka), je prémiovou značkou čínského státního výrobce aut FAW Group, který patří mezi největší automobilky v zemi. Je známá tím, že si ji oblíbil bývalý čínský vůdce Mao Ce-tung. V současnosti již prodává své vozy na několika evropských trzích.
Siao uvedl, že proniknutí na trh v Evropě, včetně výroby, je pro automobilku strategickou prioritou. Čínské automobilky v Evropě rychle rostou a stále více se snaží o zahájení výroby v regionu, protože EU zvyšuje překážky pro dovoz vozů z Číny.
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Siao odmítl upřesnit možné lokality, kde by mohla automobilka vyrábět. Uvedl pouze, že Hongqi upřednostňuje partnerství využívající továrny evropských automobilek před akvizicí či výstavbou vlastních montážních závodů a firma jedná s mnoha partnery, mezi kterými jsou Stellantis a Volkswagen, který je dlouhodobým partnerem FAW v Číně.
Hongqi má v současnosti v Evropě 90 prodejních míst a do konce příštího roku plánuje síť rozšířit na více než 150 prodejních míst. Cílem je nabídnout v Evropě příští rok deset modelů a do roku 2028 celkem 11 modelů, včetně sedanů, SUV a minivanů s benzinovým, hybridním i elektrickým pohonem.
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Limuzíny Hongqi vozily dlouho podivný retrodesign, ovšem vše se změnilo v roce 2018. Tehdy značka zavelela k modelové ofenzívě a přeplatila Gilese Taylora, který v té době působil na pozici šéfdesignéra Rolls-Royce. Charismatický a velmi talentovaný designér, který za svou kariéru prošel studii Mercedesu, Jaguaru (poslední provedení limuzíny XJ) a Citroënu (autor prvního beruškovitého Citroënu C3) je u Hongqi dodnes, hlavní kancelář má v Mnichově, kde si celý koncern FAW zřídil velké designstudio.
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