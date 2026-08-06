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Jízda autem po vlnách. Nejkrásnější silnice Číny každý rok zmizí pod hladinou

Radomír Dohnal
Jak se u nás říká vozovce, na které stojí dvacet čísel vody? Neprůjezdná. A v... Silnice X219, ve světě známá spíš jako Yongwu Road, se svou velikostí řadí mezi... Vděčí za to svému přibližně pětikilometrovému úseku, který vede přes Pcho-jang... A právě tehdy, když hladina vystoupá zatím jen o ty jednotky centimetrů,... Auta projíždějí mělkou záplavou, za jejichž koly se rozstřikují vodní gejzíry a... Fáze, kdy je zaplavená cesta ještě sjízdná, je omezena jen na krátké období.... Hladina jezera totiž bude i nadále stoupat, a nakonec dosáhne celé metry nad... Z některých úhlů pohledu splývá hladina s obzorem tak dokonale, jako by auta... To, že silnice X219 mizí každoročně pod vodou, není inženýrskou chybou, ale... Každou zimu zde odpočívají statisíce tažných ptáků včetně vzácných druhů... Každoroční uzavírka silnice X219 v zaplavovaném úseku (zvaném Dauchi) a... Historické městečko Wu-čcheng, k němuž silnice směřuje, patří k nejstarším...
Jak se u nás říká vozovce, na které stojí dvacet čísel vody? Neprůjezdná. A v Číně? Nádherná! Silnice X219 v provincii Ťiang-si totiž vede severozápadní částí Pcho-jang, jezera se silně kolísavou hladinou. A to při letním monzunu, kdy se mění ve vodní plochu, krátce nabídne zážitek z jízdy „po vlnách“.

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Témata: Čína, silnice, jezero

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