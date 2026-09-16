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Čínská elektromobilka BYD se chystá vyrábět v Evropě i nákladní vozy

Autor: ,
  10:00
Čínský výrobce elektromobilů BYD se příští rok chystá uvést na evropský trh svůj první těžký nákladní vůz. V budoucnu chce tyto vozy vyrábět přímo v Evropě.

Na veletrhu užitkových vozů IAA v Hannoveru to uvedla výkonná viceprezidentka Stella Liová, která řídí mezinárodní aktivity podniku. Zprávu přinesl německý hospodářský deník Handelsblatt.

Stella Liová je spoluzakladatelkou a jednou z klíčových postav BYDu.
Stella Liová, viceprezidentka BYD
Stella Liová, viceprezidentka BYD
Stella Liová, výkonná viceprezidentka BYD
Stella Liová, viceprezidentka BYD
56 fotografií

„Z dlouhodobého hlediska budeme vše, co v Evropě prodáváme, vyrábět přímo zde,“ uvedla Liová. Dodala, že firma chce provozovatelům vozových parků nabídnout komplexní balíček služeb. Bude zahrnovat financování, dobíjecí infrastrukturu napájenou solární energií a síť servisních středisek doplněnou o mobilní asistenční službu.

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Lokální výroba v Evropě by společnosti BYD měla pomoct vyhnout se dovozním clům na nákladní vozidla. Evropští výrobci už se nástupu čínské konkurence i v tomto odvětví brání. Společně vyzvali Evropskou unii k zavedení cel na čínské elektrické nákladní vozy podobných těm, která se vztahují na čínské osobní elektromobily, píše agentura Reuters.

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„Tato cla se nám nelíbí, protože nikomu neprospěla, ale musíme se s nimi vypořádat,“ řekla Liová s tím, že cla představují pouze krátkodobý tlak, než se podaří zvýšit objem místní výroby.

Čínská firma se také chystá rozšířit své výrobní kapacity pro osobní automobily v Evropě. Buduje závod v maďarském Segedíně (Szegedu), kde sériová výroba začne na konci letošního nebo v příštím roce.

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„Jakmile veškerou výrobu přesuneme přímo na místo, bude to v pořádku. Staneme se evropskou společností,“ prohlásila Liová.

Uvedení svého elektrického nákladního vozu na evropský trh plánuje v příštím roce i Tesla. Další podrobnosti k tomu americká firma zveřejní v nadcházejících měsících, píše německý list.

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