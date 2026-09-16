Na veletrhu užitkových vozů IAA v Hannoveru to uvedla výkonná viceprezidentka Stella Liová, která řídí mezinárodní aktivity podniku. Zprávu přinesl německý hospodářský deník Handelsblatt.
„Z dlouhodobého hlediska budeme vše, co v Evropě prodáváme, vyrábět přímo zde,“ uvedla Liová. Dodala, že firma chce provozovatelům vozových parků nabídnout komplexní balíček služeb. Bude zahrnovat financování, dobíjecí infrastrukturu napájenou solární energií a síť servisních středisek doplněnou o mobilní asistenční službu.
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Lokální výroba v Evropě by společnosti BYD měla pomoct vyhnout se dovozním clům na nákladní vozidla. Evropští výrobci už se nástupu čínské konkurence i v tomto odvětví brání. Společně vyzvali Evropskou unii k zavedení cel na čínské elektrické nákladní vozy podobných těm, která se vztahují na čínské osobní elektromobily, píše agentura Reuters.
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„Tato cla se nám nelíbí, protože nikomu neprospěla, ale musíme se s nimi vypořádat,“ řekla Liová s tím, že cla představují pouze krátkodobý tlak, než se podaří zvýšit objem místní výroby.
Čínská firma se také chystá rozšířit své výrobní kapacity pro osobní automobily v Evropě. Buduje závod v maďarském Segedíně (Szegedu), kde sériová výroba začne na konci letošního nebo v příštím roce.
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„Jakmile veškerou výrobu přesuneme přímo na místo, bude to v pořádku. Staneme se evropskou společností,“ prohlásila Liová.
Uvedení svého elektrického nákladního vozu na evropský trh plánuje v příštím roce i Tesla. Další podrobnosti k tomu americká firma zveřejní v nadcházejících měsících, píše německý list.
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