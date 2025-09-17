Magna bude v Grazu montovat dva plně elektrické modely Xpengu. Automobilka se díky spolupráci s Magnou vyhne vysokým clům, která v loňském roce na dovoz elektromobilů z Číny uvalila Evropská unie, uvedla agentura Bloomberg. „S tím, jak čínští výrobci automobilů vstupují na evropský trh, roste potřeba lokalizované výroby,“ komentuje magazín Autoweek.
Fabrika již zahájila výrobu. „První kusy elektrických SUV G6 a G9 již sjely z montážní linky, ale očekává se, že závod bude v budoucnu vyrábět i další modely společnosti se sídlem v Kantonu. Xpeng z toho těží dvěma způsoby: zaprvé posiluje své expanzní strategie v Evropě a zadruhé obchází překážku v podobě cel uvalených Evropskou komisí na elektromobily vyrobené v Číně,“ komentuje magazín Quattroruote. Design modelů G6 a G9 je dílem českého autodesignéra Vojtěcha Stránského, který v minulosti u značky působil. Exkluzivní rozhovor poskytl pro iDNES.cz:
|
Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně
Na druhou stranu rakouská továrna Magny Steyr v posledních letech hledala náplň práce, když ji většina zákazníků opustila. Fabrika v Grazu se chlubí velkou flexibilitou výroby, díky které její kapacity využívaly automobilky celého světa, od Chrysleru, přes BMW, Aston Martin, Peugeot po Mini či Mercedes. Velké problémy Magne Steyr způsobil krach automobilky Fisker, pro níž vyráběla její elektrický model Ocean. „Smlouvy s čínskými automobilkami budou impulsem pro závod ve Štýrském Hradci, který v posledních letech zaznamenal pokles výroby, jelikož automobilka JLR ukončila výrobu modelu Jaguar I-Pace a další smlouvy mají skončit příští rok,“ dodává Autoweek.
„Společnost Magna již téměř 20 let podporuje čínské výrobce automobilů kompletním inženýrstvím vozidel a od roku 2018 i domácí výrobou a montáží,“ uvádí Magna Steyr.
|
Čínský lovec Tesly je tu. Xpeng přiváží auta s českou stopou
„Magna je klíčovým strategickým partnerem pro výrobce, kteří chtějí rozšířit svou působnost v regionu. Díky své široké škále možností, včetně toho, že je světovým lídrem v oblasti smluvní výroby nezávislé na značce, nabízí Magna komplexní odborné znalosti v automobilovém průmyslu, flexibilitu a zkušenosti se spoluprací s širokou škálou výrobců. Díky tomuto postavení je Magna schopna poskytovat výrobcům automobilů individuální a rychlou podporu,“ vysvětlil Roland Prettner, prezident společnosti Magna Complete Vehicles. Magna uvádí, že vyvinula více než 40 kompletních vozidel a jejich derivátů a vyrobila více než 4 miliony aut.
|
Rakouská autokuchyně letos přišla o štamgasty. Nově láká Číňany
Autoweek zjistil, že kromě dohody se společností Xpeng si Magna zajistila smlouvu s další čínskou automobilkou, společností GAC (Guangzhou Automobile Group) z Kantonu, ale konkrétní podrobnosti o modelech, které chce v Rakousku vyrábět, dosud nebyly oficiálně zveřejněny.
Xpeng rovněž oznámil, že nedávno v Mnichově oficiálně otevřel své první výzkumné a vývojové centrum v Evropě. To by mělo firmě pomoci uzpůsobovat nabídku pro evropský trh a vyvíjet další modely, které se budou vyrábět opět v továrně společnosti Magna. „V budoucnu plánuje společnost Xiaopeng Motors (Xpeng - pozn. iDNES.cz) s technickou podporou mnichovského výzkumného a vývojového centra v Německu uvést do výroby v továrně Magna více modelů z různých kategorií, včetně čistě elektrických sedanů, středně velkých SUV, malých a středních SUV a superelektrických modelů, čímž dále obohatí produktovou řadu společnosti Xiaopeng Motors na evropském trhu a uspokojí rozmanité potřeby evropských spotřebitelů v oblasti nákupu automobilů,“ uvádí automobilka.
|
Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily
Čínští výrobci elektromobilů se snaží rozšiřovat prodej v zahraničí, aby si kompenzovali negativní dopady vleklé cenové války na čínském trhu. Čelí však rostoucím obchodním bariérám, což je nutí vyrábět elektromobily přímo na zahraničních trzích, například v Evropě a jihovýchodní Asii, píše Bloomberg.
Společnost Xpeng v období od ledna do července prodala v zahraničí 18 701 vozů, což představuje meziroční nárůst o 217 %. To představuje více než trojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Na evropský trh vstoupila firma Xpeng v roce 2021, kdy zahájila prodej svých elektromobilů v Norsku. „V první polovině roku společnost Xpeng Motors v Evropě prodala přes 8 000 vozidel, přičemž vlajková loď společnosti Xpeng G6 se na těchto prodejích podílela 67 %. Brzy bude v Evropě uveden na trh i Xpeng P7+, první vůz na světě poháněný umělou inteligencí,“ uvádí magazín Quattroruote.