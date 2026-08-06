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Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity
Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci...
Audinosaurus jde do boje. Obří SUV Q9 cení zuby na giganty od BMW a Mercedesu
Souboj o největší německý kolos na silnici má nového lídra. Audi se rozhodlo, že BMW X7 i Mercedes GLS potřebují lekci ze štědrosti. Nové SUV Q9 přináší nejen několik centimetrů navíc, ale i...
Největší škodovka už se vyrábí. Pro elektrický peaq museli upravit továrnu
Škoda Auto zahájila sériovou výrobu plně elektrického sedmimístného vozu Peaq v hlavním závodu v Mladé Boleslavi. Největší automobil v nabídce značky se bude vyrábět na lince společně s bateriovými...
Automobilový skvost v Praze. Pokochejte se nadupanou Valhallou. Cenovka omráčí
Hypersport Aston Martin Valhalla spojuje přístup a technologie z formule 1 s fascinujícím designem. Toto mistrovské dílo automobilového umění na poli inženýringu a designu už parkuje ve dvou českých...
Labutí píseň šestnáctiválcové ikony. Bugatti se rozloučilo s motorem W16
Bugatti dalo sbohem svému největšímu klenotu, rozloučilo se s ikonickým motorem W16. Dvě dekády technické pýchy Ferdinanda Piëcha jsou minulostí. Pojďme se ohlédnout za touto perlou techniky, ale i...
Toto odpočívadlo obdivoval celý svět. Milánský skvost byl symbolem rozmachu
Dnes u nich zastavujeme, když opravdu musíme. Nikoliv, že bychom chtěli. Dříve ovšem byla odpočívadla nedílnou součástí jízdy po dálnici. A v Itálii pak skrze vznosnou architekturu povýšili...
Koupit, nebo půjčovat obytňák? Spočítali jsme, kdy se vyplatí vlastní dům na kolech
Vlastní obytný vůz slibuje absolutní svobodu, spontánní víkendy bez rezervací i možnost mít své věci celoročně sbalené na jednom místě. Pořizovací cena nového vozu sice dosahuje řádu milionů, obytná...
Rychle a zběsile do šrotu. Z natáčení bylo demoliční derby tisíců aut
Fanoušci obdivují při sledování rychlá auta, ale tato filmová série proslula spíše jejich ničením. Natočení prvních deseti dílů Rychle a zběsile nestačí vystihnout jen kasovními zisky, ale rovněž...
Autozápisník: Extrémní proměny Volkswagenu a touareg odolal balistické raketě
Červenec byl z pohledu světa čtyř kol velmi horkým měsícem. Při požárech lehlo popelem mnoho aut, a řadě automobilek navíc „hořely“ i výrobní a finanční plány. Na události uplynulého měsíce jsme se...
Největší škodovka už se vyrábí. Pro elektrický peaq museli upravit továrnu
Škoda Auto zahájila sériovou výrobu plně elektrického sedmimístného vozu Peaq v hlavním závodu v Mladé Boleslavi. Největší automobil v nabídce značky se bude vyrábět na lince společně s bateriovými...
Carbecue aneb kuchtění pod kapotou auta. Jak grilovat a vařit za pomoci tepla motoru
Při pohledu na teploměr, který olizuje čtyřicítku a mění silnici ve varnou desku, by byla škoda toho obrovského množství žáru nevyužít. Skvělou práci ale odvede především samotný motor. Co si takhle...
Jízda autem po vlnách. Nejkrásnější silnice Číny každý rok zmizí pod hladinou
Jak se u nás říká vozovce, na které stojí dvacet čísel vody? Neprůjezdná. A v Číně? Nádherná! Silnice X219 v provincii Ťiang-si totiž vede severozápadní částí Pcho-jang, jezera se silně kolísavou...
Číňan učí, jak má fungovat hybrid. Chery Tiggo 7 překvapuje
Na první pohled může působit trochu jako hračka. Má ale skvěle fungující pluginhybridní pohon, rychlý a dobře běžící infotainment a je hezky vyrobený. Zbývá ještě zapracovat na jízdním chování a...
Automobilový skvost v Praze. Pokochejte se nadupanou Valhallou. Cenovka omráčí
Hypersport Aston Martin Valhalla spojuje přístup a technologie z formule 1 s fascinujícím designem. Toto mistrovské dílo automobilového umění na poli inženýringu a designu už parkuje ve dvou českých...
Kolona na dálnici? Výzkum ukázal, ve kterém pruhu ji projedete rychleji
Nikdo nechce zbytečně trčet v zácpě na silnici. Když už se jí ale nevyhnete, nabízí se otázka, jestli existuje způsob, jak ji projet o něco rychleji. Nizozemští odborníci analyzovali stovky...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Máte auto jako letní byt? Pochlubte se jak cestujete a přespáváte v autě
Nóbl karavany, ale i přestavěné pracovní dodávky, nebo obyčejná matrace do kufru kombíku, toulání se autem, které je novodobým nomádům domovem, je fenomén dneška. Pochlubte se, jak jste si upravili...
Audinosaurus jde do boje. Obří SUV Q9 cení zuby na giganty od BMW a Mercedesu
Souboj o největší německý kolos na silnici má nového lídra. Audi se rozhodlo, že BMW X7 i Mercedes GLS potřebují lekci ze štědrosti. Nové SUV Q9 přináší nejen několik centimetrů navíc, ale i...