Škodě klesají v Číně prodeje, změní strategii. Novou octavii zbrzdil covid

„Současná pozice značky Škoda na čínském trhu je i nadále obtížná, čelí přetrvávající cenové válce jak ze strany prémiových segmentů, tak i ze strany místních výrobců,“ řekl vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Kromě toho je podle něj výroba vozů Škoda i na čínském trhu stále velmi silně zasažena výpadky dodávek polovodičů.



Ještě v roce 2018 dodala firma na čínském trhu 341 000 aut, o rok dříve 325 000 vozů. Poté začaly čísla klesat. V roce 2019 dodala Škoda v Číně 282 000 vozů, loni již pouze 173 000 aut, tedy polovinu vozů proti roku 2018. V letošním prvním čtvrtletí Škoda dodala na čínský trh 44 000 vozů, což ukazuje na další meziroční pokles.

Výrobu a prodej vozů Škoda na čínském trhu zajišťuje lokální partner SAIC Volkswagen na základě licenční smlouvy. „Nyní společně pracujeme na revizi strategie a usilujeme o to, aby Škoda byla pro čínské zákazníky stále Simply Clever volbou. Nedávno jsme například uvedli na trh nový model Octavia Pro, speciálně uzpůsobený na míru čínskému trhu a jeho zákazníkům, který nastavuje nová měřítka pro mainstreamové sedany třídy A+,“ uvedl Kotera.

Škoda má v Číně ještě jeden joint-venture podnik s automobilkou FAW (čtěte více). Do loňského roku tam na pozici výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen působil nynější staronový člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.

Podle šéfa automobilky Thomase Schäfera se na útlumu značky na čínském trhu podílí významně faktory ovlivňující celosvětově autoprůmysl: covidová pandemie a nedostatek čipů. „Letos jsme uvedli na tamní trh novou verzi octavie, ta se ovšem prodávala pouze tři týdny po uvedení, pak jsme byli donuceni vše zastavit. Octavia Pro je v Číně velmi dobře přijímána, myslím, že je velmi dobře zacílená na tamní trh,“ řekl Schäfer v rozhovoru pro iDNES.cz (čtěte zde).



Na čínském trhu propadla loni prodejní čísla také celého koncernu Volkswagen, do kterého Škoda spadá. V roce 2020 dodal celý koncern v Číně 3,8 milionu vozidel, o 9,8 procenta méně než v roce 2019. Naopak v roce 2019 dodal o 0,6 procenta vozů více než v roce 2018, šlo o 4,2 milionu aut. Letos čísla koncernu do konce srpna meziročně naopak vzrostla o 2,3 procenta na 2,3 milionu.

Čínští výrobci vozidel naopak expandují do České republiky. Například čínská automobilka Dongfeng začala v ČR nabízet osobní auta a elektromobily, v příštím roce chce v tuzemsku prodat 300 elektromobilů a stejné množství benzinových aut. Nyní má homologované tři modely zahrnující dvě benzinová SUV a jedno elektrické SUV. Ještě do konce roku má na tuzemský trh přijít sportovní elektromobil s výkonem 510 kW a do pololetí 2022 pak luxusní elektromobil. Donfeng Motors patří mezi tři největší automobilky v Číně s roční produkcí více než 3,5 milionu automobilů. Více o nové čínské značce na českém trhu čtěte zde.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.