Čína útočí. Podívejte, jaká auta veze do Evropy

František Dvořák
Veletrh IAA MOBILITY v Mnichově zaujal během minulého týdne přes půl milionu lidí. Organizátoři napočítali víc než 350 světových premiér. Organizátoři si chválí rekordně vysokou mezinárodní účast vystavovatelů. Velkým tématem veletrhu byl příchod čínských výrobců na evropské trhy. Podívejte se na modely, se kterými sem míří.

„Téměř 750 vystavovatelů z 37 zemí vyslalo na letošním veletrhu IAA MOBILITY s tématem: ‚Všechno se točí kolem mobility‘ silný signál o nových začátcích. S víc než půl milionem návštěvníků byl mírně překonán rekord z roku 2023. Počet odborných návštěvníků na summitu IAA se ve srovnání s rokem 2023 zvýšil o víc než 13 procent,“ hlásí organizátoři.

„Podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 57 procent, přičemž největší počet pocházel z Číny, Jižní Koreje, Rakouska, Itálie a USA. Vysoká míra mezinárodní účasti se odrazila i v návštěvnících: mezinárodní podíl na celkovém počtu účastníků činil přibližně 24 procent. Většina zahraničních návštěvníků přijela z Velké Británie, Rakouska, Číny a Itálie, zatímco Francie zajistila nejvíc odborných návštěvníků.“

Autosalon Mnichov 2025
Autosalon Mnichov 2025
Autosalon Mnichov 2025
Autosalon Mnichov 2025
Krásky autosalonu v Mnichově (IAA Mobility 2025)
31 fotografií

„Další tři ročníky veletrhu IAA MOBILITY, do roku 2031, se budou konat v Mnichově. Na tom se dohodly Německý svaz automobilového průmyslu (VDA) a výstaviště Messe München,“ oznámili organizátoři s tím, že příští autosalon Mnichov se bude konat od 7. do 12. září 2027.

