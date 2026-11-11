Západní značky v Číně ztrácejí půdu pod nohama a tento trend se již projevuje i v tom nejexkluzivnějším luxusním segmentu. Domácí automobily se dnes svou kvalitou, precizním zpracováním a technologickou vyspělostí evropským či americkým konkurentům plně vyrovnají. Čínští zákazníci tak již odmítají připlácet horentní sumy za prestižní emblém na kapotě.
Do této atmosféry přichází čínský gigant BYD se svou superluxusní divizí Yangwang. Poté, co supersport Yangwang U9 Xtreme překonal rychlostní rekord, když dosáhl rychlosti 503,17 km/h na silnici poblíž Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, předvedl BYD svaly v tom absolutně nejprestižnějším segmentu a na scénu uvedl prestižní limuzínu Yangwang Altior.
Vlajková loď oslavila svou světovou premiéru rovněž v Abú Zabí. Místo bylo vybráno záměrně, protože Blízký východ je jedním z nejvýznamnějších trhů pro západní superluxusní značky. V Číně nese vůz název Dingyao, zatímco na mezinárodních trzích je pojmenován Altior. Název vychází z latinského slova znamenajícího „vyšší“, což má charakterizovat filozofii posunout zážitek z cestování za dosavadní hranice.
Altior míří přímo proti britské šlechtě
Svou celkovou délkou 5,6 metru Yangwang Altior přesahuje standardní Rolls-Royce Ghost a nabízeným rozvorem 3,5 metru překonává i jeho prodlouženou variantu Extended. Nabízí tak extrémní prostor na zadních sedadlech, čímž se vnitřním komfortem nekompromisně přibližuje k samotnému vrcholnému modelu Rolls-Royce Phantom.
Design vozu, který řídil bývalý šéfdesignér Audi Wolfgang Egger, vývojáři cizelovali celé tři roky, což je na čínské poměry neobvykle dlouhá doba. Inspiraci prý čerpali ze starověké čínské obřadní bronzové nádoby ding, která je tradičním symbolem síly, důstojnosti a harmonie. Impozantní vnější rozměry doplňují 21" kola ve třech designových provedeních a velká přední maska.
Emblém na přídi je vyroben z 24karátového čistého zlata. Uvítací ceremoniál obstarává dvanáct rotujících světelných prvků a zadní protisměrně otevírané dveře jsou řešeny stejně jako u vozů Rolls-Royce. Dokonce jsou v nich, podobně jako u britské předlohy, uschovány zakázkové deštníky.
|
Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari
Interiér limuzíny Altior je pouze čtyřmístný a staví na absolutním přepychu. Vzdušná kabina využívá prvky ze žlutého nefritu Hetian na výdeších ventilace, tradiční ruční suzhouskou výšivku na perforovaném čalounění, vysoce kvalitní semianilinovou kůži, přírodní dřevo a silné vlněné koberce. Detailní péči dokládá také čtyřicet osm dekorativních prvků na jedenácti místech, jejichž kovové spínače inženýři testovali poklepáváním malými kladívky, aby vyladili přesný zvuk a hmatovou odezvu při každém dotyku.
Superluxus a více než 1 000 elektrických koní
Cestující na zadních sedadlech mají k dispozici 354 milimetrů prostoru pro kolena a 1 209 milimetrů prostoru pro nohy. Křesla v leteckém stylu s polohou zero gravity disponují mechanickou masáží se čtyřmi kulovými hlavicemi. Speciální relaxační režim dokáže stisknutím jediného tlačítka sklopit sedadla, zatáhnout sluneční clony, změkčit osvětlení a provonět interiér.
O zábavu a akustiku se stará audiosystém Dynaudio Platinum Evidence s 39 reproduktory a rotujícími výškovými měniči, kterému sekunduje stropní motorizovaná obrazovka o úhlopříčce 21,4 palce. Cestujícím slouží hned dvě vestavěné chladničky, přičemž zadní jednotka o objemu 5,5 litru dokáže obsah nejen chladit, ale také ohřívat. Zavazadlový prostor nabízí velkorysých 532 litrů.
Yangwang Altior spoléhá na stoprocentně elektrickou platformu e⁴ se čtyřmi nezávislými motory. Výkon přesahuje hranici 1 000 koní a točivý moment je regulován více než stokrát za sekundu. Vůz díky tomu zvládá nejen bleskové reakce při náhlém defektu pneumatiky ve vysoké rychlosti, ale také otáčení na místě, jízdu krabím krokem a v případě nouze dokáže i plavat na vodní hladině.
|
Hranice 500 km/h na běžné silnici padla. Čínský hypersport přežil i děsivou havárii
Aktivní odpružení DiSus nové generace spolupracuje s kamerami před vozem a v reálném čase přizpůsobuje tlumení nerovností i bočních náklonů karoserie. Druhá generace lithiové baterie Blade Battery slibuje dojezd přes 1 000 kilometrů v měřicím cyklu CLTC (cca 850 km dle WLTP). Vysokonapěťová 1 000V architektura a technologie Flash Charging umožňují dobíjení z 10 % na 70 % kapacity za pouhých pět minut.
Při ceně začínající na 2 080 000 RMB (přibližně 6 760 000 Kč) sice Altior překračuje hranici čínské superluxusní daně, ale svou výbavou nabízí zlomkovou cenu oproti dovezeným západním rivalům.
