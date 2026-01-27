Prodeji čínských aut se podle automobilového experta EY Petra Knapa daří díky agresivní cenové politice a marketingu. Čínské automobilky se po restrikcích na americkém trhu snaží umístit svou nadprodukci kdekoliv na světě a Česko i Evropa má proti USA velmi nízká cla na čínský import a atraktivní ceny, upozornil Knap. Proto bude pokračovat vstup čínských značek a výstavba výrobních kapacit v EU, řekl.
Nejprodávanější čínskou značkou byla původně britská MG se 4 678 vozy, dobře se po loňském vstupu na trh dařilo značkám Jaecoo a Omoda, které vyrábí koncern Chery Group. Jaecoo si koupilo 1 251 zákazníků a Omodu 751. Značku Chery pak volilo 84 motoristů, o čtyři více, než další novou značku Leapmotor. Různé klony značky Dongfeng si pořídilo 360 zájemců. Vozy dalších čínských výrobců BYD a BAIC si koupilo 282, respektive 270 zájemců.
MG je podle Knapa etablovanou značkou, která je vnímaná jako evropská a na trhu je tři roky. „Značky ze skupiny Cherry vstoupily na český trh pouze před rokem ale důsledně pracují se zkušenými prodejci a rychle se etablovaly na trhu,“ uvedl. „Lze předpokládat další nárůst čínských značek – máme tu Xpeng a hlavně BYD. Nicméně nárůst bude skoro výhradně v té menší části nových vozů, které se v Česku prodá do domácností,“ dodal.
Z Číny pochází i část vozů rumunské značky Dacia, americké Tesly nebo japonské Hondy. Dacia bez ohledu na původ v tuzemsku prodala loni 11 963 vozů, Tesla 1 943 a Honda 1 584 aut. Jejich původ se dá zjistit jen z výrobního čísla VIN, ale jen částečně. Například některé Dacie vyrobené v Číně pochází podle VIN z Evropy.
Podle Michala Razima z PwC rostly čínské značky v Evropě v prvním loňském pololetí o 91 procent a jejich podíl dosáhl 5,1 procenta. Další 2,9 procenta tvoří evropské značky v čínském vlastnictví. „Vstup nových čínských značek na evropský trh je složitý a vyžaduje velké investice do marketingu, budování prodejní sítě a kvalitního poprodejního servisu. Nedostatečný servis nebo problémy s kvalitou mohou poškodit reputaci a zpomalit růst registrací,“ sdělil Razim.
V Česku se loni prodalo 248 719 nových osobních aut, což je meziroční nárůst o 7,4 procenta.