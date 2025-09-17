Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

František Dvořák
Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci spustila produkci jeho modelů Xpeng G6 a Xpeng G9. Vzhled právě těchto dvou modelů ambiciózní, teprve pár let staré čínské automobilky, je dílem českého designéra. Xpeng před nedávnem vstoupil na náš trh.

Magna bude v Grazu montovat dva plně elektrické modely Xpengu. Automobilka se díky spolupráci s Magnou vyhne vysokým clům, která v loňském roce na dovoz elektromobilů z Číny uvalila Evropská unie, uvedla agentura Bloomberg. „S tím, jak čínští výrobci automobilů vstupují na evropský trh, roste potřeba lokalizované výroby,“ komentuje magazín Autoweek.

Xpeng G6
120 fotografií

Fabrika již zahájila výrobu. „První kusy elektrických SUV G6 a G9 již sjely z montážní linky, ale očekává se, že závod bude v budoucnu vyrábět i další modely společnosti se sídlem v Kantonu. Xpeng z toho těží dvěma způsoby: zaprvé posiluje své expanzní strategie v Evropě a zadruhé obchází překážku v podobě cel uvalených Evropskou komisí na elektromobily vyrobené v Číně,“ komentuje magazín Quattroruote. Design modelů G6 a G9 je dílem českého autodesignéra Vojtěcha Stránského, který v minulosti u značky působil. Exkluzivní rozhovor poskytl pro iDNES.cz:

Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Na druhou stranu rakouská továrna Magny Steyr v posledních letech hledala náplň práce, když ji většina zákazníků opustila. Fabrika v Grazu se chlubí velkou flexibilitou výroby, díky které její kapacity využívaly automobilky celého světa, od Chrysleru, přes BMW, Aston Martin, Peugeot po Mini či Mercedes. Velké problémy Magne Steyr způsobil krach automobilky Fisker, pro níž vyráběla její elektrický model Ocean. „Smlouvy s čínskými automobilkami budou impulsem pro závod ve Štýrském Hradci, který v posledních letech zaznamenal pokles výroby, jelikož automobilka JLR ukončila výrobu modelu Jaguar I-Pace a další smlouvy mají skončit příští rok,“ dodává Autoweek.

„Společnost Magna již téměř 20 let podporuje čínské výrobce automobilů kompletním inženýrstvím vozidel a od roku 2018 i domácí výrobou a montáží,“ uvádí Magna Steyr.

Čínský lovec Tesly je tu. Xpeng přiváží auta s českou stopou

„Magna je klíčovým strategickým partnerem pro výrobce, kteří chtějí rozšířit svou působnost v regionu. Díky své široké škále možností, včetně toho, že je světovým lídrem v oblasti smluvní výroby nezávislé na značce, nabízí Magna komplexní odborné znalosti v automobilovém průmyslu, flexibilitu a zkušenosti se spoluprací s širokou škálou výrobců. Díky tomuto postavení je Magna schopna poskytovat výrobcům automobilů individuální a rychlou podporu,“ vysvětlil Roland Prettner, prezident společnosti Magna Complete Vehicles. Magna uvádí, že vyvinula více než 40 kompletních vozidel a jejich derivátů a vyrobila více než 4 miliony aut.

Rakouská autokuchyně letos přišla o štamgasty. Nově láká Číňany

Autoweek zjistil, že kromě dohody se společností Xpeng si Magna zajistila smlouvu s další čínskou automobilkou, společností GAC (Guangzhou Automobile Group) z Kantonu, ale konkrétní podrobnosti o modelech, které chce v Rakousku vyrábět, dosud nebyly oficiálně zveřejněny.

