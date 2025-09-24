Nové poměry v Evropě. Čínské automobilky válcují evropské značky

Autor: ,
Čínské automobilky v Evropě v srpnu zvýšily prodej meziročně o 121 procent. Mají tržní podíl 5,5 procenta a předstihly evropské výrobce Audi a Renault. Vyplývá to z údajů společnosti JATO Dynamics.

Celkový počet registrací v Evropě za uplynulý měsíc vzrostl o pět procent na 790 177 vozů. Zákazníci v srpnu zaregistrovali více než 43 500 vozů od čínských značek, zatímco automobilů od tradiční evropské značky Audi nakoupili 41 300 kusů a vozů od Renaultu 37 800.

MG HS 1.5 TGI DCT
Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci spustila produkci jeho modelů Xpeng G6 a Xpeng G9.
Purosangue na baterky. Čínská značka smartphonů a dalších domácích spotřebičů Xiaomi nepřestává překvapovat. Po sedanu SU7 představila elektrické SUV YU7, které evokuje Ferrari Purosangue, a to nejen svým vzhledem, proporcemi, ale i výkonem. Je postavené na stejné platformě jako SU7 s kapacitou baterie až 101 kWh a u vrcholné verze vyvine výkon 691 koní. Zatím. Až dorazí top verze Ultra bude k dispozici přes 1 500 koní. Neměli by se u Ferrari začít bát?
Čínský výrobce BAIC nabízí řadu vozidel i pro Český trh
16 fotografií

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Na evropském trhu se prodávají vozy 40 různých čínských značek. Pět nejvýznamnějších z nich (MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor) představuje 84 procent z celkového počtu registrací.

Už jsme ho projeli. Čínský elektrický skřítek je dospělejší, než naznačuje cena

Původně britská značka MG nyní vlastněná britskou skupinou SAIC Motor prodala v srpnu více automobilů než americká Tesla a italský Fiat. Čínská automobilka BYD překonala japonskou Suzuki i americký Jeep, zatímco čínské značky Jaecoo a Omoda prodaly více vozů než italská Alfa Romeo a japonská Mitsubishi.

Čína útočí. Podívejte, jaká auta veze do Evropy

„Evropští spotřebitelé reagují pozitivně na rostoucí a konkurenceschopnou nabídku čínských automobilových značek,“ uvedl analytik JATO Dynamics Felipe Muňoz. „Zdá se, že tyto značky úspěšně vyřešily problémy s tím, jak se na ně nahlíželo,“ dodal.

Revoluce u Audi. Brutalistní kupé ukazuje budoucnost designu značky
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí

V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...

BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil

Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW,...

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci...

Třicátiny slavného BMW Z3, jeho tvůrce maluje bavoráky dodnes

Ve třicátých letech dvacátého století se propracovaný sportovní model 328 stal synonymem roadsterů BMW. O šedesát let později se BMW díky modelu Z3 opět stalo synonymem roadsterů.

24. září 2025

Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat

Exkluzivně

Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....

24. září 2025

Nové poměry v Evropě. Čínské automobilky válcují evropské značky

Čínské automobilky v Evropě v srpnu zvýšily prodej meziročně o 121 procent. Mají tržní podíl 5,5 procenta a předstihly evropské výrobce Audi a Renault. Vyplývá to z údajů společnosti JATO Dynamics.

24. září 2025

Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého

Kdo má rád auta, bude ho milovat. Kdo auta neřeší, stejně si ho nekoupí. Nový Renault 5 E-Tech je technologická hračka pro dospělé, kteří jsou duší pořád tak trochu děti. Toto je totiž autíčko na...

23. září 2025

Jeep se stal synonymem pro terénní vozy. Jak přišel ke jménu se neví

Jednou z ikon druhé světové války se stal Willys MB, známý jako Jeep. Jednoduchý vůz schopný jet cestou necestou se těšil oblibě mezi vojáky a později i mezi civilisty. A díky němu se Jeep stal...

23. září 2025

Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko

Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. A jako inspiraci si berou Japonsko a jeho populární kategorii Kei Cars. Spasí...

23. září 2025

Italský maluch motorizoval Polsko. Poslední vyjel před čtvrtstoletím

Silnice socialistického Polska si nelze představit bez malucha, tedy Fiatu 126p, jehož první kusy opustily výrobní linku v červnu 1973 a poslední před 25 lety, 22. září 2000.

22. září 2025

Focus z bazaru je dobrý tip. Skvěle jezdí a udržované kusy jsou bez problémů

Premium

Balí Ford v Evropě definitivně kufry? Mondeo, Fiesta, Smax, Galaxy… a teď i Focus. Ikonické modely, které v Evropě válcovaly konkurenci a patřily vždy k nejlepším autům ve své třídě, mizí z trhu....

22. září 2025

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

22. září 2025

Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí

V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...

21. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kontrola 71 přechodů odhalila závady. Odborníci radí, co zlepšit

Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců, nejlépe formou...

20. září 2025

Řidičské schopnosti se stále snižují, všímá si „profesor rally“

Legenda, která změnila tvář motorsportu i policejních taktik. „Profesor rally“ Rauno Aaltonen zavítal do Prahy. „Chtěl jsem odvést co nejlepší výkon, ne se s někým srovnávat.“ Touto větou by se dal...

20. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.