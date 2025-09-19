„Téměř 750 vystavovatelů z 37 zemí vyslalo na letošním veletrhu IAA MOBILITY s tématem: ‚Všechno se točí kolem mobility‘ silný signál o nových začátcích. S víc než půl milionem návštěvníků byl mírně překonán rekord z roku 2023. Počet odborných návštěvníků na summitu IAA se ve srovnání s rokem 2023 zvýšil o víc než 13 procent,“ hlásí organizátoři.
„Podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 57 procent, přičemž největší počet pocházel z Číny, Jižní Koreje, Rakouska, Itálie a USA. Vysoká míra mezinárodní účasti se odrazila i v návštěvnících: mezinárodní podíl na celkovém počtu účastníků činil přibližně 24 procent. Většina zahraničních návštěvníků přijela z Velké Británie, Rakouska, Číny a Itálie, zatímco Francie zajistila nejvíc odborných návštěvníků.“
„Další tři ročníky veletrhu IAA MOBILITY, do roku 2031, se budou konat v Mnichově. Na tom se dohodly Německý svaz automobilového průmyslu (VDA) a výstaviště Messe München,“ oznámili organizátoři s tím, že příští autosalon Mnichov se bude konat od 7. do 12. září 2027.