Xpeng rovněž oznámil, že nedávno v Mnichově oficiálně otevřel své první výzkumné a vývojové centrum v Evropě. To by mělo firmě pomoci uzpůsobovat nabídku pro evropský trh a vyvíjet další modely, které se budou vyrábět opět v továrně společnosti Magna. „V budoucnu plánuje společnost Xiaopeng Motors (Xpeng - pozn. iDNES.cz) s technickou podporou mnichovského výzkumného a vývojového centra v Německu uvést do výroby v továrně Magna více modelů z různých kategorií, včetně čistě elektrických sedanů, středně velkých SUV, malých a středních SUV a superelektrických modelů, čímž dále obohatí produktovou řadu společnosti Xiaopeng Motors na evropském trhu a uspokojí rozmanité potřeby evropských spotřebitelů v oblasti nákupu automobilů,“ uvádí automobilka.

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Čínští výrobci elektromobilů se snaží rozšiřovat prodej v zahraničí, aby si kompenzovali negativní dopady vleklé cenové války na čínském trhu. Čelí však rostoucím obchodním bariérám, což je nutí vyrábět elektromobily přímo na zahraničních trzích, například v Evropě a jihovýchodní Asii, píše Bloomberg.

Společnost Xpeng v období od ledna do července prodala v zahraničí 18 701 vozů, což představuje meziroční nárůst o 217 %. To představuje více než trojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Na evropský trh vstoupila firma Xpeng v roce 2021, kdy zahájila prodej svých elektromobilů v Norsku. „V první polovině roku společnost Xpeng Motors v Evropě prodala přes 8 000 vozidel, přičemž vlajková loď společnosti Xpeng G6 se na těchto prodejích podílela 67 %. Brzy bude v Evropě uveden na trh i Xpeng P7+, první vůz na světě poháněný umělou inteligencí,“ uvádí magazín Quattroruote.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Italský gigolo a sovětské šťabajzny. Supergalerie ruského auta století ohromí

Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...

Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

Exkluzivně

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...

Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...

Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport

Exkluzivně

I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...

Bylo jich málo, ale našli jsme je. Krásky autosalonu v Mnichově

Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

Land Roveru se nedaří rozjet výrobu po ataku hackerů, tratí miliardy

Britské automobilce Jaguar Land Rover (JLR) se stále nedaří obnovit výrobu, kterou narušil kybernetický útok. Firma oznámila, že prodlužuje přerušení výroby do 24. září. Automobilka o kybernetickém...

Policejní ferrari už najelo přes 35 000 km. Rozdává pokuty za rychlost i mobil

Ferrari, které policie jako zabavené získala v roce 2022, už najelo přes 35 000 kilometrů. Na silnicích vzbuzuje respekt i zvědavost. Často takovou, že řidiči jedoucích aut riskují pokutu za držení...

BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil

Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW,...

Boj o zákaz spalováků. Brusel tlaku automobilek nechce ustoupit

Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku. Revize byla původně plánována až na rok 2026. Koncem minulého týdne proběhlo...

Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

Exkluzivně

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...

Nová škodovka je k vidění v Česku. Elektrický kombík vystavují v muzeu

Škoda se sice oficiálního programu mnichovského autosalonu IAA Mobility, který skončil v neděli, neúčastnila. V bavorské metropoli ovšem odhalila koncept, který vyvolal pozornost. Vize velkého...

Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ to evidentně neplatí. Stuttgartská značka svoji terénní legendu přetavila z vojenského stroje na...

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Premium

Pro starší generace Číňanů bylo ještě před pár lety jméno Volkswagen synonymem pro auto, Santana – výběrový model značky motorizoval zemi pohybující se na bicyklech a ukazoval jí, co je to auto. To...

Autosalon Mnichov končí. Když dojdete až na konec, najdete Konec

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí ročník veletrhu IAA Mobility v neděli 14. září definitivně končí. Prošli jsme ho od začátku do konce, jak část pro odborníky na mnichovském výstavišti, tak tu pro širokou veřejnost, která se...

Bylo jich málo, ale našli jsme je. Krásky autosalonu v Mnichově

Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...

