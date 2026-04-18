Podle patentové dokumentace má řešení sloužit především při dlouhých cestách, kempování nebo pokud člověk žije v autě.
Součástí systému je ventilace a odvod zápachu mimo vozidlo, zatímco odpad se shromažďuje v nádrži, kterou je nutné pravidelně vyprazdňovat. Toaleta je vybavena také topným prvkem, jenž pomáhá odpařovat moč a vysoušet pevný odpad. Konstrukce s posuvným sedadlem má zároveň maximalizovat využití vnitřního prostoru vozu.
Patent zapadá do širšího trendu čínských výrobců elektromobilů, kteří v posledních letech představují stále neobvyklejší výbavu vozů s cílem zaujmout zákazníky na přesyceném trhu. Vybavení, jako systémy pro karaoke a mini ledničky, se stalo běžným. Automobilka Nio se například chlubí vestavěnou masáží horkými kameny v sedadlech svých vozů.
Jednička na domácím trhu, firma BYD, loni představila systém integrovaného dronu ve svých vozech, který má být dostupný ve všech modelech a sloužit například k natáčení jízdy nebo kontrole okolí vozidla z výšky. Konkurenční XPeng pak uvedl, že letos by měly začít dodávky jeho modelu Land Aircraft Carrier, tedy automobilu, který veze samostatný malý létající modul, v podstatě dron, který se může od vozu oddělit.
Společnost Seres zatím nepředstavila žádný svůj model, který by měl být vybavený toaletou, a není ani jasné, zda plánuje vozy s integrovanou toaletou vyrábět.