Tažení proti okázalému předvádění bohatství
V letech 2020 až 2026 prošel trh s ultra-luxusními automobily v Číně dramatickým vývojem. Po rekordním rozmachu v letech 2020 až 2021 došlo od roku 2022 k výraznému ochlazení poptávky, které v letech 2024 až 2026 přerostlo v hlubší propad prodejů západních stálic. Klíčovou roli v tomto posunu hrají finance, legislativní změny i celková společenská atmosféra. Importovaná luxusní auta podléhají v Číně vysokému zdanění (často ve výši 110 % až 140 %), což jejich finální cenu oproti Evropě či USA více než zdvojnásobuje.
Další ránu přinesl červenec roku 2025, kdy Čína snížila práh pro dodatečnou desetiprocentní spotřební daň ze superluxusu z původních 1,3 milionu RMB na 900 tisíc RMB (přibližně 2,925 mil. Kč) a nově ji rozšířila i na čistokrevné elektromobily. Pro spotřebitele zvyklé na nejmodernější technologie tak nákup předražených západních modelů přestává dávat smysl.
Významným faktorem je také dlouhodobé tažení vládních struktur proti okázalému předvádění bohatství, protože okázalé vystavování luxusu se stává společensky nevhodným, zatímco ekonomický patriotismus a preference domácích značek strmě rostou. Celá tato transformace trhu proběhla mnohem rychleji, než si odborníci dokázali představit.
Dramatická proměna čínského trhu se znatelně podepsala na prodejích tradičních evropských reprezentantů superluxusu. Najednou se totiž ocitli v přímém souboji s čínskou elitou, do níž vedle Altioru patří například Maextro S800 a modely od tradiční čínské značky Hongqi.
Ústup tradičních západních ikon na čínském trhu
Britské Bentley zaznamenalo v Číně nejprudší pokles. V letech 2020 až 2021 zažívalo vrchol rozmachu a v roce 2021 dosáhlo v Číně historického maxima s 4 212 prodanými vozy. Poté však následoval strmý pád: v roce 2022 trh klesl na 4 033 vozů, v roce 2023 na 3 006 vozů a v roce 2024 na 2 608 vozů.
V roce 2025 prodeje v Číně spadly na pouhých 2 030 vozů, což představovalo meziroční pokles o 22 % a oproti rekordnímu roku 2021 šlo o více než 50% propad. V první polovině roku 2026 se pokles dále prohloubil o 30 % a prodejci museli reagovat agresivními slevami až 30 %, což poškodilo zůstatkovou hodnotu vozů. Na čínském trhu se model Bentley Flying Spur prodává od 2 700 000 RMB (od 8 775 000 Kč), přičemž jeho hybridní či 12válcové pohony dosahují výkonu 680 až 782 koní při délce 5 316 mm a rozvoru 3 194 mm.
Rolls-Royce těžil ze své nedotknutelné pozice na samém vrcholu automobilové pyramidy. Po rekordním růstu v roce 2021, kdy Čína tvořila přes 25 % celkových prodejů, si v letech 2022 až 2023 udržoval stabilní výsledky díky zájmu o modely Cullinan a Phantom. V letech 2024 a 2025 celosvětové objemy mírně klesly (na 5 712, respektive 5 664 vozů) a v roce 2026 zaznamenává v Číně snížení počtu dovozů.
Propad však finančně kompenzuje vyšší průměrnou cenou v rámci zakázkového programu Bespoke. Model Rolls-Royce Ghost Extended s motorem 6.75 V12 Twin-Turbo (571 koní), délkou 5 549 mm a rozvorem 3 465 mm začíná v Číně na ceně od 5 000 000 RMB (od 16 250 000 Kč), což podtrhuje obrovský cenový odstup od čínské konkurence.
Expanze do světa s otazníky
Nejlépe si zatím vede Mercedes-Maybach, který v letech 2020 až 2023 prodal v Číně více než polovinu své celosvětové produkce. V roce 2025 si udržel dominantní postavení v segmentu nad 1 milion RMB, kdy každá druhá prodaná Třída S byla ve verzi Maybach a SUV GLS vzrostlo o 14 %. V roce 2026 se Maybach dostal do cenového souboje s čínskými nováčky a připravuje lokalizované hybridní a elektrické deriváty. Vrcholný Mercedes-Maybach S 680 s motorem 6.0 V12 Twin-Turbo (612 koní), délkou 5 470 mm a rozvorem 3 396 mm se v Číně prodává v rozmezí 1 460 000 RMB až 3 500 000 RMB (v přepočtu od 4 745 000 Kč do 11 375 000 Kč).
|
OBRAZEM: Všechna tato auta západních značek vyrábějí v Číně. Znáte je?
Zatímco zavedené evropské značky stále dominují v oblastech historické prestiže, neopakovatelné tradice, vysoké zůstatkové hodnoty a mechanického charismatu sametových dvanáctiválcových motorů, vyzyvatelé jako Yangwang Altior mění pravidla hry a staví západní automobilky před dosud největší výzvu v jejich historii.
Zda model Altior dokáže přesvědčit konzervativní klientelu na globálních trzích, kde hraje klíčovou roli prestiž značky, ukáže až čas. Místo prezentace nebylo zvoleno náhodně. Blízký východ je jedním z klíčových trhů pro Rolls-Royce a BYD chce svou novou chloubu předvést nejdříve tam, než zamíří do zbytku světa.