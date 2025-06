S novými značkami a modely původem z Číny se letos roztrhl pytel. Tou největší automobilkou, která se pokusí získat si český trh, je BYD. Nyní představil plug-in hybridní sedan BYD Seal 5 DM-i. Privátním i fleetovým zákazníkům slibuje kombinaci vysokého komfortu, bohaté výbavy, dlouhého dojezdu a nízkých celkových provozních nákladů (TCO).

Společnost BYD loni celosvětově utržila 101 miliard eur a je předním světovým výrobcem tzv. NEV (new energy vehicles), tedy elektromobilů a plug-in hybridů. Svou evropskou centrálu má v Maďarsku, kde se také letos má rozjet i výrobní závod, čímž se automobilka vyhne případným dovozním clům. V Česku jí však zbývá vybudovat prodejní a servisní síť. První dvě dealerství vzniknou v pražském Hloubětíně a v Uherském Hradišti. Přes léto by měly přibýt Olomouc, Ostrava a Brno a do konce roku počítá importér s dalším rozšířením sítě. Požadavky na nová dealerství jsou poměrně přísná, každé musí mít například prodejní plochu nejméně 450 metrů čtverečních, protože BYD počítá s postupným uvedením až 12 modelů.

Oceánský design

Karoserie modelu BYD SEAL 5 DM-i vznikla pod vedením designového ředitele značky BYD Wolfganga Eggera. Jeho tým se inspiroval přírodními tvary a liniemi oceánu, zároveň do návrhu začlenil charakteristické designové prvky značky. Výsledkem je karoserie se součinitelem odporu vzduchu 0,29. Čelní maska vozu je jednoduše rozpoznatelná díky typickému designu „Ocean X“, jež spojuje elegantně plynoucí křivky s ostře řezanými spodními „ploutvemi“, které vozu propůjčují sportovní a dynamický charakter. Dominantním prvkem přídě jsou LED světlomety s integrovaným denním svícením.

Rozvor modelu SEAL 5 DM-i o délce 2 718 mm zaručuje pohodlné cestování až pro pět dospělých. Zavazadlový prostor o objemu 508 litrů patří k nejprostornějším ve své třídě. Po sklopení opěradel zadních sedadel je to až 1295 litrů.

Palubní deska je vybavena 12,8″ dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením, kterou lze stiskem tlačítka otáčet jak do vertikální, tak do horizontální polohy. Nechybí ani multidotykové zkratky pro ovládání topení a ventilace. Systém podporuje hlasové ovládání, zatím pouze v angličtině, na implementaci češtiny se pracuje.

Odemykání mobilem

SEAL 5 DM-i je vybaven integrovaným 4G připojením. Over-the-air (OTA) aktualizace umožňují udržovat systém, infotainment, aplikace i navigaci vždy aktuální bez nutnosti návštěvy servisu. Nechybí integrace systémů Apple CarPlay a Android Auto, USB porty pro nabíjení a ve výbavovém stupni Design také bezdrátová nabíječka ve výkonu 15 W. Odemknout jde vůz klasicky i použitím aplikace a přiložením telefonu ke zpětnému zrcátku.

Plug-in

Hlavním tahákem však má být plug-in hybridní pohon se systémovým výkonem 156 kW (212 k), který kombinuje baterii Blade Battery s úsporným zážehovým motorem Xiaoyun 1.5 l, o kterém výrobce tvrdí, že má tepelnou účinnost 43 procent. Technologie Super DM (Dual Mode) nabízí dva režimy provozu – čistě elektrický (EV) a hybridní (HEV). V režimu EV pohání kola výhradně elektromotor, zatímco v režimu HEV slouží spalovací motor většinu času k výrobě elektřiny, která prostřednictvím invertoru napájí elektromotor i baterii. V situacích, kdy je potřeba vyšší výkon, systém přepíná ze sériového do paralelního režimu a kombinuje sílu spalovacího motoru i elektromotoru.

BYD SEAL 5 DM-i slibuje zrychlení 0-100 km/h za 7,5 sekundy, ovšem spotřebu paliva s nabitou baterií pouze 1,7 l/100 km, s vybitou pak 4,8 l/100 km, ryze elektrický dojezd až 100 km a celkový dojezd 1050 kilometrů. Palubní AC nabíječka umožňuje úplné dobití baterie (15 % – 100 %) za méně než tři hodiny.

Pod tři čtvrtě milionu

Model BYD SEAL 5 DM-i je nabízen ve dvou výbavových stupních. V obou případech se mohou zákazníci těšit na bohatou standardní výbavu. Verze Comfort startující na částce 739 tisíc Kč zahrnuje metalický lak, LED přední a zadní světlomety, elektricky ovládané střešní okno s roletou, dvoubarevná 17″ kola z lehké slitiny, čalounění z veganské kůže, dešťový senzor, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, 8,8″ digitální přístrojový štít, 12,8″ elektricky otočný infotainment displej, čtyři USB porty (dva vpředu, dva vzadu), dvouzónovou klimatizaci, zadní parkovací senzory a couvací kameru, funkci Vehicle-to-Load (V2L) a audiosystém se šesti reproduktory.

Ve verzi Design za 790 tisíc Kč je přidaná bezdrátová nabíječka pro chytré telefony (15 W), elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce, audiosystém s osmi reproduktory, 360° parkovací kamerový systém, osvětlení nástupního prostoru pod vnějšími zrcátky a samočinně zatmavitelné vnitřní zpětné zrcátko. Z hlediska asistenčních systémů navíc nabízí přední parkovací senzory, detekci vozidel v mrtvém úhlu, upozornění na dopravu za vozem a varování na nebezpečí při otevření dveří.

Na model SEAL 5 DM-i se vztahuje komplexní tovární záruka v délce 6 let nebo 150 tisíc km. Elektromotor má samostatnou záruku 8 let / 150 tisíc km. Baterie Blade Battery, která tvoří klíčovou součást pohonného systému, má záruku 8 let nebo 200 tisíc km, přičemž garantuje zachování minimálně 70 % své původní kapacity.