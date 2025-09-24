Celkový počet registrací v Evropě za uplynulý měsíc vzrostl o pět procent na 790 177 vozů. Zákazníci v srpnu zaregistrovali více než 43 500 vozů od čínských značek, zatímco automobilů od tradiční evropské značky Audi nakoupili 41 300 kusů a vozů od Renaultu 37 800.
Na evropském trhu se prodávají vozy 40 různých čínských značek. Pět nejvýznamnějších z nich (MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor) představuje 84 procent z celkového počtu registrací.
Původně britská značka MG nyní vlastněná britskou skupinou SAIC Motor prodala v srpnu více automobilů než americká Tesla a italský Fiat. Čínská automobilka BYD překonala japonskou Suzuki i americký Jeep, zatímco čínské značky Jaecoo a Omoda prodaly více vozů než italská Alfa Romeo a japonská Mitsubishi.
„Evropští spotřebitelé reagují pozitivně na rostoucí a konkurenceschopnou nabídku čínských automobilových značek,“ uvedl analytik JATO Dynamics Felipe Muňoz. „Zdá se, že tyto značky úspěšně vyřešily problémy s tím, jak se na ně nahlíželo,“ dodal.
