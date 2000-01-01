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Jak se u nás říká vozovce, na které stojí dvacet čísel vody? Neprůjezdná. A v Číně? Nádherná! Silnice X219 v provincii Ťiang-si totiž vede severozápadní částí Pcho-jang, jezera se silně kolísavou hladinou. A to při letním monzunu, kdy se mění ve vodní plochu, krátce nabídne zážitek z jízdy „po vlnách“.
Autor: ČTK
Silnice X219, ve světě známá spíš jako Yongwu Road, se svou velikostí řadí mezi velmi skromné příspěvky čínské dopravní infrastruktuře. Na délku neměří ani třicet kilometrů. Ovšem z kraje období sezónních dešťů se stává jednou z nejslavnějších čínských silnic vůbec.
Autor: Profimedia.cz
Vděčí za to svému přibližně pětikilometrovému úseku, který vede přes Pcho-jang (též Poyang) v provincii Ťiang-si. Největší sladkovodní jezero Číny. Když začne období dešťů, přelije se brzy stoupající hladina jezera i přes vozovku. Nejprve částečně, o centimetry. A po pár dnech o celé metry.
Autor: ČTK
A právě tehdy, když hladina vystoupá zatím jen o ty jednotky centimetrů, vznikají na Yongwu Road sociálními sítěmi tolik proslavené záběry automobilů, ženoucími se vodní masou kupředu. Snímky, na nichž vozy vypadají, jako by se měnily na lodě a pohybují se přímo po hladině.
Autor: ČTK
Auta projíždějí mělkou záplavou, za jejichž koly se rozstřikují vodní gejzíry a asfalt pod nimi skoro není vidět. Řidiči se tu navigují jen podle svodidel po obou stranách. Je to náramná podívaná. Netrvá ovšem dlouho.
Autor: Profimedia.cz
Fáze, kdy je zaplavená cesta ještě sjízdná, je omezena jen na krátké období. Nejčastěji připadá na konec června a začátek července. Někdy ale může nastat i v květnu, záleží, jak jsou deště vydatné. Poté místní úřady Yongwu Road uzavřou z bezpečnostních důvodů.
Autor: Getty Images
Hladina jezera totiž bude i nadále stoupat, a nakonec dosáhne celé metry nad vozovku. To už by chtělo malou ponorku. Ostatně lodní přeprava tu silniční na čas nahradí. Ale po tu krátkou dobu částečného mělkého zaplavení je sjízdná Yongwu Road považována za nejkrásnější silnici v Číně.
Autor: ČTK
Z některých úhlů pohledu splývá hladina s obzorem tak dokonale, jako by auta jela do „modré prázdnoty“.
Autor: ČTK
To, že silnice X219 mizí každoročně pod vodou, není inženýrskou chybou, ale záměrem stavitelů. Dopravní spojnice totiž protíná oblast rozsáhlých mokřadů, které patří k nejvýznamnějším ptačím lokalitám v celé východní Asii.
Autor: ČTK
Každou zimu zde odpočívají statisíce tažných ptáků včetně vzácných druhů jeřábů. I proto byla komunikace navržena tak, aby co nejméně narušovala okolní ekosystém. To je v Číně nebývale citlivý přístup. X219 byla vystavěna nízko nad okolním terénem, aby se během období dešťů nechala zaplavit.
Autor: ČTK
Každoroční uzavírka silnice X219 v zaplavovaném úseku (zvaném Dauchi) a pravidelné obnovování její sjízdnosti se jeví jako spousta zbytečné práce. Číňané ale té námahy neželí. I když nefunguje celoročně, jejich Yongwu Road se jim pořád vyplácí.
Autor: ČTK
Historické městečko Wu-čcheng, k němuž silnice směřuje, patří k nejstarším sídlům v oblasti a jeho dějiny sahají více než dva tisíce let do minulosti. Právě proto má Yongwu Road pro místní mnohem větší význam než jako vyhledávaná turistická atrakce.
Autor: ČTK
Po opadnutí letních záplav získává Yongwu Road úplně jinou podobu. Místo nekonečné vodní hladiny ji obklopují zelené mokřady a travnaté pláně. Během jediného roku se tak jedna komunikace promění ve dvě zcela odlišné krajiny.
Autor: TheMallWorld